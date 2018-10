Volby 2018

Komunální volby do značné míry potvrdily trend české politiky posledních let. ANO až na Prahu ukázalo, že se těší velice slušné přízni voličů. Zároveň se posouvá doleva, jak je z volebního vývoje vidět. Doložit to lze pokračujícím úpadkem levice i návratem občanských demokratů na výsluní. Dobře volby dopadly také pro KDU-ČSL i STAN. Celkový výsledek ale potvrdil ještě jeden, a možná vůbec nejdůležitější trend posledních let: expanzi občanských nebo nezávislých kandidátek. V rozhovoru pro INFO.CZ na to upozorňuje politolog Lubomír Kopeček.

Podle Kopečka je zjevné, že se komunální politická sféra vyprazdňuje a ubývá v ní politických stran, a to hlavně v menších obcích. I když nejen tam. „Letošní volby opět ukazují, že kandidátky nezávislých jsou úspěšné také v čím dál větších městech.“ Politolog spolu s tím zmiňuje nejen hnutí 'Praha sobě', ale také úspěch nezávislých kandidátek v Břeclavi, Kladně, Třebíči a dalších městech. Podle Kopečka jde o dlouhodobý trend, který letošní volby jenom potvrdily. A co je podle něj hlavní: nikterak ho nezvrátil ani vstup nových subjektů na politickou scénu.

„ANO zůstalo omezené v zásadě na okresní a krajská města, do menších obcí se rozhodlo pronikat jen zřídka,“ zdůrazňuje Kopeček s tím, že Babišovo hnutí zhruba potvrdilo výsledek předchozích komunálních voleb, byť to ve veřejném vnímání umenšuje Praha. „Poměrně důležité ale bude, zda se prolomí relativně malá úspěšnost ANO při skládání koalic. V některých krajských a řadě okresních měst se po minulých volbách navzdory vítězství ocitlo v opozici. Velká otázka je, zda to teď dopadne jinak,“ uvažuje politolog.

Především propad tradiční levice poutal o víkendu pozornost většiny politických pozorovatelů. ČSSD a KSČM v mnoha městech jen těsně překročily pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů, někde se jim ale ani to nepodařilo. Trpkou porážku zažily konkrétně třeba v Praze. Podle Kopečka jde o odraz dlouhodobějšího trendu, který se projevil už v loňských sněmovních sněmovních volbách. „Nicméně bych rozlišoval: u ČSSD bych nemluvil o kolapsu, naprostá katastrofa to na rozdíl od KSČM není,“ upozorňuje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

Zdůrazňuje přitom, že sociální demokraté ztratili sice asi polovinu mandátů oproti předchozím komunálním volbám, avšak v řadě velkých měst si pořád ještě udrželi zastoupení. Navíc volby ukázaly, že existuje nemalé množství „protitrendových“ výjimek. Kopeček hovoří hlavně o výsledcích na Moravě. „Zde ČSSD v některých městech relativně uspěla, zmínit mohu Karvinou, Bohumín nebo Vyškov a další města. Také při pohledu do městských částí například Brna zjistíme, že existují případy (Slatina, Řečkovice atd.), kde sociální demokracie dokázala volby vyhrát.“

Podle Kopečka to zjevně souvisí s fenoménem místního populárního starosty. Sociální demokraté podle něj navíc mají šanci na dva až tři senátory po druhém kole v sobotu. „Takže ani tady nebude ČSSD na nule. Nejen proto bych v jistém ohledu přece jen v propadu ČSSD a KSČM rozlišoval. Navíc ČSSD bude mnohem častěji zahrnuta do různých povolebních koalic, což jí poskytne určité zastoupení v exekutivě obcí. U KSČM to bude hlavně u větších měst, kde zůstala přítomná, jen výjimečné. KSČM tak vychází z těchto voleb viditelně hůř, než ČSSD,“ uvažuje politolog.



