Volby 2018

Už za pár hodin se otevřou volební místnosti a Češi si budou vybírat nová obecní zastupitelstva a někde i senátory. Může se zdát, že vhodit volební lístek do obálky není žádná věda. Víte ale, co vše musíte a nesmíte ve volební místnosti dělat a na co byste se měli připravit?

Váš favorit je na lístku, ne na triku

Ve volební místnosti a v jejím okolí je po dobu hlasování zakázaná jakákoli politická agitace ve prospěch některého z kandidátů. Tričko nebo odznak podporující jednoho z kandidátů nechte doma. Jinak riskujete vykázání z volební místnosti kvůli nepovolené propagaci.

Sundejte tmavé brýle

Členové volební komise vás k volbám také nepustí, pokud nebudou moci ověřit vaši totožnost. Černé brýle, kapuce a šátky proto před komisí raději sejměte.

Voličský průkaz tentokrát nepomůže

V případě parlamentních nebo prezidentských voleb mohou obyvatelé volit i mimo místo svého trvalého bydliště, pokud si včas zařídí takzvaný voličský průkaz. V komunálních volbách to ale možné není a je proto nutné dostavit se domů. Na voličský průkaz lze nicméně volit v rámci senátních voleb, které se konají v některých obvodech souběžně s volbami do zastupitelstev. Samotný voličský průkaz ale k volbám neopravňuje, vždy je nutné doložit i průkaz totožnosti. Další podrobnosti naleznete zde>>>

Za plentu to zvládnete sami. Musíte

Na některé věci v životě je člověk vždycky sám a volby jsou mezi nimi. Po převzetí volebních lístků a úřední obálky se každý volič musí odebrat za plentu, kde volební lístek vloží do obálky. A právě tam musí každý sám. Doprovod manželky, sourozence nebo kamaráda není možný. Pouze v případě zhoršeného zdravotního stavu voliče může přítomná komise dovolit, aby mu s vložením lístku do obálky jeho blízký asistoval. Členové komise mu ale nesmí pomáhat nikdy.

Když nohy neslouží

O právo volit nejsou připraveni ani ti, kteří (většinou ze zdravotních důvodů) nemohou přijít do volební místnosti. V tom případě je nutné oznámit obecnímu úřadu, nebo během voleb přímo komisi, že volič by chtěl využít přenosnou volební schránku. S tou k zájemci dorazí dva volební komisaři, kteří mu umožní hlasovat. Tímto způsobem se dá volit jen v místě, které se nachází v územním obvodu volebního okrsku. Není tak možné volit například v posteli na chatě, která je mimo trvalé bydliště voliče.

Lístek patří do obálky

Podle zákona je hlas platný jen v případě, že v odevzdané úřední obálce se nachází jen jeden volební lístek k jednomu typu voleb. Při komunálních volbách ve větších městech, která zároveň volí zastupitelstva města a městské části, se kandidáti vybírají na dvou volebních lístcích, které se ukládají do jedné obálky. Lístek s volbou senátora se ukládá do samostatné obálky. Obálka se nezalepuje, není na to ostatně ani připravena. Pokud si volební lístek sami doma vyrobíte, neplatí. Zároveň je také nutné lístek umístit do úřední obálky a nevhazovat do urny jen volně.

Smíte kreslit, ale s mírou. Musíte ale křížkovat

Pokud lístek přehnete a vložíte do obálky, počítá se jako platný. Pokud je ale přetržený, komise jej nezapočítá. Pokud máte chuť něco sdělit komisi, případně se podepsat, lístek zůstane platný, pokud z něj půjdou v pořádku vyčíst údaje nutné pro započítání hlasu. V případě komunálních voleb je nutné lístek upravit a vybrat kandidáty, kterým chcete dát svůj hlas. Označit můžete tolik lidí, kolik je v zastupitelstvu míst. Přesný návod, jak hlasovat, si můžete přečíst zde>>>

Děti do urny obálku vhazovat nesmí

U vhazování do urny je to stejné jako s plentou. Hlas by měl odevzdat volič sám a to viditelně před komisí. Děti nebo partneři by volební lístek jiného člověka vhazovat do urny neměli.

Selfie time!

Žádná část zákona neupravuje skutečnost, zda volič smí nebo nesmí vyfotit za plentou svůj hlas. Je také možné zvěčnit se s volební urnou, ale je rozumné nejdříve požádat přítomnou volební komisi o svolení.

Na panáka raději až po volbě

Volba zastupitelů a senátorů je zodpovědným krokem. Není ale dobré se před ním posilovat návykovými látkami nebo alkoholem. Je na zvážení volební komise, zda vás v podroušeném stavu připustí k volbám. Předseda vás nicméně může vykázat a zavolat policii.

Předvolební superdebata aneb Cirkus přímo z hlediště: Krotitelka, principál, akrobati a šašci. Komentář zde>>>