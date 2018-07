Hnutí Praha Sobě už získalo 87700 podpisů, k umožnění kandidatury potřebuje ještě tři tisíce

Politické uskupení Praha Sobě získalo 87.700 podpisů pro kandidaturu hnutí do zastupitelstva hlavního města. Do 31. července, což je nejzazší termín registrace kandidátní listiny u úřadu pro účast v podzimních volbách, musí nasbírat podporu od sedmi procent obyvatel Prahy, tedy 90.616 podpisů. ČTK to dnes řekla mluvčí sdružení Julie Kochová s tím, že hnutí požadované množství podpisů pravděpodobně získá.