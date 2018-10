Volby 2018

Pokud se v zákulisí pražské politiky spekuluje o záložním scénáři, který má spočívat ve vzniku menšinové koalice občanských demokratů a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), jde podle předsedy Starostů a nezávislých Petra Gazdíka o tu vůbec nejhorší variantu. V rozhovoru pro INFO.CZ upozorňuje především na to, že by ANO drželo menšinovou koalici na oprati a zároveň neneslo za nic odpovědnost. „Varianta koalice s hnutím ANO není vůbec na stole a pochybuji, že by s ní po zkušenosti předchozích čtyř let pražský STAN souhlasil,“ vysvěluje Gazdík.

Necelý týden po volbách se situace v Praze jeví tak, že skončí v opozici ODS i hnutí ANO. Co by se muselo stát, aby tato teze přestala platit?



Jednání jsou na počátku a vypadá to, že budou nějaký čas trvat. Stát se může mnoho věcí, těžko předvídat. Ale pevně věřím, že se nakonec dohodneme, i když ustoupit budou muset všichni.



Umíte si představit, že budete součástí koalice s ODS a hnutím ANO?



Varianta koalice s hnutím ANO není vůbec na stole a pochybuji, že by s ní po zkušenosti předchozích čtyř let pražský STAN souhlasil. U ODS je situace trochu jiná, ale jako nejlepší varianta se stále jeví trojblok my, Piráti a hnutí Praha sobě.

Ptám se proto, že lze v zákulisí zaslechnout, že je ve hře mimo jiné aliance Spojených sil (TOP 09, lidovci a STAN) s ODS. Respektive jejich menšinová koalice s podporou hnutí ANO…



Během jednání bezpochyby uslyšíme různé divoké spekulace a informační hry. Menšinová koalice s podporou ANO, které by koalici drželo na oprati a zároveň by za nic neneslo odpovědnost, by byla tou nejhorší variantou.



V této souvislosti mě napadá: jak jste na tom uvnitř, pokud jde o jednotu. Můžete vyloučit, že se Spojené síly složené ze třech zmíněných stran nezačnou drolit?



To je nesmysl. Vždyť tyto volby ukázaly, že spojení TOP 09, STAN a dalších stran má smysl. Myslím, že zástupci každé ze tří zúčastněných stran jsou – a budou – schopni ukrotit své osobní ambice. Zkrátka, když mluvíme o nutnosti propojovat politický střed a pravou část spektra na celostátní úrovni, bylo by smutné, aby se štěpily Spojené síly v Praze.



Faktem nicméně je, že aktuálně vyjednáváte koalici s Piráty a Prahou sobě Jana Čižinského. Kde spatřujete klady a kde rizika takové aliance?



Kladem je určitě snaha o změnu a chuť udělat něco se zanedbanými problémy Prahy – dopravou a čím dál tím hůře dostupným bydlením. Jsem přesvědčen, že všechny tři strany jednající o koalici si to uvědomují jako prioritu politiky magistrátu. Rizikem jsou osobní ambice, ale věřím, že ty zvládneme, a pak snaha vnucovat partnerům své vidění světa jako jediné správné.

Vy osobně jste dlouhodobým kritikem Pirátů. Také jejich lídra jste veřejně kritizoval. Jak vnímáte jejich postup, především pokud jde o to, že si nárokují post primátora?



Ano, to je neuralgický bod. Neradi bychom opakovali stejnou chybu jako hnutí ANO před čtyřmi lety, kdy nominovalo primátorku, která nebyla s to problémy Prahy zvládnout, což nakonec pochopilo i samo hnutí ANO. Zkrátka sebevědomá prohlášení pana Hřiba spolu s nulovou politickou zkušeností a jeho neúspěchy třeba v projektu e-recept… To by nebyl dobrý start.



Kdo by měl být tedy podle vás primátor?



Zkušený politik, ať už z komunální nebo celostátní úrovně.

Piráti dlouhodobě kritizují kumulací funkcí, což se týká jak Jiřího Pospíšila, tak třeba Jana Čižinského. Jak debata pokročila v tomto ohledu?

Piráti mají nějaké své pravidlo, tak ať jej u sebe aplikují, nikdo jim v tom nebrání. Ve všech krajských zastupitelstvech po celé zemi napříč politickým spektrem sedí úspěšní komunální politici a ta komunální zkušenost jim pomáhá v té krajské, a krajům ta znalost v rozhodování prospívá. A Praha je kraj. Je tedy vcelku logické, že úspěšní starostové městských částí budou chtít skloubit práci na magistrátu s prací starosty. Má to ale své meze – primátor pochopitelně nemůže být starostou městské části.



Na začátku tohoto týdne došlo k šokujícímu zvratu ve vyjednávání o koalici v Brně. Lze něco podobného čekat i v Praze, anebo je hřiště vykolíkované natolik jasně a přehledně, že vše směřuje k právě vyjednávané koalici?



Jsme na počátku jednání, vyjasňujeme si program. Říct – takto je to napevno a už se nic nemůže stát – nelze.