Volby 2018

Čižinský se v roce 2012 zúčastnil demonstrace proti české zahraniční politice vůči Izraeli. Česko tehdy odmítlo jako jediný členský stát EU hlasovat pro povýšení Palestiny na pozorovatelský stát OSN. Podle kritiků má být Čižinský na fotce uveřejněné v komunistickém listu Haló noviny. Muž na snímku drží transparent s nápisem „Izrael popravuje mírové aktivisty, buldozeruje palestinské domy, krade půdu a vodu.“

„Nevím, jestli to jsem já. Na demonstraci jsem byl, to ano, ale nedokážu poznat, jestli jsem na té fotce,“ komentoval pro INFO.CZ Čižinský s tím, že mu upozorňování na šest let starou fotografii z akce připadá jako nějaká dezinformační kampaň. „Mluvme o tom, co se týká Prahy 1, nabídl jsem voličům, že se se mnou mohou potkat osobně, protože nemám pocit, že by byl Facebook vhodnou platformou pro takovou debatu.“

Postoj Čižinského k Izraeli, dlouhodobému českému spojenci, je ale zásadní právě s ohledem na Prahu 1. Centrální městská část má na svém území i důležité židovské památky – například turisticky oblíbenou Staronovou synagogu ve čtvrti Josefov, kde před asanací v 19. století leželo Židovské město. Čižinský se ale brání, že by jeho názory na Izrael ovlivňovaly přístup k pražským památkám. „Nejsem památkář,“ praví.

Zároveň se ohrazuje proti nařčení z antisemitismu. Už v úterý na Facebooku napsal, že jako právník vystupoval proti jakékoli diskriminaci a mezi klienty měl i řadu Židů. Pro INFO.CZ Čižinský dodává, že Židé jsou mezi jeho přáteli. „Odmítám, že by cokoli, kdo na mě teď někdo vytáhl, znamenalo, že jsem antisemita. Mezi Židy mám spoustu přátel. Moje sestra léta spolupracovala s Židovskou obcí,“ nebojí se možný budoucí starosta případného zhoršení vztahů s židovskými organizacemi.

Predpokladany novy starosta Prahy 1, profesionalni bratr Cizinsky. Byl proti radaru v Brdech, ale ma i jine verejne aktivity. To se tu bude krasne zit... pic.twitter.com/pMCMGWWYzJ — Jiri Chvojka (@chvojka) 10. října 2018

Podle Čižinského účast na demonstraci a jeho názory nemíří proti Izraeli jako takovému, ale pouze politické linii, kterou razí současná vláda židovského státu v čele s premiérem Benjaminem Netanjahuem. „Mám výhrady vůči panu Netanjahuovi, ale to je jen jeden směr, který v Izraeli působí,“ upřesňuje lídr hnutí Praha 1 Sobě, který navázal na volební úspěchy svého bratra Jana, jenž už čtyři roky působí jako starosta Prahy 7 a nyní vyjednává s Piráty a sdružením Spojené síly pro Prahu o koalici na pražském magistrátu.

Čižinský, jenž se na podporu Palestiny vyjadřoval opakovaně, tvrdí, že by jako budoucí starosta neměl problémy přijet do Izraele na oficiální návštěvu, pokud by se agenda týkala jeho městské části nebo obdržel pozvání od partnerského města.

Klaus a Nečas jako Stalin

Čižinský se profiluje nejen jako právník se zaměřením na oblast lidských práv, ale známý je také jako levicový aktivista. Vystupoval například na demonstracích proti reformám vlády Petra Nečase pořádaných levicovým hnutím ProAlt. Jak upozornil web Echo 24, také na nich pronesl kontroverzní výrok. V roce 2011 přirovnal tehdejší ministry nebo prezidenta Václava Klause k sovětskému diktátorovi Josifu Stalinovi.

„Já když vidím pány Schwarzenberga, Nečase, Johna či Klause, tak když je vidím a hlavně, když je slyším, tak si vzpomenu na jednoho muže, na Stalina. Ne, že by naši pravicoví politici páchali tak hrozné zločiny jako Stalin. Oni naštěstí nemají moc, aby mučili a zavírali do koncentračních táborů, oni jen lžou a kradou. Oni již naštěstí nemohou vykonstruovávat monstrprocesy a popravovat se. Oni se dnes už jen nahrávají na diktafony a mystifikují a pak podávají demise, nebo spíše demise nepodávají bohužel,“ pravil Čižinský s tím, že vyznávají podobné zásady jako Stalin.

„Josif Vissarionovič Stalin jednal dle zásady: Než aby trestu unikl jeden jediný zrádce, ať je raději popraveno sto nevinných,“ konstatoval a dodal, že Nečasova vláda se domnívá, že „než aby jeden jediný chudý člověk zneužil sociální dávky, radši je vezmeme stovce lidí, která je opravdu potřebuje.“

Čižinský se pro Echo 24 bránil, že k paralele dospěl oklikou a politiky ve skutečnosti nepřirovnával ke Stalinovi jen k logice založené na tvrdosti. Zpětně uznává, že rétorika zahrnující zmínky o Stalinovi nebyla šťastná, dále ale trvá na špatnosti tehdejší vládní politiky. „My jsme v ProAlt dělali různé studie, které ukázaly, že zneužívání dávek je tady úplně marginální, takže i dneska bych taky rozhodně řekl, že rétorika toho, že lidi ty dávky strašně zneužívají, a proto se mají rušit, je špatná,“ řekl Čižinský serveru.

V politice kvůli bratrovi

Pravděpodobný budoucí starosta, jehož hnutí získalo od voličů 21,3 procenta hlasů, se pro vstup do aktivní politiky rozhodl právě kvůli svému bratrovi. Novinkám řekl, že chtěl pomoci, aby návrhy Prahy Sobě na pražské úrovni neblokovala tak důležitá městská část jako Praha 1. Ve volbách porazil mimo jiné i TOP 09 současného starosty Oldřicha Lomeckého, která skončila až na pátém místě.

Čižinský se na vládní koalici na Praze 1 dohodl s Piráty a Zelenými. Zbylé mandáty potřebné pro většinu v zastupitelstvu by jim mělo pomoci dodat sdružení My, co tady žijeme, pod kterým se skrývá koalice Starostů a nezávislých, KDU-ČSL a Iniciativy občanů.