Babišův zásah: Kandidátem ANO na pražského primátora nebude poslanec Nacher, ale milionář Stuchlík

Hnutí ANO mění kandidáta na primátora metropole. Přestože pražská organizace zvolila do čela kandidátky poslance a „bojovníka“ s bankovními poplatky Patrika Nachera, jedničkou se jen pár měsíců před volbami náhle stal multimilionář Petr Stuchlík. Informaci přinesl server Novinky.cz , kterému sám Nacher potvrdil, že byl posunut na druhé místo kandidátky. Pravděpodobně zůstane na kandidátce na nižším místě, ale ještě si to rozmyslí přes víkend.

„Vnímám to jako vyústění možnosti, kterou vedení strany a předseda hnutí má. Budu věřit, že to bude ku prospěchu výsledku,“ řekl pro Novinky.cz Nacher. Toho si v dubnu vybralo pražské ANO. O své kandidatuře otevřeně mluvil s INFO.CZ i dalšími médii. Celou dobu ovšem zmiňoval, že do ní podle stanov stále ještě může zasáhnout šéf hnutí.

Novinky.cz píší, že za změnou nestojí tolik sám Babiš, ale spíš mediální poradci z jeho okolí. Těm podle serveru z průzkumů vychází, že větší šance bude mít ve volebním klání manažer než politik. Nacher už dříve uvedl, že pokud by v pražských volbách uspěl, poslaneckého křesla se vzdá.

Poradci navíc údajně pochybovali, zda je Nacher dostatečně známou tváří. Nyní si tak Babiš vybral multimilionáře a šéfa finančně poradenské společnosti Fincentrum Petra Stuchlíka, což se ovšem nesetkává s pochopením u členů pražské krajské organizace. Ta argumentuje, že Pražané Stuchlíka neznají a provádět podobný krok pouhé tři měsíce před volbami není šťastné.

Nacher uvedl, že se Stuchlíkem problém nemá. „My se známe 10 let. Počkám na to, jak se situace posune a co přinese člověk z venku do programu a do vize, na které jsme pracovali. Očekávám nový, zdravý impuls,“ uvedl pro Novinky.cz.

Komplikace při výběru kandidáta na primátora mělo ANO v Praze i před posledními komunálními volbami v roce 2014. Kandidátku v Praze měl původně vést bývalý primátor Jan Kasl, další variantou byla podnikatelka Martina Schopperová. Nakonec byla jedničkou Andriana Krnáčová, která se po vítězství ve volbách ujala postu primátorky. Letos kandidovat nebude.