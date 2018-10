Volby 2018

A Andrej Babiš, ten musí šílet. Po volební porážce v Praze mu teď takřka z minuty na minutu zmizela před očima i vláda nad Brnem. Faktem přitom je, že jde o variantu, o které se v jihomoravské metropoli hovořilo stejně často, jako o velké koalici hnutí ANO a ODS.

Co se stalo? ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD oznámily dohodu na vzniku koalice v pondělí večer. Dnes se situace obrátila a koalici oznámila ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD. Petra Vokřála má v primátorském křesle nahradit jednička ODS Markéta Vaňková. Koalice bude mít 33 mandátů z 55, v opozici skončí ANO a SPD.

Vokřál se právě tohoto scénáře údajně hodně obával. I my jsme o něm psali, ostatně historicky platí, že si šli občanští a sociální demokraté v Brně opakovaně na ruku. A platí to i o lidovcích. Byly to právě tyto tři strany, které v Brně v různých kombinacích do nástupu Vokřála a hnutí ANO vládly. Takže nic překvapivého, strukturálně a historicky k sobě mají ODS, ČSSD a KDU-ČSL v Brně blízko.

Jenomže na vládnutí ve třech nedisponují po víkendových volbách dostatečným počtem mandátů, potřebovali někoho dalšího. A pokud je SPD mimo hru, zbyli pouze Piráti.

Babiš přišel i o Brno a zuří. ODS tam udělala koalici s Piráty, lidovci a ČSSD

Shodou okolností jsem měl v pondělí s brněnskou lídryní ODS Markétou Vaňkovou schůzku, rozebírali jsme povolební konstelaci. Na scénář, se kterým náhle v úterý odpoledne seznámila novináře, jsem se jí také tázal. Opáčila, že je problematický především kvůli tomu, že se Piráti před volbami zavázali, kterak budou akceptovat právo vítěze voleb na post primátora. A volby vyhrálo ANO.

„Já to považuju za megapodraz. Neuvěřitelné svinstvo.“ Andrej Babiš

Jakkoli se zdá dnešní vývoj dramatický a bleskový, pomyslný bod zlomu nastal už včera: Vokřál sice Pirátům nabídl účast v široké koalici, avšak bez jejich zastoupení v Radě. To lídr Pirátů Tomáš Koláčný odmítl akceptovat. A pokud jde o výše uvedený slib ohledně primátorské funkce, řekl nám, že ho Piráti podmiňovali schopnosti vítěze voleb nalézt většinu v zastupitelstvu. V danou chvíli tudíž nebylo pro zkušené harcovníky z ODS a ČSSD nic jednoduššího, než přijít za Piráty s lepší nabídkou než Vokřál. Ten tak záhy ztratil většinu, což Pirátům uvolnilo ruce k tomu, aby získali podíl na moci i post náměstka.

Pro Piráty to ale může být past. Platí o nich totiž zcela to samé, co jsem psal v původním, nakonec nepublikovaném komentáři o hnutí ANO: Zatímco před čtyřmi lety se dostali na magistrát na kandidátce Žít Brno s ambicí rozprášit zavedené pořádky, právě teď domlouvají koalici se subjekty, které se v Brně střídaly u moci do voleb v roce 2014. Ocitají se tak v obležení stran, z jejichž kritiky čerpají svůj étos a jejichž postupná diskreditace byla a je základní příčinou a předpokladem expanze jak Pirátů, tak hnutí ANO.

Je tudíž otázka, zda si můžou Piráti za dané konstelace v Brně uchovat tento protestní tón. Možná je to naopak krok, kterým v očích voličů ztrácí kus identity a věrohodnosti. Na jakékoli závěry je ale brzo. V každém případě musejí počítat s kritikou, že to jsou právě oni, kdo umožňuje návrat starých struktur do vedení města. Tuto interpretaci jim ostatně nepřímo předhazuje Babiš i Vokřál, kteří mluví o „megapodrazu“, zklamání a návratu „kmotrů“ a starých pořádků.

Vše ostatní je v zásadě přehledné: ODS i ČSSD byly poslední čtyři roky v opozici, a především občanští demokraté těží z kritiky Babišova hnutí ANO. ČSSD sice potřebuje ze všeho nejvíc obnovit síly, jak je ale patrné, ta brněnská chce být za všech okolností u moci. A lidovci? Ti už zase uplatňují svůj nekonečně široký koaliční potenciál.