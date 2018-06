Jedničkou královéhradecké koalice STAN a Svobodných bude manažerka a publicistka Jaklová

Z druhého místa bude kandidovat lékař Miroslav Havrda (Svobodní) a ze třetího ředitel projektu Königgrätz 1866 Radek Balcárek (Východočeši). „Cíl pro komunální volby 2018 je získat v Zastupitelstvu města Hradec Králové tři mandáty,“ řekl Havrda. Zastupitelstvo města má 37 členů.

STAN a Svobodní získali loni v parlamentních volbách v Hradci Králové dohromady přes pět procent. „Chceme restartovat Hradec Králové, žije z podstaty, neinvestuje, nerozvíjí se. Alfou a omegou je dosud neexistující nový územní plán a s tím souvisí řada problémů, jako třeba kolabování dopravy. Cílem je změnit styl vedení práce reprezentace a s partnery, které mají stejné priority, věci řešit a nevymlouvat se, že to nejde,“ řekla ČTK Jaklová. Koalice podle ní nabízí alternativu pro středopravicového voliče.

Pozici primátora bude obhajovat lékař Zdeněk Fink (HDK). Lídrem kandidátky ČSSD v Hradci Králové bude pracovnice ministerstva práce a sociálních věcí Jana Fröhlichová. Občanští demokraté zvolili na první místo kandidátky místopředsedu oblastního sdružení ODS Michala Moravce. Lídrem kandidátky ANO v Hradci Králové bude ekonomka a kontrolorka Nejvyššího kontrolního úřadu Monika Štayrová. Kandidátku koalice Změna pro Hradec, která je složená z nezávislých kandidátů, Zelených a hnutí Změna, povede zastupitel Adam Záruba. Piráti jdou letos do voleb samostatně, v čele jejich kandidátky bude obchodně-technický poradce ve strojírenství Pavel Vrbický. V předchozích volbách byli Piráti součástí Změny pro Hradec.

Lidovci půjdou v Hradci Králové do voleb s nestraníky pod názvem Koalice pro Hradec v čele s primátorovou náměstkyní Annou Maclovou (bezpartijní). TOP 09 bude mít společnou kandidátku s Liberální ekologickou stranou (LES) a v jejím čele bude advokát Ervín Perthen. Do zastupitelstva se bude chtít dostat i uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti, do jehož čela se postavil primátorův náměstek Jindřich Vedlich (dříve TOP 09).

Před čtyřmi lety komunální volby v Hradci Králové vyhrál Hradecký demokratický klub, který získal téměř 26 procent hlasů a 12 mandátů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 14 procenty hlasů a šesti zastupiteli. Koalici o síle 22 hlasů vytvořil HDK s ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL. V opozici skončily ANO, KSČM, ODS a Změna pro Hradec.