Kandidáty do voleb může postavit na 230 aktivních stran a hnutí

Kandidáty do senátních a komunálních voleb by mohlo postavit na 230 aktivních politických stran a hnutí. Dvě desítky jich vznikly letos. Vyplývá to z porovnání registru politických uskupení na webu ministerstva vnitra, které dnes provedla ČTK. Podle něj je v ČR aktivních 89 stran a 139 hnutí.