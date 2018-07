Kandidátku ANO v Karlových Varech povede Andrea Pffefer-Ferklová, ředitelka hotelu Pupp

V čele kandidátky ANO v Karlových Varech do podzimních komunálních voleb bude současná generální ředitelka Grandhotelu Pupp Andrea Pffefer-Ferklová. Krajské vedení ANO to dnes oznámilo na tiskové konferenci. Cílem hnutí je vyhrát v kraji ve všech 19 městech a obcích, kde budou jeho zástupci kandidovat, řekla krajská předsedkyně ANO a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

„My bychom samozřejmě chtěli vyhrát. Nebudu zatím hovořit o žádných konkrétních procentech, v tom se držíme spíše při zemi,“ řekla Vildumetzová. Pokud by se Pfeffer-Ferklová stala primátorkou, vzdá se podle svých slov ředitelského postu v Puppu. Letošní kandidatura pro ni je první politickou zkušeností. V roce 2014 v Karlových Varech podruhé vyhrála volby Karlovarská občanská alternativa. Hnutí ANO v zastupitelstvu není, protože karlovarská organizace se po volbách rozpadla a její bývalí členové jsou dnes v klubu zastupitelů Volní. Ve volbách přitom ANO získalo 15,39 procenta hlasů a šest mandátů.

Kandidátkou za ANO do Senátu v obvodě číslo 2 - Sokolov bude současná místostarostka Sokolova Renata Oulehlová. Lídrem kandidátky do komunálních voleb v Sokolově bude ředitel Sokolovské bytové Erik Klimeš, v Chebu ANO do voleb povede současný starosta Zdeněk Hrkal. Za ANO bude nově kandidovat také starostka zadlužených Pramenů na Chebsku Michala Málková. Novinkou bude také kandidatura ANO v Ostrově, kde ho povede předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice Jitka Samáková.

Kandidátky dále ANO podá ještě v Mariánských Lázních, Nejdku, Nové Roli, Kynšperku nad Ohří, Rotavě, Kraslicích, Lokti, Oloví, Horním Slavkově, Libé, Drmoulu, Velké Hleďsebi, Lipové a Františkových Lázních.