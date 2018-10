Volby 2018

Po dramatickém zvratu při dojednávání koalice v Brně míří do čela města po dvaceti letech žena – lídryně ODS Markéta Vaňková. „Její“ občanští demokraté se nakonec dohodli na vládě s ČSSD, lidovci a Piráty a obešli tak vítězné hnutí ANO, se kterým už měli takřka dojednanou koalici. Kdo je možná budoucí primátorka druhého největšího města Česka?

Jednačtyřicetiletá Vaňková je na celostátní úrovni prakticky neznámá tvář. V ODS přitom působí už od roku 2002, kdy se stala zastupitelkou Brna-střed, v této městské části byla také mezi lety 2006 a 2010 radní.

Do brněnského zastupitelstva byla poprvé zvolena v roce 2006, v následujících dvou volbách (2010 a 2014) ale mandát nezískala, do magistrátních lavic se vrátila až letos, kdy vedla brněnskou kandidátku občanských demokratů. Teď má dosáhnout na dosavadní vrchol politické kariéry a stát se primátorkou.

V čele města by Vaňková byla teprve druhou ženou Brna. První byla v letech 1994 až 1998 pozdější senátorka a ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká, která stejně jako Vaňková zastupovala ODS.

Jaké jsou její názory na potíže Brna?

Jak by Brno čelilo pod vedením Vaňkové a s ODS v čele některým zásadním problémům, dávají nahlédnout například její odpovědi v předvolebním rozhovoru pro INFO.CZ. V něm se například vymezila proti konceptu 'Housing First'.

„Nepovažuji za dobrý koncept Housing First, který je založen na tom, že bezdomovcům na prvním místě bude zajištěno podporované bydlení a teprve poté se budou řešit ostatní záležitosti. Preferuji opačný postup, jsem přesvědčena, že by měl být uplatněn princip zásluhovosti a s bydlením by měl být spojen minimálně požadavek zaměstnání těchto osob,“ uvedla.

Za nejpalčivější problém města označila dopravu a nekoordinované opravy silnic. Vyjádřila se také k problémům s parkovacími místy pro místní. „Rezidentní parkování není špatný projekt, musí mu ale předcházet vznik nových parkovacích míst, k čemuž bohužel nedošlo.“

Vaňková před volbami volala po novém územním plánu a nových lokalitách pro výstavbu dostupných bytů. „Čím víc jich bude, tím víc bude možné cenu snížit,“ řekla.

Co se týče polohy hlavního nádraží, která v posledních letech výrazně rezonovala brněnskou politikou, podporuje jeho přesun k řece. „Dlouhodobě podporuji variantu odsunutého nádraží. Zároveň tvrdím, že jde o natolik odbornou otázku, ve které bychom se měli řídit doporučením studie proveditelnosti, zpracované z úrovně SŽDC. A protože i z ní vyšla lépe varianta u řeky, měly by být co nejdříve činěny kroky směřující k vybudování nového nádraží v odsunuté poloze. Brno nové nádraží nezbytně potřebuje, aby se zlepšila dopravní dostupnost města,“ řekla.

Vaňková má právnické vzdělání z Masarykovy univerzity a začínala jako advokátní koncipientka. V roce 2005 složila advokátní zkoušky. Věnuje se občanskému, obchodnímu a správnímu právu a má vlastní advokátní kancelář.