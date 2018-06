Hnutí Slušní lidé bude kandidovat v Brně se Soukromníky. Lídrem kandidátky je kickboxer Pernica

Pernica spolu s krajským předsedou Strany soukromníků Janem Baránkem podepsali dohodu o spolupráci. „Jsem rád, že jdeme do voleb společně se Soukromnníky. Jsme jediná alternativa pro to, co je ve vedení města teď,“ řekl Pernica. Narážel tím na koalici hnutí ANO, Žít Brno, KDU-ČSL, Strany zelených a TOP 09. Slušní lidé dlouhodobě kritizují především Žít Brno s náměstkem Matějem Hollanem.

Baránek uvedl, že vyjednávání trvalo měsíc kvůli tomu, že Slušní lidé mají nálepku extremistického hnutí. „My Slušné lidi nepovažujeme za extremistické hnutí, ta nálepka jim byla uměle vytvořena. Považujeme je za slušné lidi, kteří chtějí udělat něco pro město Brno,“ řekl Baránek.

Doležalová řekla, že rozhodování o odchodu z KDU-ČSL nebylo jednoduché, ve straně byla 23 let od svých dvaceti. Přestalo se jí líbit směřování některých vrcholných politiků, konkrétní nebyla. „Jsem ráda, že můžu podpořit Slušné lidi, protože si vážím toho, co dělají a říkají. Dělají to upřímně a říkají naplno, co si myslí. Neschovávají se za prázdné fráze,“ řekla. Hnutí ji zaujalo i tím, jak bojuje proti sociálním projektům Žít Brno, jež chce ukončit bezdomovectví ve městě. Rodiny s dětmi v nouzi tak dostaly 50 bytů. „Nejsem zastáncem těchto projektů. Líbí se mi, jak tuto problematiku řeší Armáda spásy,“ uvedla Doležalová. Projekty Žít Brno kritizuje i opozice, podle níž se rozdávají byty dřívějším neplatičům. Armáda spásy má tréninkový byt, ve kterém učí obyvatele, jak pak zvládat situaci při bydlení v normálním bytě.

Mezi hlavní témata patří zlepšení dopravy, privatizace městských bytů a podpora sportu. Podle Pernici bude hnutí kandidovat na magistrát i asi ve 20 z 29 městských částí Brna. Na kandidátky bude potřeba podle Pernici odhadem 400 lidí, hnutí má desítky členů, ale stovky příznivců. Hnutí bude prověřovat kandidáty, zda nejsou stíhaní nebo nebyli odsouzení.

Slušní lidé vznikli v roce 2016 jako reakce na koalici. Upozornili na sebe překrytím růžového tanku modrou plachtou, vyvěšením Hollanovy nahé fotky na most v Brně a přerušením divadelního představení Naše násilí a vaše násilí tím, že vstoupili na jeviště a vytvořili živý řetěz. Hnutí žaluje ministerstvo vnitra za to, že jej nazvalo extremistickým. Politolog Miroslav Mareš by ho řadil spíše k radikální pravici.

Hnutí má desítky členů. Skládají se především z lidí z okolí boxu a bojových sportů a také z fotbalových fanoušků. Někteří politici upozorňují na to, že někteří členové měli problémy se zákonem. Hnutí také dosud neodevzdalo Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zprávu o financování za rok 2017, neodevzdalo ji ale ani za rok 2016. Pernica dnes ČTK řekl, že to hnutí brzy napraví.