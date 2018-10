Volby 2018

V uplynulých čtyřech letech předsedal Adam Zábranský pirátskému klubu pražských zastupitelů. Teď, po říjnových komunálních volbách, se má stát radním. Na starosti bude mít transparentnost a především bydlení – tedy jeden z největších problémů metropole. Hned na začátek chce analýzu toho, kdo bydlí v městských bytech. „Problém je ten, že několik tisíc bytů v pražském bytovém fondů obývají nájemníci, u kterých nevíme, jaké mají příjmy a zda je obhajitelné, že je nájemné tak nízké. Takovou analýzu určitě budeme chtít udělat, abychom byty uvolnili pro lidi, kteří potřebují zajistit od města dostupné bydlení,“ říká Zábranský v rozhovoru pro INFO.CZ. „Mojí ambicí je, aby se Praha stala nejtransparentnějším městem v Česku. To je těžko měřitelné exaktními kritérii, ale půjde to poznat,“ popisuje své cíle v oblasti transparentnosti.

Vy jako Piráti jste získali post pražského primátora. Co to pro vás v praxi znamená?

Jsme rádi, že voliči – a vlastně i mnozí voliči, kteří naši původně nebyli – ocenili naši práci v pražské opozici a důvěřovali nám natolik, že jsme skončili ve volbách druzí. Vnímáme to jako velkou zodpovědnost. Z historie je vidět, že funkce primátora je funkce, která může straně celkem uškodit. My se budeme snažit, abychom v příštích volbách získali ještě více hlasů.

Pro Pirátskou stranu to bude velká zkouška. Mnoho stran i osobností se už ve vedení Prahy „spálilo“. Co budete dělat pro to, abyste také nedopadli špatně?

Myslím si, že zcela zásadní je to, aby dobře fungoval celý tým, nejen primátor. Řekněme si na rovinu, že i kdyby Adriana Krnáčová byla sebelepší primátorkou, tak by jí škodilo, že koalice, která tu byla minulé volební období, se nechovala jako jeden tým, který by se snažil problémy Prahy řešit.

Pražská koalice Na spolupráci v Praze se po volbách dohodli Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), tedy strany, které v metropoli skončily na třetím až pátém místě. Primátorem se má stát pirát Zdeněk Hřib.

Myslím, že nám se podařilo to, že strany, které se nyní spojily do nové koalice, si rozumí v tom, co se má v Praze udělat. Nebudeme si vzájemně okopávat kotníky, ale budeme opravdu ty čtyři roky makat. To je základ toho, aby to i voliči vnímali pozitivně.

Vy jste byl v minulém období předsedou zastupitelského klubu Pirátů, máte tedy z této doby osobní zkušenosti. Co byla podle vás největší chyba Adriany Krnáčové a jejího týmu?

Myslím si, že právě ta rozhádanost koaličních stran mezi sebou byla velkou brzdou pozitivních změn. Jak jsme v průběhu volebního období rozkrývali různé kauzy, tak jsem z nich nabyl dojmu, že hlavním zájmem ČSSD nebyla dobrá správa a rozvoj města, ale spíše zajišťování si zakázek městských firem a podobně.

Stejně tak u hnutí ANO se ukázalo, že hlavní prioritou jeho zastupitelů bylo urvat si místa v dozorčích radách městských firem, aby se dostali k penězům. Motivace mnohých – neříkám, že všech – byla jiná, než Prahu někam posunou.

Vy se nemusíte s něčím podobným potýkat? Nemuseli jste primátorský post vyměnit s vašimi koaličními partnery za důležité posty nebo místa v městských firmách?

Žádné slibování míst v městských firmách jsme při projednávání neřešili. Naopak všechny strany se shodují na tom, že chtějí ukončit systém politických trafik. Chceme, aby lidé, kteří budou sedět v městských firmách, brali rozumné peníze. To znamená v několika případech snižovat odměny například členů dozorčích rad.

Stejně tak představenstvo budeme obsazovat primárně na základě odbornosti, což se dnes neděje. Například představenstvo Technické správy komunikací je obsazeno v podstatě čistě politicky.

Věříte, že se vám koalici s uskupeními Praha sobě a Spojené síly pro Prahu podaří udržet?

Myslím si, že jsou k tomu dobré předpoklady. Samozřejmě může se stát cokoliv, ale myslím si, že my nebudeme tím důvodem, proč by se koalice případně rozpadla.

Vy budete radním, konkrétně budete mít na starosti oblast bydlení a transparentnost. Začněme bydlením: to je jeden z největších problémů, který trápí Pražany. Co s tím chcete konkrétně dělat?

Oblast bydlení je jeden z největších problémů Prahy, ale zároveň je to také problém, který je potřeba řešit různými nástroji. Bude tedy rozdělena do gesce několika radních. Například velkým úkolem je odblokování stavebních uzávěr na velkých rozvojových územích v Praze. To bude mít na starosti primárně radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

Pak je tam ještě přímo sociální oblast, které se bude věnovat hlavně Milena Johnova (Praha sobě).

Moje gesce v bydlení bude primárně směřovaná ke správě městského bytového fondu, který Praha má, to znamená městských bytů. My chceme ukončit další privatizaci městského bytového fondu, protože už dnes má Praha oproti jiným západním městům velmi malý bytový fond. Nedává nám smysl byty ještě dále prodávat.

