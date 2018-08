Volby 2018

Poslanec a brněnský lídr TOP 09 Vlastimil Válek pochybuje, že by se Brno dokázalo postarat byť o několik desítek uprchlíků, jak navrhlo hnutí Žít Brno. „A to proto, že se nedokáže postarat ani o své občany, kteří nemají bydlení, jsou v sociální tísni a musí přebývat v naprosto nedůstojných ubytovnách, kde platí zlodějské ceny,“ vysvětluje Válek. Kromě bydlení kritizuje také nulové plánování rekonstrukcí a oprav silnic či chodníků a celkově špatnou situaci, pokud jde o osobní dopravu. To vše a mnohé další říká v rozhovoru s naším politickým reportérem Vratislavem Dostálem, který tak zahajuje cyklus předvolebních rozhovorů s lídry jednotlivých politických formací v Brně a Ostravě.

Taky si – podobně jako Žít Brno – myslíte, že by se Brno dokázalo postarat o několik desítek uprchlíků?



Já si myslím, že by se Brno jako město o uprchlíky nedokázalo postarat. A to proto, že se nedokáže postarat ani o své občany, kteří nemají bydlení, jsou v sociální tísni a musí přebývat v naprosto nedůstojných ubytovnách, kde platí zlodějské ceny. A pokud se nedokáže postarat ani o tyto lidi, neumím si představit, že by se postaralo o kohokoli dalšího. V tomto vedení Brna selhalo – dokonce bych řekl, že v praxi realizovalo projekt „za hodně peněz málo muziky“.



Tím se dostáváme k prvnímu závažnému tématu, k sociální politice. Pokud byste po volbách byli součástí koalice, jaká opatření byste prosazovali?



V prvním kroku bychom zmapovali situaci ve městě Brně, třeba pokud jde o městské byty. A nejen ty sociální. Sice by měl existovat přehled bytů, které jsou v Brně volné, mně se ho ale nepodařilo získat. Přitom město již před čtyřmi lety slíbilo, že nějaký přehled volných bytů vypracuje. Druhým krokem by bylo, že bych zaúkoloval stavební odbor, aby udělal důslednou revizi všech ubytoven.

Ty ubytovny totiž nepatří městu, jsou soukromé. Ve dvou jsem se byl podívat a vůbec nechápu, proč stavební odbor města nezasáhne a něco s tím neudělá. Ty ubytovny jsou totiž v naprosto otřesném, dezolátním stavu. V nich se nedá žít. Podle mého názoru by se jejich provozovatelům mělo odebrat povolení takové ubytovny provozovat.



Ostatně se tady nedávno řešilo stěhování lidí ze dvou ubytoven…



Jenomže pouze provizorně. Pokud vím, tak to mělo být krátkodobé řešení a zatím se ke mně nedostala zpráva, že se pro ty lidi rýsuje nějaké definitivní řešení. Potřebujeme systémové řešení. A naopak se musíme vyhnout tomu, že budou vznikat nová ghetta. Optimální by bylo ubytovat tyto lidi do městských bytů v rozličných částech města a vše realizovat ve spolupráci s neziskovými organizacemi.



TOP 09 má jasný plán, jak vše realizovat a jeho garantem je doktor Drbal. Samozřejmě je třeba myslet na zvýšený dozor ve smyslu pomoci se zaměstnáním, s dětmi a jejich školní výukou a podobně. Každý umí říct, že bychom se měli postarat, ale kdo je to my? Musí to být někdo konkrétní, kdo se o to postará. A jde především o děti: pokud se nepostaráme o to, aby vystudovaly alespoň základní, případně i střední školu, budou se ty sociální problémy reprodukovat.



Přitom víme, že tady roste počet studentů středních a vysokých škol, ale dětí z vyloučených nebo nízko příjmových rodin se to skoro vůbec nedotýká. To je ten základní problém. A mimochodem, tento problém nemáme jen my, ale taky třeba Francie, USA nebo dokonce i Švédsko. I tam se nedaří dětem z vyloučených rodin vystudovat.

