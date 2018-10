Volby 2018

Další dva koaliční lídři – Jiří Pospíšil a Jan Čižinský – nepřekvapivě nezasednou ani v radě města. S poněkud komediálním vysvětlením, že předsednictví klubu zastupitelstva bude důležitější post a že se budou s primátorem pravidelně radit. Pravý důvod je však prostý: Pro europoslance Pospíšila je křeslo v radě města málo, jde navíc o nevděčnou funkci, jejíž tíha bude růst s přibývajícími problémy, které bude muset nové vedení města řešit.

Chaos v dopravě, zanedbané investice, nedostupné bydlení – to všechno a kdo ví ještě jaké kostlivce ve skříni za sebou bývalá magistrátní koalice Krnáčová–Dolínek–Stropnický–Čižinský a spol. zanechala. Také budou moci z pozice pouhých šéfů klubu provozovat oblíbený koaličně opoziční sport „okopávání kotníků“ partnera s největší koaliční odpovědností, v tomto případě zároveň s nejmenší zkušeností. Což je případ Hřiba a pirátů jako z učebnice politického neumětelství.

O společný program nové koalice samozřejmě vůbec nejde. Mentalita minimálně dvou ze tří subjektů (piráti a Praha sobě) je zadržovací; jednoduše řečeno, dokážou zastavit a odsabotovat jakoukoliv nutnou páteřní stavbu (okruh, nové tunely, stavební předpisy, developerské projekty) s odkazem na životní prostředí, transparentnost, zájmy občanů apod. Tedy přesný opak toho, co Praha v současné době potřebuje.

Vypukne nový chaos, nekonečné litanie na neschopnost předchozích reprezentací města (až do roku 1990), revize a boření předchozích plánů, byly-li vůbec nějaké, vytloukání klínů klínem (chybějící byty „vyřešíme“ vlastní výstavbou městských sociálních bytů) a koncentrace na drahé spektakulární, ale z hlediska současných priorit zbytné projekty.

Není samozřejmě vyloučeno, že nové vedení Prahy pozitivně překvapí. Ale byl by to vzhledem k politické DNA všech tří koaličních partnerů zázrak. Zatím se zdá, že v poslední dekádě má Praha prostě smůlu – každé její nové vedení vzešlé z voleb je výrazně horší než předchozí. A to jsme si mysleli, že po primátorce Adrianě Krnáčové to být horší nemůže.