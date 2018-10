Volby 2018

V čem se za poslední roky změnilo vnímání vysoké politiky? Dle názoru bývalého ministra a úřadujícího šéfa ODS Martina Kuby lidé už tolik neřeší citlivé kauzy, zvlášť po zásahu na Úřadu vlády z roku 2013. Dobře je to prý vidět na Andreji Babišovi. Kuba teď i přesto chce zpátky do politiky, v komunálních volbách zabojuje o křeslo primátora Českých Budějovic. A nevylučuje, že po přestávce, kterou vyplnil podnikáním, zamíří ještě výš. Proč by po něm měla být poptávka, když pod jeho vedením ODS klesla na historické minimum? Jak hodnotí aktivity Václava Klause ml.? A co mu chybí na jeho stranickém šéfovi Petru Fialovi? Podívejte se na rozhovor. Další interview Pavla Štrunce si přehrajte kliknutím na TENTO ODKAZ.