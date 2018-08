Volby 2018

Kampaň ČSSD před komunálními volbami v Liberci bude skromnější než před čtyřmi lety, strana do ní dá méně než půl milionu korun. S voliči už komunikuje na sociálních sítích, připravuje letáky i billboardy. Programovou prioritou sociálních demokratů je zlepšení péče o seniory a také rodiny s dětmi. U příležitosti zahájení kampaně to dnes ČTK řekl lídr liberecké kandidátky, primář místní urologie Jan Mečl, který je zároveň krajským předsedou strany.

„Když si vezmete demografickou křivku, co nás čeká v příštích 30, 50 letech, tak Liberec zestárne a bude potřebovat řešení. Bylo by dobré v Liberci vybudovat domov seniorů, kde bychom kapacity, které dnes nedostačují, navýšili,“ doplnil Mečl. Do budoucna se chce sociální demokracie zasadit také třeba o snížení poplatků za odpad pro seniory a malé děti a také o městskou dopravu zdarma. Je to ale záměr do budoucnosti a nikoli na příští volební období. „Město nejprve musí konsolidovat své finance, dnes splácí dluh kolem 1,7 miliardy korun,“ dodal Mečl.

V komunálních volbách budou 5. a 6. října voliči v Liberci vybírat z 12 kandidátek, před čtyřmi lety jich bylo o tři víc. Cílem sociální demokracie v Liberci je zastavit propad. V roce 2010 měla v devětatřicetičlenném zastupitelstvu sedm mandátů a byla členem vládnoucí koalice. V letech 2011 až 2014 dokonce měli sociální demokraté primátorku Martinu Rosenbergovou. Před čtyřmi lety ale strana získala jen čtyři mandáty a skončila v opozici.

„Kandidátku jsme výrazně obměnili a také omladili,“ poznamenal Mečl. Ve skutečnosti ale průměrný věk kandidátů stoupl, zatímco před čtyřmi lety byl 42 let, letos je to 49 let. Na kandidátce je ale devět lidí do 30 let, zatímco před čtyřmi lety jich bylo jen šest. Zvýšil se také podíl žen, kterých je 36 procent, před čtyřmi lety tvořily jen čtvrtinu kandidátů. S kým půjde ČSSD do koalice, dnes Mečl neřekl. „Koalice se sestavuje až po volbách,“ poznamenal jen.

V Liberci v roce 2014 zvítězila Změna pro Liberec, pro kterou hlasovalo 25,46 procenta voličů, získala tak 12 mandátů z 39 v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se ziskem devíti mandátů, když dostalo 18,05 procenta hlasů. Změna a ANO se spojily v koalici, která ale už delší dobu nefunguje. Třetí skončili Starostové pro Liberecký kraj a získali osm mandátů. Čtyři má ČSSD a po dvou mandátech získali komunisté, TOP 09 a ODS.