Volby 2018

S tím, jak se blíží termín komunálních voleb, přibývají i nejrůznější trestní oznámení na kandidáty politických stran. První z nich míří na kandidáta ODS do Senátu na Praze 4 Martina Dvořáka. Ten si podle trestního oznámení, z nějž cituje web Seznam Zprávy, půjčoval z účtu, který patřil vodáckému klubu v Podolí.

Šlo o částky od 100.000 do 650.000 korun, z nichž některé už nevrátil. Členové Klubu vodních sportů navíc peníze posílali na účet, který klubu vůbec nepatřil, což dokladují i dokumenty podané v rámci trestního oznámení. „Je to absurdní obvinění,“ brání se Dvořák, ale bližší podrobnosti, které se týkají výběrů z konta, vysvětlovat nechce.

Oznamovatelé, které redakce Seznam Zpráv údajně zná, upozorňují, že Dvořák kromě Klubu vodních sportů předsedá i spolku s velmi podobným názvem – KVS Praha. Právě na něj je účet registrovaný a členové tam posílají tři tisíce korun měsíčně. „Já vám to teď nebudu vysvětlovat, pokud to někdo bude chtít vyšetřovat, tak to vyšetří,“ uvedl Dvořák.

Další trestní oznámení se rovněž týká peněz. Tentokrát jde o místostarostu Prahy 6 Jana Lacinu. INFO.CZ má k dispozici trestní oznámení podané minulý týden, v němž jej anonym viní z dotačního podvodu. Lacina je přitom lídrem kandidátky Starostů a nezávislých (STAN) na Praze 6. Trestní oznámení tvrdí, že současný místostarosta zneužil městské peníze na akci Dejvická live pro svoji sebeprezentaci.

Dejvická live je diskuse s významnými osobnostmi Prahy 6, kterou každý měsíc moderuje právě Lacina s hercem Václavem Koptou. Lacina má přitom na starosti kulturu a rozhoduje tak o dotacích pro jednotlivé kulturní akce, mezi něž patří i Dejvická live. Za to jej v minulosti kritizovala i opozice.

Trestní oznámení podala i Pirátská strana na SPD. Zástupci SPD Piráty opakovaně obvinili, že jim strhávají plakáty na Jižním městě v Praze. Úplně jinou kategorii pak představuje kandidát do Senátu v Ostravě a zároveň bývalý premiér Jiří Paroubek. Ten rovnou podal trestní oznámení na finančníka Zdeňka Bakalu, že nedodržel slib nájemníkům v bytech OKD, který jim dal v minulosti a neumožnil jim tak byty odkoupit.