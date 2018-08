Volby 2018

Sdružení Praha Sobě pod vedením starosty Prahy 7 Jana Čižinského může jít do voleb na základě podpisů pod peticí. Magistrát hlavního města, kam sdružení podávala kandidátní listinu spolu s petičními archy, podpisy zkontroloval a uznal dostatečný počet podpisů jako platné. Ve volbách do pražského zastupitelstva chce kandidovat 30 subjektů. Komunální volby se uskuteční 5. a 6. října spolu s volbami do Senátu.