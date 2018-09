Volby 2018

Pražští Zelení se v kampani zaměří na tři hlavní témata, dostupné bydlení, dopravu a boj s klimatickými změnami. Voliče chtějí oslovit kontaktní kampaní, při které budou rozdávat v ulicích metropole volební noviny, tužky nebo nalepovací tetování pro děti. Na kampaň do komunálních voleb, které budou 5. a 6. října, mají v Praze vyčleněny dva miliony korun. Zástupci pražské buňky strany to dnes uvedli na tiskové konferenci k zahájení kampaně. Zelení jsou nyní spolu se STAN a KDU-ČSL jako Trojkoalice součástí pražské koalice.

Nejdůležitějším nástrojem pro komunikaci s voliči jsou podle lídra kandidátky Ondřeje Mirovského pro Zelené volební noviny. Na venkovních plakátech strana podle něj ustoupila od fotografií kandidátů a spíše se zaměřuje na programová hesla. „Fotky lídrů máme v novinách, protože úplně nemáme rozpočet na to za několik milionů komunikovat jenom můj obličej,“ doplnil. Hlavním heslem strany, které se objeví na všech plakátech, je Volím Z.

Z rozpočtu na úrovni zhruba dvou milionů půjde polovina na venkovní reklamu, asi 400.000 korun bude stát propagace na sociálních sítích a zbylé peníze půjdou například na platy lidí, kteří kampaň zajišťují. „Nebudeme uplácet voliče guláši, buřty nebo pomeranči,“ dodal Mirovský.

Z témat se strana zaměří na bydlení, kde jako řešení nedostatku bytů v Praze nabízí jejich výstavbu městem a smlouvy s developerskými firmami na odkup části jednotek v jejich projektech. V otázce dopravy se chtějí Zelení zaměřit na rozvoj železnice, tramvají a nabízejí také MHD pro lidi do 26 let zdarma. Parkoviště před budovou magistrátu na Mariánském náměstí by se podle strany mělo zrušit.

Třetím klíčovým tématem je klimatická změna, proti které chtějí Zelení v Praze bojovat například výsadbou stromů nebo zvyšováním počtu mlžítek v ulicích a vodních ploch. Na prvním jednání nového zastupitelstva chce Mirovský navrhnout technická opatření na rok 2019 ke zmírnění dopadů horkého počasí a také plošnou nulovou toleranci hazardu. Ještě v tomto období to Zelení, kteří jsou částí vládnoucí koalice, podle Mirovského nenavrhnou proto, že v současném zastupitelstvu schází politická vůle.

Spory Trojkoalice a zejména Zelených s ANO a ČSSD provázely celé volební období a podle opozice paralyzovaly chod města. Zelení se s koaličními partnery neshodli v řadě otázek, šlo například o vedení zbylé části vnitřního okruhu, podobu pražských stavebních předpisů a přeměnu magistrály.

Poslední komunální volby v Praze na podzim 2014 vyhrálo ANO se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Těsně za ním s 16 křesly skončila do té doby vládnoucí TOP 09. Po osmi mandátech získaly Trojkoalice, ODS a ČSSD. Piráti mají stejně jako KSČM čtyři křesla. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice. V říjnu 2015 se rozpadla, strany se ale nakonec domluvily a spolupráci obnovily. Změnilo se jen obsazení části rady.