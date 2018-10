Volby 2018

Zástupci stran vznikající pražské koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) chtějí mít do konce týdne připravené ke zveřejnění programové prohlášení. Poté je budou muset ještě schválit orgány stran. Po dnešní schůzce, na které se zabývali programem a nastavením koaličních mechanismů, to novinářům řekli lídři všech tří uskupení. Dnes večer ještě začnou řešit personální otázky včetně složení rady a obsazení funkce primátora. V minulosti strany uvedly, že nejprve chtějí dořešit program.

Funkci primátora si nárokují Piráti jakožto strana, která ze tří uskupení získala nejvyšší volební výsledek. Objevily se spekulace o tom, že by toto místo rády obsadily i ostatní strany, lídr Praha Sobě Jan Čižinský už krátce po volbách uvedl, že je ochoten od toho ustoupit.

Na dnešní schůzce se potenciálně výbušná problematika personálií bude řešit poprvé na oficiální rovině, zatím zástupci stran jednali pouze o programu a formálním nastavení koaliční spolupráce. „Předpokládám, že si sdělíme svoje názory na personální obsazení rady a předpokládám, že se bude řešit i otázka primátora,“ uvedl po dnešním odpoledním jednání lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Jednička Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09) k tomu řekl, že kompromis na personálních otázkách strany zřejmě začnou hledat v druhé polovině týdne.

Dalším tématem bude pravděpodobně debata o kumulaci funkcí. Piráti odmítají, aby členové rady byli zároveň poslanci či starosty. Týká se to Čižinského, i když ten už avizoval, že poslaneckého mandátu by se vzdal, stejně jako Pospíšil křesla europoslance. V případě Čižinského je však otevřena otázka jeho funkce starosty Prahy 7, kterou letos obhájil. „Předpokládám, že proběhne debata, kde se budeme racionálními argumenty přesvědčovat o tom, který ten přístup je vlastně správný,“ uvedl Hřib s tím, že koaliční partneři naopak vnímají kombinaci funkcí jako výhodnou.

Na dnešní schůzce se strany podle lídrů shodli na mechanismech fungování koalice a na harmonogramu dokončení programového prohlášení. Podle Čižinského je součástí dohody například to, že se důležité tisky projednají na poradě radních ještě před tím, než půjdou do hlasování.

Hřib uvedl, že program už je obsahově v podstatě hotový a nyní zbývá doladit určité formulace a dokument formálně upravit. To by se mělo stát do konce týdne, poté budou konečnou podobu dokumentu schvalovat orgány jednotlivých stran. V případě PS, TOP 09 a STAN půjde o výbory, u Pirátů krajské fórum, které se skládá ze všech pražských členů strany.

Zástupci Spojených sil dnes zároveň znovu vyzvali primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO), aby na jednání dosluhující rady nezařazovala rozhodnutí s dlouhodobými důsledky. Na úterním jednání se má projednat návrh na organizační změny na magistrátu, na základě kterého by se sloučily dva významné odbory – strategických investic a technické vybavenosti.

Podle Pospíšila a stávající radní Jany Plamínkové (STAN), která byla do nového zastupitelstva zvolena za Spojené síly, rozhodnutí tohoto typu přísluší až nově ustavené radě. Stávající radní navíc podle Plamínkové navíc nedostali k prostudování audit, ze kterého návrh vychází.

Volby v Praze vyhrála ODS a v 65členném zastupitelstvu obsadila 14 míst. Piráti se umístili druzí se ziskem 13 mandátů. Praha Sobě získala rovněž 13 zastupitelů a stejný počet křesel má i koalice TOP 09, STAN a KDU-ČSL. ANO skončilo na pátém místě s 12 zastupiteli.