Volby 2018

Komunisté v úterý zahájili předvolební kampaň na pražský magistrát. Kandidátku vede zastánkyně tvrdého křídla partaje Marta Semelová. Na současném fungování magistrátu jí vadí například poměry v městských firmách. „Bohužel v posledních měsících došlo k tomu, že byli někteří odborníci odvoláni a nastoupili kamarádi těch, kteří jsou v koalici. Odbornosti to vůbec nesvědčí,“ tvrdí v rozhovoru pro INFO.CZ. „Považujeme za důležité, aby bylo poměrné zastoupení i tady na zastupitelstvu, co se týče výborů a komisí podle voleb. Preferujeme, aby byli v představenstvech těchto firem především odborníci,“ dodává. Většina stran už předem odmítá povolební spolupráci s KSČM. Semelová se toho ovšem nebojí: „Nechci to dopředu předjímat, ale pravda je, že oni mluví všichni o tom, jak s námi nespolupracují. Skutečnost je jiná. Spolupracuje se na základě konkrétních bodů programu, kdy za námi přijdou a jednáme“.

Mezi priority vašeho programu patří bydlení. Návrhy na rozvoj družstev, využití prázdných bytů a podobně padají i od dalších stran napříč politickým spektrem. Neříkáte všichni to samé?

V Praze se staví všelijaké kanceláře a tak dále, ale na lidi se zapomíná. Tím, že se byty nestaví, jsou skutečně drahé a pro mladé rodiny, ale už i střední třídu je velice nákladné si pořídit bydlení.

Kromě výstavby je také potřeba udělat pořádek v prázdných bytech, protože tady jsou kvanta prázdných domů a bytů, které by šly využívat na bydlení. Je potřeba, aby si město udělalo společně s městskými částmi evidenci těchto bytů a domů a jednalo s majiteli.

Pokud by nedošlo k jednání a byty by chátraly, nebo byly určeny k různým spekulativním účelům, tak je potřeba konat: například vyšším zdaněním prázdných bytů. Pokud by došlo i k chátrání, tak je možno podle nového občanského zákoníku po deseti letech od účinnosti od roku 2014, aby přešly tyto byty na město a to s nimi hospodařilo.

Považuji za důležité si uvědomit, že nejde jen o soukromníky, kteří mají tyto byty a domy, ale i o město. To se musí také starat o svůj majetek, investovat do něj, aby nám nepadal na hlavu.

Chcete řešit i sdílenou ekonomiku?

Opět: jsou tu prázdné byty, které by mohly sloužit k bydlení. Neslouží ke sdílené ekonomice, ale k podnikání za účelem zisku. Tady je potřeba nastavit pravidla. Podívat se na zkušenosti i do zahraničí. Je možno zavést daně, určit počet dnů v roce, které mohou sloužit ke sdílenému bydlení, a další opatření, která by zabránila tomuto obrovskému podnikání.

Problém je i v tom, že si stěžují další obyvatelé domů, že je v nich nekontrolovatelný pohyb, že se nedodržují pravidla jako noční klid nebo pořádek v domě a tak dále. Nastavení pravidel považujeme za důležité.

Během zahájení kampaně jste mluvili o nehospodárnosti města a o možném vypovězení některých smluv. Co chcete měnit?

Určitě bychom chtěli změnit smlouvu kolem vody Veolia a tak dále, kde to, co bylo podepsáno do roku 2028, je naprosto nevýhodné pro město a pro občany, kterým se akorát zdražuje voda. Zisky jdou do firmy. Náklady, které jsou nutné na opravy apod., musí dělat město.

Myslíme si, že tady také utíká spousta peněz tím, že se najímají externí firmy na práci, kterou mohou dělat úředníci. Tady na magistrátě je spousta úředníků, mnoho právníků, kteří mohou dělat běžné věci. Něco jiného je, když jde o nějakou speciální, komplikovanou kauzu. Příkladem je najímaní externích právníků na vymáhání pokut z dopravních prostředků a tak dále.

Potom to je otázka veřejných zakázek, které by měly být od začátku až do konce pod kontrolou zastupitelů i veřejnosti. Další věc se týká obsazování vedení městských firem, jejich představenstev a dozorčích rad. Bohužel v posledních měsících došlo k tomu, že byli někteří odborníci odvoláni a nastoupili kamarádi těch, kteří jsou v koalici. Odbornosti to vůbec nesvědčí.

Chcete tedy více členů KSČM ve vedení městských firem?

Považujeme za důležité, aby bylo poměrné zastoupení podle voleb i tady na zastupitelstvu, co se týče výborů a komisí. Preferujeme, aby byli v představenstvech těchto firem především odborníci.

V současnosti máte čtyři zastupitele. Fungovalo podle vás poměrné zastoupení, o kterém mluvíte?

Složité bylo to, abychom ve čtyřech zastupitelích obsadili všechny výbory a komise. My bychom chtěli, abychom mohli ve větším množství navrhovat naše odborníky do komisí a výborů. To je o práci, nejde o žádná lukrativní místa, nebo peníze. Jde o to, abychom se mohli podílet na práci a aby i veřejnost byla víc zapojena do této činnosti.

Jakého výsledku chcete tedy ve volbách dosáhnout?

Minimálním požadavkem je udržet současný počet zastupitelů v hlavním městě. Za každého zastupitele navíc budeme rádi.

Umíte si představit, s kým byste mohli být v koalici? Většina stran se proti spolupráci s vámi vymezuje.

Nechci to dopředu předjímat, ale pravda je, že oni mluví všichni o tom, jak s námi nespolupracují. Skutečnost je ale jiná. Spolupracuje se na základě konkrétních bodů programu, kdy za námi ostatní přijdou a jednáme. Pokud je to v souladu s naším programem, tak nemáme problém věc podpořit.

Spolupracovat chceme i dále na základě našeho volebního programu, to znamená na konkrétních věcech s konkrétními lidmi.

I další strany už vydaly své předvolební programy, s kým se v prioritách protnete?

Vyloženě pravicové strany jako ODS nebo TOP 09 mají diametrálně rozdílné programy. Jinak jak v sociální demokracii, tak u Pirátů nebo Strany zelených nacházíme různé styčné body, co se týče sociální oblasti, výstavby nebo bydlení a ochrany životního prostředí či dopravy.

Jako strana jste podpořili vznik menšinové vlády ANO s ČSSD. Pomůže vám to v komunálních, potažmo senátních volbách?

Na to jsou různé názory. Někteří to kvitují, někteří naopak jsou proti tomu.

Já si myslím, že nám nejvíc pomůže, když budeme dělat tak, jak jsme dělali doteď. To znamená, věcně řešit problémy bez sporů, kterých jsme svědky u koalice od počátku volebního období, což akorát blokuje jednání a věcné řešení problémů.