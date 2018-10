Volby 2018

Jedním z náměstků pražského primátora bude Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Muž, který bojoval proti zboření Libeňského mostu, bude mít na starosti klíčovou oblast dopravy. „V krátkodobém hledisku je pro nás prioritou nastavit systém řízení křižovatek, vybudovat dva nové mosty a například tramvaj přes Václavské náměstí. Z dlouhodobého hlediska je nutné aktivně pracovat na přípravě obou okruhů a železnice na letiště. Nejdůležitější je ale při tom všem dále nezanedbávat stav současné infrastruktury,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ. Zároveň si uvědomuje, že bude řídit jednu z nejnáročnějších oblastí: „V Praze existuje v této chvíli neřešitelný rozpor: město, které vznikalo v minulých staletích, prostě není dimenzováno na současný objem dopravy. Na to kouzelná hůlka neexistuje a máte tedy pravdu, že problémy budou vznikat,“ říká.

Budete náměstkem primátora, co to pro vás znamená?

Znamená to, že nám Pražané dali důvěru a chtějí své město změnit k lepšímu. Takže je to obrovský závazek, pro který udělám se všemi kolegy vše, co bude v našich možnostech.

Jaká podle vás bude spolupráce s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a dalšími radními z koaličních stran?

Věřím, že velmi dobrá. Již jsme se poznali během koaličních vyjednávání a myslím, že si osobně rozumíme. Personální chemie v týmu je vždycky důležitá, vím to z osobní zkušenosti, protože relativně velký tým vedu ve své současné práci.

Na starosti budete mít dopravu, což je v současnosti jedna z nejnáročnějších - a možná i nejméně vděčných - oblastí v Praze. Jaké jsou vaše předpoklady pro tuto gesci?

Vystudoval jsem strojní inženýrství u nás a ve Francii. Součástí toho jsou nejen oblasti týkající se například konstrukce kolejových vozidel a autobusů, ale také statiky dopravních staveb. Několik let jsem se též zabýval znečištěním ovzduší, které s problematikou dopravy obzvláště v Praze úzce souvisí. Po odborné stránce mne tedy rozhodně nikdo „neopije rohlíkem“. Zároveň mám manažerské zkušenosti. Vedu tým lidí, který po celém světě zařizuje odvozy jaderných materiálů. Působíme i v rizikových oblastech, takže problémy rozhodně řešit umím. Problematikou dopravy v Praze se zabývám dlouhodobě. Vše začalo Libeňským mostem a od té doby se aktivně zajímám o řadu dalších věcí od problematiky řízení křižovatek po městský okruh a aktivně spolupracuji například s TSK i s IPR. Rozhodně tedy nejsem náhodně dosazený člen kandidátky.

Praha se v oblasti dopravy potýká hned s několika problémy. Co jsou podle vás priority? Jak a v jakém časovém horizontu byste je chtěl řešit?

V krátkodobém hledisku je pro nás prioritou nastavit systém řízení křižovatek, vybudovat dva nové mosty a například tramvaj přes Václavské náměstí. Z dlouhodobého hlediska je nutné aktivně pracovat na přípravě obou okruhů a železnice na letiště. Nejdůležitější je ale při tom všem dále nezanedbávat stav současné infrastruktury.

Radní pro dopravu Petr Dolínek se potýkal s kritikou kvůli nejrůznějším opravám a uzavírkám. Primátorka Adriana Krnáčová zase proslula svým výrokem o zpovykaných Pražanech, když se řešily kolony ve městě. Jak se chcete podobné kritice vyhnout?

V Praze existuje v této chvíli neřešitelný rozpor: město, které vznikalo v minulých staletích, prostě není dimenzováno na současný objem dopravy. Na to kouzelná hůlka neexistuje a máte tedy pravdu, že problémy budou vznikat. Na jedné straně se nicméně dají omezit – třeba tím, že se uzavírky budou důsledně koordinovat, aby jich člověk cestou do práce nepotkal pět za sebou. Na druhé straně pak je s Pražany nutné slušně mluvit a věci vysvětlovat. Tak to děláme v Praze 7, kde naše sdružení vzniklo.

Aktuálním problémem je most u stanice metra Vltavská, který je od středy uzavřen a bude se muset zbourat. Jak chcete při řešení tohoto problému postupovat?

Most bude nyní dočasně podepřen, aby se tam mohla navrátit doprava a poté musí být připravena jeho demolice a nové řešení celé křižovatky s návazností na rozvojové území Bubny-Zátory.

Jste zakladatel iniciativy proti bourání a rozšiřování Libeňského mostu. Jak chcete pokračovat v jeho opravách? Jste i proti bourání dalších dopravních staveb v Praze? Nebudete narážet na kritiku, že váš přístup je příliš "aktivistický"?

Naše koalice se jasně shodla, že Libeňský most bourat nebudeme. Důvodem není žádný aktivismus, ale praktické uvažování ve prospěch Pražanů. Pro rekonstrukci mostu hlasovali v roce 2016 zastupitelé napříč všemi politickými stranami a již oni rozhodli o nutnosti co nejdříve most opravit. Jak je vidět u mostu na Bubenské, rozhodně nevylučujeme demolice, pokud stav neumožňuje rekonstrukci a navíc pokud demolice může být příležitostí pro zkvalitnění celého okolí. Rozhodnutí musí být ale podložena detailními podklady a není možné se rozhodovat nahodile bez znalosti faktů.

Otázka mostů obecně je v metropoli velkým tématem, jak k ní chcete přistupovat? Plánujete opravy některých dalších?

Samozřejmě, opravy mostů jsou nezbytné. Uděláme jasný plán oprav a pustíme se do nich. Vždy pro nás bude na prvním místě oprava. Bourání je až poslední řešení v případě neopravitelnosti.

Jak byste chtěl, aby vypadala doprava v Praze v roce 2022? Chtěl byste zavést nějaké novinky?

Rád bych aby vypadala jako v moderní evropské metropoli – třeba ve Vídni. Méně aut, moderní MHD, klidnější ulice. K tomu nejsou zapotřebí žádné převratné novinky, máme jasný plán jak na tom pracovat. Od P+R parkovišť přes investice do hromadné dopravy až po stavbu okruhu. Vše samozřejmě nebude hotové v roce 2022, ale kus cesty dopředu určitě ujdeme a snad se nám podaří vybudovat i jeden nový most.