Pak chceme věnovat peníze na rekonstrukci stávajícího fondu. Mnohé z bytu nejsou obyvatelné. Zároveň chceme byty primárně používat na uspokojování potřeb třeba lidí, kteří pracují v zaměstnáních, kde nejsou tak vysoké příjmy. To jsou například zdravotníci nebo učitelé.

Chceme také dostat děti z ubytoven. Dnes podle odhadů Platformy pro sociální bydlení bydlí asi sto čtyřicet dětí v Praze na ubytovnách. My chceme pro ně a jejich rodiny zajistit bydlení v normálních bytech.

Také chci narovnat podmínky v městském bytovém fondu, protože v současnosti za nízké nájemné bydlí i lidé z vysoko příjmových skupin jako soudci, státní zástupci, případně úspěšní podnikatelé. Upozorňoval jsem na to v minulém volebním období a nyní to chci konečně napravit.

O tom jsem se bavila ještě před volbami i s vaším lídrem Zdeňkem Hřibem. Říkal, že si chcete udělat co nejrychleji analýzu toho, kdo v městských bytech bydlí. Je to pro vás tedy priorita do prvních měsíců vládnutí?

Přesně tak. Třeba u soudců a státních zástupců víme, kdo to konkrétně je. O tom přehled máme. Problém je ten, že několik tisíc bytů v pražském bytovém fondů obývají nájemníci, u kterých nevíme, jaké mají příjmy a zda je obhajitelné, že je nájemné tak nízké. Takovou analýzu určitě budeme chtít udělat, abychom byty uvolnili pro lidi, kteří potřebují zajistit od města dostupné bydlení.

Jak to bude vypadat v praxi?

Část nájemníků má smlouvu na dobu neurčitou, část jich bydlí na smlouvy uzavírané a prodlužované vždy na dva roky. U krátkodobějších pronájmů lze situace řešit jednodušeji. U těch dlouhodobých lze postupně navyšovat cenu nájmů, pokud se daný člověk nebude chtít přestěhovat do komerčního pronájmu.

Některé otázky bydlení závisí i na změnách zákona. Do jaké míry chcete spolupracovat s pirátskými poslanci?

V obecné rovině s nimi určitě budeme chtít spolupracovat. Pokud máte na mysli například urychlení stavebního řízení, tak to je zrovna gesce, kterou pod sebou bude mít pravděpodobně Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu). Ta také bude v radě. Na starosti by měla mít legislativní část bydlení, protože je to právnička a oblasti se dlouhodobě věnuje.

Druhou oblastí, kterou budete mít na starosti, je transparentnost. Jak by měl vypadat ideální stav, kterému se budete chtít přiblížit?

Mojí ambicí je, aby se Praha stala nejtransparentnějším městem v Česku. To je těžko měřitelné exaktními kritérii, ale půjde to poznat. Zásadní je jednak otevřít ekonomická data o fungování města, to znamená začít zveřejňovat seznamy faktur, seznam pronajímaných nebytových prostor, udělat rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur, tak aby skutečně každý mohl mít dobrý přehled o tom, jak město hospodaří.

Samostatná kapitola je rozvoj otevřených dat. A to nejen na úrovni města, ale i městských firem. Mnoho dat se může občanům Prahy hodit, až se vyvinou aplikace třeba v dopravní oblasti apod. Vylepší to služby města směrem k občanům.

Chceme také, aby městské firmy byly transparentní, takže je přimějeme k tomu, aby smlouvy zveřejňovaly. Mám na mysli třeba Pražskou plynárenskou. Ta je stoprocentně vlastněná městem, ale vydá dluhopisy obchodovatelné na burze jen kvůli tomu, aby se vyhnula povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv.

Jednání Rady hl. města Prahy je neveřejné. Budete to chtít změnit, když jste teď jejím členem?

My umožníme přístup zástupcům opozice na jednání rady. Měli jsme ambici zavést například jmenovité hlasování na úrovni rady. Nicméně koaliční partneři se bojí toho, že budou účelově popotahování po soudech kvůli svému hlasování. To jsme tedy nakonec neprosadili. U rady mi přijde, že je často dobré, že tam nikdo z veřejnosti přístup nemá – ačkoliv my bychom se tomu nebránili. Chápu argumenty lidí, kteří si to nepřejí.

Materiály, které jdou do rady, jsou dostupné několik dní předem i opozičním zastupitelům. Média se k tomu také dokáží dostat, takže tím je zajištěna kontrola předtím, než se reálně něco rozhodne.

Jaké jsou vaše zkušenosti a znalosti, které vás předurčují k tomu, že svou gesci budete zvládat?

Studuji práva, mám je téměř dokončená. Vyznám se tedy v právní problematice.

Co se týče transparentnosti, tak jsem poslední čtyři roky v opozici strávil tím, že jsem neustále rozkrýval kauzy, které se dějí v městských firmách. Upozorňoval jsem na ně, tlačil jsem oblast transparentnosti.

Podařilo se mi prosadit několik opatření do protikorupční strategie města Prahy. Myslím, že v této oblasti jsem práci odvedl už v minulém období. Vím, co je potřeba prosadit, akorát to teď stačí udělat. Jsem rád, že budu mít tu možnost.

Co se týče oblasti bydlení, tak jsem se v minulém období zajímal o městskou politiku bydlení. Zajímalo mě právě to, kdo bydlí v městských bytech a proč platí tak nízké nájmy i lidé, u kterých město nemá přehled, zda jsou v tíživé situaci. Upozorňoval jsem na ty zmiňované soudce a státní zástupce. Takže o tom také přehled mám.