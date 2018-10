Volby 2018

Brněnská ODS se dohodla na koalici s Piráty, KDU-ČSL a ČSSD. Vítězné hnutí ANO odchází ve městě, kterému v minulém volebním období vládlo, do opozice. Andrej Babiš tak po Praze ztrácí i druhé největší město. Primátorkou by se měla stát lídryně ODS Markéta Vaňková, která vznik nové překvapivé koalice vysvětluje shodou na programových prioritách. Prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL). Babiš vývoj označil za „megapodraz“ a návrat kmotrů.

Povolební vývoj v Brně je dramatický zvrat. Vítězné ANO o koalici původně jednalo s ODS, KDU-ČSL a ČSSD a vše ještě včera zdánlivě směřovalo k dohodě. Občanští demokraté a jejich noví partneři se dnes ale vyjadřovali ve smyslu, že tyto rozhovory nakonec nikam nevedly.

Podle Vaňkové jedním z důvodů byly i reakce voličů ODS na sociálních sítích, kteří nelibě nesli dohodu ODS s ANO, které občanští demokraté v Brně v kampani kritizovali. Dalším důvodem může být to, že Piráti dříve odmítali obejít vítězné ANO, takže nebyla ani možnost složit bez ANO koalici, která by měla většinu mandátů. Nyní už ale Piráti takovou koalici neodmítají.

Po porážce v Praze je to pro hnutí ANO druhá tvrdá rána. V Brně dosud vládla koalice vedená Petrem Vokřálem z Babišova hnutí. „Je to megapodraz! Vokřál byl vstřícný vůči všem. Nabízel koalici ODS, KDU-ČSL a ČSSD. Vše bylo domluveno a dnes se měla podepisovat dohoda o postupu. Bohužel přišel bezprecedentní podraz. Místní kmotři se vracejí,“ řekl exkluzivně pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš.

Jsem velmi rád, že v Brně došlo k rychlému utvoření "koalice změny" v čele s @MVankova_ODS. Bude skvělou primátorkou. ODS je skutečnou alternativou k ANO. Děláme, co jsme voličům slíbili. — Petr Fiala (@P_Fiala) October 9, 2018

ODS bude mít pět radních, lidovci tři, Piráti dva a ČSSD jednoho. Vaňková řekla, že je ráda, že bude mít Brno po 20 letech primátorku a k tomu právničku. Před dvaceti lety byla primátorkou za ODS bývalá ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká.

Podle Vaňkové se strany shodují v rezidentním parkování, bytové výstavbě, územním plánování, ale také podpoře seniorů. Podle Hladíka je to vhodná forma spolupráce. Lídr Pirátů Tomáš Koláčný řekl, že je rád, že Piráti dostali šanci.

Vaňková donedávna říkala, že ANO obcházet nechce. "Vnímala jsem velký tlak našich voličů. Do včerejška to vypadalo, že jiná varianta koalice neexistuje. Ale to se změnilo. Teď už tu variantu máme a jsem přesvědčena, že je to nejlepší volba," řekla Vaňková.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

Do zastupitelstva se naopak poprvé od revoluce nedostala KSČM. Pětiprocentní hranici nepřekročilo ani hnutí Žít Brno, Zelení a TOP 09, všechny tři subjekty přitom byly v koalici s ANO a KDU-ČSL.