Volby 2018

„A tu určují celostátní témata,“ vysvětluje politolog. „Samozřejmě,“ pokračuje Kopeček v rozhovoru pro INFO.CZ, „brněnská politika může podporu brněnských Pirátů ovlivnit, ale je to podle mne až sekundární faktor, pokud se v koalici úplně nezdiskreditují. Piráti jsou jinak pro tuto koalici s ODS nepostradatelní, což se může promítnout do poměrně silného slova v řadě záležitostí v příštích čtyřech letech.“ A jeho kolega Michal Pink dodává, že bude také hodně záležet na finální verzi koaliční smlouvy a způsobu, jak prostor v koalici využijí. Podle informací INFO.CZ by měli lídři všech čtyři stran finální verzi koaliční smlouvy veřejnosti představit buď dnes večer, nejpozději v průběhu zítřka.

Podle Kopečka v každém případě platí, že vyjednávání o koalicích na radnicích po komunálních volbách nemá žádné jasné mantinely. „Je to politický zápas ve volném stylu. Ve chvíli, kdy lidovcům nabídlo ANO méně, než následně nabídla ODS, je jejich postup pozičně zcela racionální,“ uvažuje politolog. Pokud jde o sociální demokraty, je o poznání zdrženlivější. „U nich je to trochu méně jasné, při poměru mandátů v zastupitelstvu vlastně nejsou bezpodmínečně nutně pro tuto koalici potřeba – i bez nich by měla většinu, byť těsnou. Postup Pirátů nicméně vidí podobně jako postup ODS.



„Je stejně pozičně logický. Pirátům hnutí ANO původně nabídlo účast v koalici, avšak bez zastoupení v radě města, což působilo hodně zvláštně. A je fakt, že v tomto opravdu možná udělal lídr ANO Petr Vokřál chybu, protože tím možná neplánovaně musel takovou nabídkou Piráty spíš podráždit. Také Pink označuje postup občanských demokratů, lidovců, ČSSD a Pirátů za rozumný. Především v souvislosti s ODS vyzdvihuje, že jde o tah, který ji nebude znevýhodňovat pro další volby. „Pokud ODS chtěla dodržet předvolební slib, tak tu byla jen možnost být v opozici, anebo disponovat primátorským křeslem. Jakékoliv jiné řešení by jí posunulo asi o pět let zpět,“ říká Pink.

Pokud jde o kritiku spočívající v návratu starých struktur, Pink upozorňuje, že jde o označení, se kterým přišel předseda hnutí ANO, a následně „jeho“ Mf Dnes. „Vychází od Andreje Babiše po rozhodnutí s hnutím ANO nespolupracovat. Pokud by uvedené strany podporovaly Petra Vokřála, tak je to jinak? A pořád jsou to ti stejní lidé? Je to účelové označení ze strany nespokojeného politika,“ myslí si Pink.

Mf Dnes upozorňuje, že kandidátka na primátorku za ODS, Markéta Vaňková, patří od začátku svého působení v politice do okruhu lidí kolem zákulisního hráče, poslance a exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jemuž se v Brně pro jeho dlouholetý mocenský vliv přezdívá don Pablo.



Ale zpět k Pirátům, Kopeček si v souvislosti s jejich povolebním postupem, ale především s celkovým rozložením sil, všímá ještě jiné podstatné věci: „Pro brněnské poměry se pro příští nejenom komunální, ale už i krajské volby 2020 vysloveně nabízí koaliční propojení Pirátů, Strany zelených a Žít Brno. Ty tři formace jsou si velmi tematicky blízké, a pokud by nepropadly hlasy Zelených a Žít Brno a vznikla tu širší volební koalice, byla by podoba vyjednávání o brněnský magistrát dost odlišná, protože by takový společný subjekt mohl mít podobnou podporu jako hnutí ANO a ODS.“