Volby 2018

Celkem šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila i chápu: když vás další průzkum volebních preferencí (naposled agentury Kantar) znovu „vyvede“ ze Sněmovny, začnete přemýšlet, jak svůj Titanic zachránit, když už jste si stoupli k jeho kormidlu. Méně pochopitelné ale je, že se chce Pospíšil zachraňovat zrovna s hnutím STAN, které nijak lepší kondicí nesrší. A které navíc kormidluje stejná parta, co se už s TOP 09 jednou rozešla.

Ano, historie jejich spolupráce je víc než zajímavá. TOP 09 byla a stále i je výsostně pražská parta, což ostatně vždy dobře chápal i její zakladatel a stále nejvýraznější kormidelník Miroslav Kalousek. Proto před sebe v Praze dodnes strká Karla Schwarzenberga, zatímco personální prázdno mimo Prahu překrýval spojením se STAN.

Perfektně to zafungovalo ve sněmovních volbách 2010. Ty z Kalouska udělaly skoro premiéra, zatímco z neznámého moravského starosty a šéfa STAN Petra Gazdíka poslance s mediálně vděčnou tváří. Od té doby už je to ale jen volný pád. Gazdík před loňskými sněmovními volbami správně pochopil, že po zádech TOP 09 se nejspíš maximálně vyveze zpátky domů do Suché Lozi, a Kalouskovu partu prostě kopl někam.

ANO v některých městech dostane přes 30 procent, Piráti nemusí voliče mobilizovat, říká Prokop

Rychle to ještě zkusil s lidovci, ale to skončilo krkolomným obratem a z celé velké „síly“ zbyly jen legrační billboardy. A taky zhruba stejná pětiprocentní volební bída, ve které se všechny tři partaje podle posledních šetření nacházejí.

Zoufalství spojuje, jak známo. Takže teď znovu táhne TOP 09 a STAN k sobě. „Rozpad spolupráce se STAN považuji za tragédii a velkou chybu. Chtěl bych obnovit původní koncept TOP 09 a STAN, který geniálně vymysleli zakladatelé strany Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek,“ řekl Pospíšil.

Gazdík to jako obvykle vidí jako Gazdík. Po rozvodu s TOP 09 nabízel STAN coby „žádanou nevěstu“ skoro všem stranám, až nakonec skončil na ocet. A podobně mluví i teď, nevylučuje prostě „vůbec nic“. V překladu to znamená, že STAN možná znovu skočí na záda každému, kdo ho politicky vyveze výš. Problém je, že moc partnerů nezbývá. Vlastně jediný: TOP 09 a ta je na tom dnes ještě hůř než STAN - nějak chybí věno.

Voliče ANO nezatracuju, nevysmívám se jim. Babiš je ale falešný prorok, říká Vít Rakušan

Ani jedna ze stran navíc nenese žádné silné politické téma, tedy kromě pudu sebezáchovy. Ten ale v politice nikdy nefunguje; porážka voliče nemagnetizuje, ale spíš odpuzuje. Navíc je to až moc transparentní: jen nedávno obě strany voličům řekly, že spolu už nechtějí mít nic společného, a teď znovu našly lásku? To se snad stává jen na TV Barrandov!

Vlastně se jen opakuje horší historie. V české politice nikdy nefungovalo podobné spojení jako třeba v Německu unie CDU/CSU, jíž už mnozí chápou jako jednu stranu. Žádná koalice typu TOP 09/STAN nepřežila ve vládě víc než jedno volební období a i to úplně stačilo. I Čtyřkoalice byl teror. Nejspíš proto, že vždycky šlo jen o účelové slepence stran v klinické smrti a trpaslíků. Druhé spojení TOP 09 a STAN jen krátce po rozchodu už není ani na soucit.