A ještě k těm uprchlíkům: vůbec se mi nelíbí tento termín. Vezměte si například, kolik tady už teď žije zahraničních studentů, včetně těch z afrických zemí. Ti lidé sem přicházejí, protože se jim tady nejen dobře studuje, ale také dobře žije. Přitom část z nich tady zůstane pracovat. A co je podstatné? My nebudeme moct bez těchto lidí do budoucna jako stát přežít. Pracují nejen v nemocnicích, ale i v řadě jiných oborů. Mluvit bych mohl třeba o Vietnamcích nebo Ukrajincích. Kolik jich tady pracuje?



Umíte si představit, že by TOP 09 spolupracovala se Slušnými lidmi?



Ne, spolupráce se Slušnými lidmi je na jakékoli úrovni vyloučena.



Zaregistroval jste, jak vystupují ve veřejném prostoru?



Zaregistroval jsem, jak vystupuje jejich předseda, jakým způsobem vystupují jako celek. A je fakt, že jim nevěřím nos mezi očima. Nevěřím tomu, že to byli skrytí konzervativní katolíci, kteří teď cítí potřebu se angažovat. Na druhou stranu musím ale říct, že mě zkušenost ze sněmovny naučila jisté opatrnosti.



Jsme tam mnohdy dvanáct nebo čtrnáct hodin denně a s poslanci třeba z SPD nebo hnutí ANO mluvíme celé dny. A s mnohými lze normálně jednat. Dokonce občas vznikají situace, kdy se vám svým způsobem omlouvají, že tam jsou za Okamuru nebo Babiše. Je to podobné jako za bolševika, kdy se komunisti styděli za to, že jsou komunisti.



Jak hodnotíte končící volební období, pokud jde o primátora Vokřála z hnutí ANO? Co podle vás Brno nejvíc pálí?



Brno podle mě nejvíc pálí naprosto nulové plánování rekonstrukcí a oprav silnic, chodníků a podobně. Na druhém místě je parkování. A samozřejmě velkým problémem je vlastní bydlení pro mladé rodiny, které je v Brně čím dál víc nedostupné. Pak nastávají situace, kdy se nám lidé v produktivním věku stěhují zakládat rodiny mimo Brno. V tomto všem je naprosto nulová koncepce.

Pokud jde o to parkování, začal se schvalovat projekt rezidentního parkování…

Jistě, na Brně-střed ho schválili. Podle mého soudu je ale potřeba, abychom si nejdřív definovali, co to rezidentní parkování vlastně znamená. A pokud začnete zavádět rezidentní parkování, paralelně musíte začít stavět parkovací domy pro všechny lidi, kteří se potřebují z nějakého důvodu dostat do města autem, ale nebydlí tam. A nic takového se neděje. Navíc existují parkovací domy, do kterých se bez „poranění“ auta téměř nedá vjet. Anebo je potřeba nahlas říct, že nechceme, aby lidi jezdili do města autem…

Právě jsem se chtěl zeptat, zda není jednou z cest větší regulace osobní dopravy a třeba větší podpora dopravy veřejné…



To si úplně nemyslím, že je cesta podpořit víc veřejnou dopravu. Respektive si to dokážu představit tak, že podpoříme veřejnou dopravu, která více propojí okrajové části navzájem. Jinak řečeno, jsem pro posílení veřejné dopravy, která nepůjde přes střed. Střed města je podle mého názoru totiž v tomto ohledu na hraně. Je to úzké hrdlo, těžko tam lze cokoli posilovat, aniž by to způsobilo kolaps. Veřejná doprava musí být komfortní, cenově dostupná, ale také aspoň trochu rychlá.



S tím souvisí kauza přesunu nádraží a rozšíření centra směrem, kde by odsunuté nádraží mělo stát… Jste pro přesun?



