Volby 2018

Ve 14:00 začaly komunální volby a v části Česka i volby do Senátu. V Praze 5 odevzdal svůj hlas prezident Miloš Zeman. Lidé podle něj k těmto volbám chodí, protože starostům věří ze všech politiků nejvíc s výjimkou prezidenta. Kritický byl naopak k Senátu, do kterého se letos volí ve třetině z 81 obvodů. Novinářům při odchodu z volební místnosti řekl, že si práce senátorů nevšiml.

Volební místnosti se otevřely na tradičních místech, většinou ve veřejných budovách, zhruba po deseti měsících od prezidentských voleb. Budou dnes standardně otevřeny do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Výsledky hlasování pak budou postupně zveřejňovány na volebním webu podle toho, jak rychle budou členové volebních komisí se sčítáním hlasů hotovi a příslušné informace předají Českému statistickému úřadu.

Hlavní výsledky by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky hlasování, zejména v případě obecních voleb, budou k dispozici zřejmě až v neděli ráno. O složení zastupitelstva je v podstatě předem jasno jen na vesnicích, kde se podařilo dát dohromady jen tolik kandidátů, kolik je zastupitelů.

Nejvíce místních zastupitelů získají tradičně nezávislí kandidáti a jejich sdružení vzhledem k tomu, že kandidují i v malých obcích, kde zástupci stran chybí. Celkem jde do voleb 216.138 kandidátů.

Zeman volí napříč stranami

Zemanhlasoval dnes odpoledne v Praze 5 Lužinách. Kandidáty, které na velkých volebních lístcích zaškrtne, vybíral dlouho. "Preferuji panašování. Uvítal bych, kdyby bylo možné i ve volbách krajských a parlamentních," uvedl. Zejména v Praze je podle něj "volební plachta" obrovská. "Zatímco zatrhnout jednu stranu trvá dvě minuty, panašování je časově náročné," dodal prezident.

Na kandidátce téměř každé strany se podle Zemana najdou osobnosti. "Najdete (na nich) i spoustu neosobností, které sice najdou odvahu kandidovat, ale není za nimi žádná práce," konstatoval. Přednost dal proto skutečným osobnostem z různých stran.

Lidé by podle Zemana měli hlasovat z jednoduchého důvodu. "Aby se na příslušná místa dostali vámi navrhovaní kandidáti. Neboť ti, které by volili jiní, by mohli být ještě horší než ti, které preferujete vy. Omlouvám se za cynismus této odpovědi," řekl Zeman.