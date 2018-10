Volby 2018

Uskupení Spojené síly pro Prahu, ve kterém TOP 09 a STAN společně kandidovaly, skončilo ve volbách s 16,3 procenty hlasů na čtvrtém místě, v 65členném zastupitelstvu má 13 mandátů.

Zástupci TOP 09 a STAN dnes pověřili vyjednáváním o koalici v Praze tým v čele s Hanou Marvanovou. Cílem Spojených sil pro Prahu je podle Pospíšila prosadit maximum z volebního programu. Personální otázky chtějí TOP 09 a STAN řešit až podle toho, zda se jim podaří s Piráty a hnutím Praha Sobě dohodnout na společném programu pro městskou radu.

„Pro nás je zcela klíčový program. Funkce primátora je pro nás podružná. V tuto chvíli to neřešíme,“ řekl Pospíšil. Piráti dnes přišli s nabídkou pro možné koaliční partnery v Praze, podle které by TOP 09 a STAN a Praha Sobě dostaly po čtyřech místech v pražské radě včetně náměstků a Piráti obsadili dvě místa a post primátora. Lídr hnutí Praha Sobě Jan Čižinský dnes ve vysílání Českého rozhlasu Plus uvedl, že jsou ochotni na postu primátora netrvat.

Prioritami jsou podle Marvanové bydlení, doprava a transparentní rozhodování. Myslí si, že shoda je možná, ale je třeba si vyjasnit možné sporné body, aby případná koalice na magistrátu pracovala celé funkční období. Vyjednávací týmy by měly jednat tento a příští týden, potom vše vyhodnotí. „Považoval bych za selhání, kdyby koalice nebyla připravena, domluvena k ustanovujícímu dni zastupitelstva,“ dodal Pospíšil.

Piráti a Praha Sobě se na tom, že budou usilovat o vytvoření koalice na pražský magistrát spolu se STAN a TOP 09, dohodli už v neděli. Pospíšil po volbách uvedl, že chce jednat i s vítěznou ODS, se kterou se TOP 09 a STAN shodují v pohledu na bydlení a dopravu v Praze. Dnes ale řekl, že pro jednání s ODS není teď důvod. S občanskými demokraty podle něj má smysl jednat, pokud jako vítěz voleb přijdou s nějakým řešením, jak zajistit většinu v radě bez hnutí ANO.

Volby na pražský magistrát vyhrála ODS se 14 mandáty v 65členném zastupitelstvu. Piráti, Praha Sobě a koalice TOP 09 a STAN mají po 13 zastupitelích, ANO získalo 12 křesel. Do zastupitelstva se poprvé od roku 1990 nedostali zástupci ČSSD a KSČM, vypadli i Zelení. Dosud na magistrátu vládla koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice Zelených, KDU-ČSL a STAN.

Při povolebních jednáních se zástupci Spojených sil pro Prahu sešli postupně se zástupci ODS a Pirátů. S představiteli hnutí Praha Sobě se Koalice pro Prahu stihla sejít ještě před vyhlášením konečných výsledků voleb v sobotu před půlnocí.