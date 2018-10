Volby 2018

Pětadvacetiletá Nikola se našla na šestém místě kandidátky pro ústecký obvod Neštěmice, o pozici níž, na sedmém místě, je pak její babička. Ani jedna z žen se přitom o kandidaturu za Vandase a uskupení nezajímala a že na kandidátce jsou, zjistily až ve chvíli, kdy jim přišly do schránek volební lístky. „Někdo zneužil moje osobní údaje. Považuji to za podvod a budu to řešit,“ řekla Blesk Zprávám mladá žena.

Na kandidátce má navíc uvedeno, že je vysokoškolská studentka. „Nejsem ani studentka, ani vysokoškolačka,“ doplnila.

Vandas tvrdí: Podepsala

Zákon o volbách přitom mluví jasně: K tomu, aby se člověk mohl ucházet o hlasy v komunálních volbách, je potřeba odevzdat vlastnoručně podepsané prohlášení kandidátka, že se svou kandidaturou souhlasí. Jsou na něm navíc osobní údaje – datum narození a trvalé bydliště. A to se podle Kdolské v tomto případě nestalo. Ani ona, ani její babička žádný takový dokument nepodepsaly.

Vandas, který je ústeckou jedničkou hnutí, trvá na tom, že mladá žena kandidaturu podepsala. „Já jsem u toho nebyl, protože sestavování kandidátek nemám na starosti, ale předpokládám, že nějakou cestou, nevím jakou, určitě to prohlášení podepsat musela. Nikdo z nás určitě nemá zájem něco falšovat nebo něco podobného,“ řekl Vandas.

Nic jsme nepodepsali, říkají kandidáti

Nikola teď hledá cestu, jak z kandidátky odstoupit. Její situace je o to složitější, že už rok nežije v České republice a všechno tak bude řešit rodina, která má její plnou moc. Podle zákona může kandidát odstoupit z kandidátky do 48 hodin před začátkem voleb. Musí o udělat písemně na takzvaném registračním úřadě, což je v tomto případě magistrát města, resp. úřad městského obvodu.

Obě ženy totiž nefigurují jen na kandidátce do zastupitelstva městského obvodu, ale i zastupitelstva města. A nejsou jediné. Jak zjistily Blesk Zprávy, další údajný kandidát Čistého Ústí, už z podobných důvodů z obvodní kandidátky odstoupil a totéž udělá i z té magistrátní.

„Po jednom fotbale, kdy jsem seděl s jedním známým a jedním dalším člověkem, něco kolem toho padlo, ale nic jsem nepodepisoval, nedal jsem žádné údaje. A najednou mi lidé z okolí začali říkat, že jsem na kandidátce,“ popsal Michal Kolankiewicz.