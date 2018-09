Volby 2018

V rámci předvolebních rozhovorů s vybranými lídry jsme se opět podívali do Ostravy. Reportér Vratislav Dostál po Tomáši Macurovi z hnutí ANO a Zdeňku Nytrovi, který se o hlasy voličů uchází na kandidátce ODS a TOP 09, tentokrát vyzpovídal lídra Pirátů Davida Witosze. Ten stávající koalici vyčítá především to, že město není transparentní ve financování, ani v rozhodování. „Je to nepřehledný spolek lidí, kteří spolu na oko soupeří a zároveň v zákulisí fungují,“ říká na adresu koalice. Witosz také kritizuje nahnědlou kampaň Ostravaku a toto hnutí označuje za populistické a pokrytecké. „Hnutí Ostravak na jednu stranu v kampani kritizuje některé problémy, přitom byl součástí koalice, tudíž za ně nese odpovědnost,“ říká.

Piráti se v minulých volbách do zastupitelstva Ostravy nedostali. Letos máte slušnou šanci to napravit. S čím do voleb jdete a jak hodnotíte stávající koalici?



Naší jednoznačnou a univerzální prioritou je transparence. A ta není pouze o penězích, je to také třeba o tom, zda a jak město informuje občany o svých plánech a opatřeních. Mohu vyjmenovat několik problematických kauz. Mimo jiné třeba obchodní dům Ostravice-textilie. Aktuálně tam probíhají nějaké práce, město se s vlastníkem snad mělo dohodnout na vzniku nějakých kanceláří. Avšak na čem se dohodli, kolik to bude stát, jaká bude časová osa, a podobně, nikdo nic neví. Proč tento zvrat přišel zrovna nyní, před volbami, se můžeme jen dohadovat. Město je netransparentní jak ve financování, tak v rozhodování. Proto chceme radnici především otevřít lidem.

A pokud jde o hodnocení stávající koalice?



Je to nepřehledný spolek lidí, kteří spolu na oko soupeří a zároveň v zákulisí fungují. Už před minulými volbami to vypadalo, jak je ČSSD s Ostravakem na kordy, a po volbách „cvak“, a vytvořily spolu koalici v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Lze vůbec těm lidem věřit, co říkají? A lze s nimi dělat věrohodnou politiku?

To bych nejradši nekomentoval. Není ani moc co. Taky bych mohl tvrdit, že je normální si ráno vyčistit zuby. Jistě, Ostrava má problémy s vyloučenými lokalitami, zcela jistě máme sociální problémy, nelze o tom ale mluvit tak, že každý člověk, který se ocitl v existenční tísni, je křivák. Což Ostravak v kampani minimálně naznačuje.On je populista. Hnutí Ostravak na jednu stranu v kampani kritizuje některé problémy, přitom bylo součástí koalice, tudíž za ně nese odpovědnost. Třeba v centrálním obvodu jsou v koalici již osm let a spoustu věcí, na které v kampani upozorňují, nebyly schopni vyřešit.





Co ostravské hnutí ANO? Na centrální úrovni se Piráti proti Babišovi výrazně vymezují, jak jste na tom v tomto ohledu v Ostravě?



Pro mě je primátor Tomáš Macura (hnutí ANO) minimálně slušný člověk. Nikdy jsem od něj nezaznamenal žádný podraz. Což pochopitelně neznamená, že se na některé naše problémy názory nerozcházejí. Nejvíc bych mu asi vytkl, že nedostatečně a neefektivně bojuje proti industriálním znečišťovatelům ovzduší. Máme za to, že je současná koalice ve vztahu k těmto znečišťovatelům zbytečně mírná.

Jak byste ve vztahu k těmto znečišťovatelům postupovali vy?



Je nám jasné, že asi nelze přijít do fabriky s tak velkým obratem, jako má ArcelorMittal, a říct jim, že ji musí zavřít. Ostatně je to tak velká firma, že by to byl skoro nerovný boj. Jenomže my nyní nepotřebujeme něco vybojovat, nám by stačilo, pokud by bylo dodržováno, co už vybojováno je. Na lagunách, v koksovnách a jinde nám všichni tvrdí, že nedochází k unikům, a pokud ano, tak že prý jde o jednotlivé případy.