Podle něj navíc kuriózně právě Babišovo hnutí ANO představuje největší problém pro KSČM. A jak známo, jsou to právě komunisté, kdo umožnil vznik menšinové vlády složené z hnutí ANO a ČSSD. „Asi se na to dobře hodí staré komunistické pořekadlo o užitečném idiotovi. Jedna příčina totiž s hnutím ANO zjevně souvisí. KSČM i ČSSD v něm mají velkou konkurenci, už ve sněmovních volbách jim přebralo část voličů,“ zdůrazňuje Kopeček.



Úbytek voličů komunistické strany má podle jeho slov ale také jiné kořeny. Zmiňuje například postupné vymírání jádra původních voličů KSČM, které strana nedokáže nikým nahradit. Za další podstatný faktor považuje fakt, že jak komunistům, tak sociálním demokratům v posledních letech prudce ubývali členové. „Tím také klesá jejich schopnost stavět kandidátky hlavně v menších obcích. Bez kandidátek nedostanou hlasy a tím pádem ani mandáty.“

Pokud jde o v komunálních volbách tradičně relativně úspěšné lidovce, Kopeček hovoří o podobném fenoménu. „KDU-ČSL sice mandátově nedopadla špatně, ale i u ní je vidět ve srovnání s volbami 2014 viditelný úbytek hlasů i mandátů – ten je daný opět postupným zmenšováním počtu členů. Stejně jako u KSČM a ČSSD klesá schopnost stavět kandidátky, byť ne tak dramaticky. V kontextu výsledků ostatních stran se to dá brát jako úspěch – stejně jako poměrně solidní počet kandidátů v druhém kole senátních voleb – avšak při srovnání s předchozími volbami je to pokračující ústup lidovců z komunální sféry.“

A Piráti? Ti jsou i po těchto volbách podle Kopečka v zásadě formací jen několika velkých měst. „Sice ve zpravodajství vypadají jako jeden z vítězů voleb, nicméně reálně to je trochu matoucí vjem. Mají mimo velká města naprosté minimum mandátů, což pro ně může být do budoucna velký problém,“ myslí si politolog. Formace, které se nechytily na lokální úrovni, tak v okamžiku, kdy přišla jejich krize, podle Kopečka zcela zkolabovaly. „Neměly se totiž o co opřít,“ vysvětluje a jako příklad zmiňuje Unii svobody a Stranu zelených.



Také SPD je podle něj úspěšná lokálně jen ve velmi omezené míře. „Přesto je nicméně zajímavé, že lze přes fixaci na osobnost Tomia Okamury, která se při komunálních volbách nemůže tolik projevit, určité úspěchy zaznamenat.“ Pokud někdo navzdory trendu týkajícího se ústupu stran viditelně posílil, jsou to podle Kopečka především Starostové a nezávislí a občanští demokraté. Pokud jde o STAN, týká se to hlavně malých obcí, Praha je v tomto ohledu podle něj výjimka.

„Nicméně je dobré brát v úvahu, že STAN se navenek profilací velmi blíží mnohým nezávislým kandidátkám. Trochu paradoxně, ale logicky, je tak v lokálním prostředí malých obcí nově úspěšná strana, která se netváří jako strana.“

V neposlední řadě je to tedy ODS, komu se podařilo uspět navzdory trendu, avšak jak Kopeček upozorňuje, občanským demokratům se to nepodařilo zdaleka všude. „Jejich velký vzestup oproti předchozím komunálním volbám spočívá totiž hlavně v hlasech z městského prostředí. Úspěch je i Senát.“

V tomto dvojím ohledu se tak podle něj evidentně potvrzuje, že se ODS v národní politice stala největším konkurentem ANO. „Což si zjevně voliči takto v těchto volbách i vyhodnotili, a proto ji volili,“ říká. Mobilizace proti Babišovu hnutí ANO tak podle Kopečka u ODS souvisí s velkým územním zázemím v regionech a mnohem širším politickým profilem, než mají třeba lidovci, a funguje dobře. Nicméně i pro ODS podle něj platí, že pod úrovní okresních měst trend dlouhodobého ústupu v konkurenci různých nezávislých kandidátek spíš pouze zbrzdila.