Bitva o Prahu jde do finále, ANO betonuje. Komentář Petra Holce

Babiš to evidentně slyší. V Praze ANO razantně přepsalo volební kandidátku, když svým lídrem a potenciálním primátorem udělalo byznysmena Petra Stuchlíka, poslance Patrika Nachera odsunulo na druhé místo a hned za něj pro jistotu dalo Ivana Pilného, dalšího podnikatele, vrcholného manažera a několik měsíců i ministra financí. Právě v tradičně liberální a pravicové Praze, kde dvacet let automaticky vyhrávala ODS, se teď Babišovo hnutí vrací ke svým liberálnějším, pravicovějším a taky podnikatelským kořenům.

ANO k tomu ani nepotřebovalo vlastní drahé průzkumy, voličský ideál pražského primátora léta zůstává zhruba stejný: prostě nevypadá ani nemluví jako prezident Miloš Zeman a taky má lepší vtipy. Naopak je to elegantní, vzdělaný a profesně úspěšný liberál. A poslední dobou i manažer, co zkrotí anarchii nesourodých vládních koalic, jejichž členové společně neumějí ani hlasovat. Mladší byznysmen a podporovatel nezávislých médií Stuchlík se starším Pilným, jemuž věk dodává solidnost, do tohoto vzorce logicky zapadají líp než nevýrazný Nacher, jenž z magistrátu zmizel do Sněmovny a teď se tam chtěl vrátit jako primátor.

I samo ANO dobře vědělo, že je Nacher deficitní volbou, v době schvalování kandidátky ale prostě nemělo nikoho lepšího. Jeho poslední pražská kandidátka v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou sice v magistrátní koalici přežila celé čtyři roky, což je vlastně v Praze nebývalý úspěch, kromě Krnáčové si už ale nikdo nepamatuje její další jména. A i jméno primátorky si „zpovykaní“ Pražáci nepamatují úplně nejlíp. ANO se tak vlastně v Praze pokouší o restart, protože ani jeho vládnutí nakonec nebylo úplně manažerské. Prostě to nezařídilo, jak slibovalo.

Vítězství ANO v Praze v roce 2014 některé překvapilo a nic nemá hnutí jisté ani tentokrát. V metropoli se totiž formuje protibabišovská fronta ODS, Pirátů a Spojených sil pro Prahu, což je lehce strašidelná parta posbíraná z trosek TOP 09, STAN, KDU-ČSL, LES i dalších. Ta sice nápadně připomíná předešlé politické slepence, co společně táhly do voleb a pak se nejvíc rvaly mezi sebou, ODS a Piráti ale s ANO těsně okupují první tři místa volebních preferencí.

U Pirátů samozřejmě nikdo nikdy neví, ostatně jsou to piráti; jeden den hraje jejich lídr Ivan Bartoš na harmoniku v TV Šlágr a druhý den si jejich poslanec doma topí počítačem. Ano, „pustili jsme je na ně“ – na sebe! ODS ovšem zažívá pomalý comeback a do čela kandidátky navíc znovu strčila pražského exprimátora Bohuslava Svobodu, celkem populárního docenta s motýlkem.

ANO proto v Praze betonuje natolik, že se Stuchlík radši rychle zbavil svého investorského podílu ve Fair Creditu, firmě nabízející rychlé vysokoúrokové půjčky. Někteří je nepovažovali za úplně férové, řekněme. I když prostě jen obsluhují rizikové klienty, od kterých radši daly ruce pryč banky. V bitvě o Prahu ale samozřejmě nejde jen o Prahu. A zvlášť pro ODS, Piráty a TOP 09, jejichž existence na rozdíl od ANO právě na Praze životně závisí.

Ztráta metropole v roce 2014 předznamenala volný pád TOP 09 až k hranici volitelnosti a hereckým tirádám Miroslava Kalouska. V Praze taky naopak v roce 2014 začal vzestup Pirátů až do Sněmovny. A co teprve ČSSD, jíž teď v Praze vážně hrozí, že vypadne z magistrátu, čímž by výrazně oslabil vliv její tradičně toxické pražské buňky, která se pořád nemůže očistit od minulosti. Ostatně hádejte, odkud pochází třeba Miroslav Poche, ministr-neministr zahraničí ČSSD.