Volby 2018

Oblastní manažer ODS totiž údajně před volbami doručil místní kandidátku nikoliv na příslušný registrační úřad v Českých Budějovicích, ale podal jí přímo na obecním úřadě v Římově. Tvrdí to alespoň vedení jihočeských občanských demokratů v nejnovějším čísle Římovského obecního zpravodaje. Protože obecní úřad žádným oficiálním registračním místě není, nebyla kandidátka v řádném termínu zaregistrována a ODS po takřka čtvrtstoletí nemohla v Římově vůbec kandidovat.

„Tuto chybu jsme bohužel zjistili až po uplynutí všech zákonných lhůt pro možnou nápravu. Je nám to líto, ale nedá se s tím nic dělat,“ napsalo obyvatelům Římova vedení ODS. Celá vina padá údajně na hlavu oblastního manažera strany, jehož pochybení označili spolustraníci za „neomluvitelné“.

ODS se pokusila přesvědčit konkurenční Nezávislé, aby odvolali kandidaturu a vyvolali tak posunutí termínu voleb. S tímto návrhem ale neuspěli. „Je to nesmysl. Kdyby se nové volby konaly třeba v lednu, mohlo by v mezidobí vzniknout další hnutí nezávislých kandidátů a všechno by zase bylo jinak. Navíc to vysvětlení údajné administrativní chyby manažera ODS mi přijde podivné,“ řekl INFO.CZ jeden z členů kandidátky Nezávislých, který si nepřeje zveřejnit své jméno. Nechce údajně dál v obci jitřit vášně.

Fakt, že ODS musela přenechat svou nejsilnější jihočeskou baštu soupeřům „bez boje“, se totiž podle očekávání odrazil na volební účasti. Řada sympatizantů dosud vládnoucí strany volby bojkotovala, takže se k urnám se dostavilo pouze 24 % voličů.

To ale nic nemění na tom, že všech jedenáct kandidátů Nezávislých, kteří v obci jako jediní kandidovali, se automaticky dostalo do jedenáctičlenného zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že neměli žádnou konkurenci, stačil by jim ke zvolení i hlas jediného voliče. Už dnes je také jisté, že Římov, často zmiňovaný jako nedobytná bašta občanských demokratů, bude mít po 24 letech jiného starostu než kandidáta ODS.