Zda jsem pro nebo proti není podstatné, protože to nádraží se odsunout musí. Pokud chceme rozvíjet vlakovou dopravu a pokud chceme, aby fungoval koridor na Prahu, Vídeň a Budapešť, těžko to zvládneme s nádražím ve stávající poloze. A když se mě ptáte, jak hodnotím Petra Vokřála, tak právě tady bych čekal, že když máme po dlouhé době primátora, který je zástupcem stejné strany, jako premiér, tak se mu podaří prosadit, aby jedním z klíčových investorů nového nádraží byl stát. Já vlastně nechápu, že to není jedna z priorit stávající vlády, vždyť to ani zdaleka není záležitostí pouze Brna. Vůbec nerozumím tomu, proč Vokřál nepřesvědčí Babiše, že tady máme tři zcela kruciální priority: přesun nádraží, dostavění dálnice na Vídeň a napojení okruhu na Svitavy.

Jak vnímáte peripetie okolo financování Grand Prix v Brně?



Předně, nikdy se mi nepodařilo pořídit komplexní ekonomickou analýzu celé akce se všemi vedlejšími dopady. Není to totiž zas tak jednoduché. Pak je samozřejmě potřeba říct, že jde o prestižní a velkou akci, avšak nikoli Brna, ale celé České republiky. A pokud tady skončí, už se sem nikdy nic podobného do naší republiky nevrátí. Je to otázka na stát. On se musí rozhodnout, zda tady chceme organizovat světovou motoristickou akci.



Co nový fotbalový stadion a hokejová hala?



Hokejová hala určitě ano. To, co klub – a nejen hráči, ale i management – předvádí, to jak vychovává publikum i mládež, je obdivuhodné. A to říkám jako skeptik, pokud jde o fanouškovství a adorování vrcholového sportu. Vedení přitom nevybudovalo jen vynikající ligový tým, ale stará se skvěle také o mládež a dělá celkově skvělou práci. Něco podobného jsem zažil pouze v čase, kdy jsem pracoval v Americe a zašel občas na zápas Philadelphia Flyers. Pokud jde o fotbal, od přelomu 70. a 80. let se toto tak úplně nikdy nepodařilo.



Takže pokud jde o fotbalový stadion, byl byste proti…



Nyní asi ano. Museli bychom nejdřív debatovat, co si od takového stadionu slibujeme. Měli bychom si jednoznačně říct, že prioritou je mládež. Jde o to systematicky vychovávat generace dětí, nikoli jeden tým gladiátorů, a vést je k pohybu. A pokud bychom kývli na nový stadion, museli bychom si také říct, že je potřeba se soustředit na mládežnické týmy. Já jsem Líšňák, tak si musím přihřát polévku – podívejte se, jak výborně v tomto směru funguje SK Líšeň.

Jak vnímáte fakt, že tady především ve středu a napravo od něj nevznikla téměř ani jedna předvolební koalice? Třeba v Praze kandiduje TOP 09 se Starosty a lidovci… Nemůže vás to poškodit?



Co vám budu povídat, v minulosti jsem nebyl nikdy v žádné straně. Pouze v době revoluce jsem chodil za Červený kříž na koordinační výbor Občanského fóra, kde jsem „čuchnul“ k politice. Část revoluce jsem strávil ve službách Červeného kříže v Rumunsku. Brněnské Občanské fórum bylo ideově rozkročeno třeba od Jaroslava Šabaty na jedné straně, po velmi „vyhraněného“ Cibulku na straně druhé.



Už tehdy jsem viděl, jak lidi v OF mají rozdílné názory, a jak je zároveň fakt, že jsou v jedné „partaji“, nutí hledat řešení, komunikovat a navzájem uznávat rozdílné názory. Ono to nebylo tak těžké, spojoval nás jeden nepřítel – komunisti. Stávající situace v Brně se vyznačuje především tím, že se spory berou příliš osobně.



Za sebe tedy říkám, že není dobře, pokud tady kandiduje tolik politických stran. Je to velká chyba, ale situace takto vyplynula, třeba koalice s lidovci a Starosty mohla být velmi zajímavá. Na druhou stranu nás to vedlo k tomu, abychom postavili samostatnou kandidátku, která je podle mě velmi silná a kvalitní. A pokud se dostaneme na magistrát, bude tady nejen možnost na vytvoření seriozní koalice, ale i pro debatu o tom, aby se ty strany začaly více sbližovat.