Svízel spočívá v tom, že pokud je těchto jednotlivých případů hodně, přestávají být výjimkami, ale pravidlem. A pokud to tak je, musí na to město reagovat. Totéž, pokud jde o novou spalovnu, město by mělo jako jeden muž říct jednoznačné ne. Není kam uhýbat, není proč lavírovat. Je to prostě nový zdroj znečištění, nemáme se tudíž o čem bavit.



Co byty OKD? Je to ještě politické téma?



Jistě. Je to stoprocentní téma. Na rozdíl od některých svých konkurentů si nemyslím, že jde o uzavřenou kapitolu. Ostatně to z tohoto města odsává každý měsíc obrovské prostředky. Jsou to desítky tisíc bytů. Pořád slýcháme apely, že by tady měli investoři danit své výdělky. Přitom jenom kvůli této kauze odsud odtekly neuvěřitelné peníze. Někdo si tady zafixoval téměř monopolní pozici na trhu s byty, vůbec nemá tendenci nájmy snižovat, a to přesto, že má velkou část bytového fondu prázdnou. A ve velké části jeho bytového fondu bydlí lidé, kteří berou doplatky na bydlení.



A co se s tím dá tedy dělat?



Piráti iniciovali vznik parlamentní vyšetřovací komise, v jejímž čele je náš poslanec Lukáš Černohorský. Uvidíme, jak to celé dopadne. Minimálně bychom se o některých lidech měli dozvědět, zda to byli filantropové, anebo zda jejich přínos pro region je nulový a dopady pro obyvatele negativní.

A co se s tím dá případně dělat z pozice vedení města?



Ve městě je například přes 6,5 tisíc příjemců doplatků na bydlení. Tisíc z nich jde do sociálně vyloučených lokalit. Necelá čtvrtina doplatků na bydlení směřuje na ubytovny a téměř celá zbývající část do bytů, včetně bytů Residomo. Je to bizarní situace. Z veřejných rozpočtů se vlastně znova dotuje společnost, která historicky tuto veřejnost obrala o peníze.



Jak je na tom Ostrava s dopravou?



Skoro bych řekl, že – pokud jde o technické zázemí – můžeme být považováni za vzorový příklad. Problém je, že tam jsou lidé finančně špatně ohodnoceni. Roky byli podhodnoceni. Zaslouží si lepší pracovní podmínky. A o ty se chceme zasadit.



Jeden z největších problémů Ostravy je kromě ovzduší fakt, že čelí stárnutí populace. Demografická křivka hovoří jasně, mladí odsud odcházejí a nevrací se. Jak to chcete změnit?



Vím přesně, o čem mluvíte. Sám jsem ve věku právě těch lidí, kteří odsud mizí. Jenže sedmdesát procent lidí, co odešlo z Ostravy, neodešlo do Prahy, ale bydlí za hranicemi města a to z mnoha důvodů, zejména pro špatné ovzduší, nekvalitní veřejný prostor či z obavy o bezpečnost. Tohle Piráti chtějí změnit. Pro stárnoucí generaci chceme zas upravit jejich byty minimálně na bezbariérové a poskytovat jim nadstandardní pečovatelské služby, aby nebyli nuceni opouštět byty, ve kterých celý život bydlí.

Kdybyste se dostali na magistrát, koho byste označil za optimálního koaličního partnera? A s kým byste naopak do koalice nešli?



Řeknu to asi takto: každá strana má ve svých řadách nekompetentní lidi či s velmi pochybnou minulostí. Tu naštěstí Piráti nemají. Každopádně my rozhodně nechceme tvořit koalici s takovými lidmi. Musí tam být důvěryhodní, transparentní politici bez historických škraloupů. Bude tedy záležet na tom, kteří lidé se konkrétně na magistrát dostanou. Pokud bych měl někoho vyloučit, je to jednoznačně SPD a KSČM.

Co Ostravak?



Tady platí, že jdeme po jednotlivých lidech. Faktem ale je, že o některých z nich pochybujeme.



A jaký je váš vztah k tradičním stranám, tedy k ODS a ČSSD?



Ve městě rozhodně nemá dobou pověst pan Rykala, ani pan Srba. Zrovna tak pan Svozil či Štěpánek. A pokud by nás po volbách postihla amnézie, rozhodně bychom ke zlepšení poměrů nepřispěli.