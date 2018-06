„Kdo se nespojuje, nahrává extremistům.“ TOP 09 před volbami preferuje spolupráci s dalšími subjekty

Do podzimních senátních voleb, které rozhodnou o obměně třetiny horní komory, zatím vyšle TOP 09 14 kandidátů. Z toho zhruba třetinu budou tvořit členové strany, na postavení dalších se strana domluvila s dalšími uskupeními a podpoří i některé silné nezávislé osobnosti jako například bývalého diplomata a kandidáta na prezidenta Pavla Fischera.

„Kdo se nespojuje, nahrává extremistům,“ vysvětlil při dnešním zahájení první části kampaně postoj TOP 09 její předseda Jiří Pospíšil. O podpoře dalších kandidátů podle něj TOP dále jedná.

Nejužší spolupráce váže TOP 09 a hnutí STAN, na některých kandidátech se domluvila s lidovci a ODS, debatuje také o společném postupu s Piráty. Mezi kandidáty, které podpořilo víc stran patří například rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. „Demokratické strany jsou si vědomy rizik a dokážou najít společný hlas,“ uvedl ke zkušenostem z vyjednávání o své kandidatuře.

Pro kampaň před senátními i komunálními volbami zvolila TOP 09 po propadu v loňských sněmovních volbách heslo „Zpátky k Topce. Zpátky na vrchol“. Chce oslovit nejen skalní voliče, ale pokusit se o získání voličů, kteří stranu v posledních letech opustili nebo ji zatím nevolili. V příštích třech měsících budou kandidáti vést kontaktní kampaň.

Všichni kandidáti do horní komory podpoření TOP 09 představují podle Pospíšila osobnosti, které naplňovat funkci Senátu jako pojistky demokracie a západního směřování země. „Opravdoví vlastenci nekolaborují s Ruskem, nepodpoří nic, co by oslabovalo prozápadní pozici a místo země v NATO,“ uvedl.

Na komunální úrovni má TOP 09 1200 politiků. Pro podzimní volby zvolila pět priorit. Jsou mezi nimi jednoduchá a srozumitelná veřejná správa, výdaje pod kontrolou, moderní infrastruktura, důstojný život v obci aneb pomoc mladým a potřebným a podpora kultury v obcích.

Strany i nezávislí kandidáti mají čas na sestavení a odevzdání obecních kandidátek do 31. července. Ve stejný den skončí také lhůta pro nominace na senátory v 27 z 81 senátních volebních obvodů, v nichž se bude 5. a 6. října v prvním kole volit.

Podle Pospíšila TOP 09 ještě o některých kandidátech jedná, a to jak pro senátní volby, tak komunální. Z rozhodnutí výkonného výboru strany z minulého týdne TOP 09 nikoho nepostaví v Olomouckém kraji. Původně tam měla kandidovat bývalá poslankyně Jitka Chalánková, výkonný výbor její kandidaturu ale neschválil.