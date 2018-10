Volby 2018

„Vůbec je neznáme, nevíme, co od nich čekat, jak se k nim postavit. Známe jen jejich heslo „Pusťte nás na ně!“ upozorňuje v rozhovoru pro Náš region Ondřej Kolář, který je starostou Prahy 6 a v komunálních volbách zvítězil jako lídr kandidátky KLID (TOP 09 a KDU-ČSL). V Praze 6 dosud vládne koalice TOP 09, ANO a STAN, po volbách zamíří do opozice nejspíš ANO, které propadlo, a nahradí jej v koalici druhá ODS.

Komunální volby Konečné výsledky voleb v ČR Obnovit výsledky SNK-CELK 34 963 56,48 % NK 6 232 10,07 % KDU-ČSL 3 231 5,22 % ODS 2 281 3,68 % STAN+NK 2 224 3,59 % Sečteno 100 %

Účast 47 % Praha Plzeň Brno Ostrava Jak se volilo u vás v obci Kompletní výsledky

Jsou to právě občanští demokraté, jimž Kolář dává přednost před Piráty. „Šestka by mohla být v klidu, držet slovo a mohli bychom ji milovat,“ použil starosta v rozhovoru předvolební hesla TOP 09, STAN a ODS. Piráti jsou podle něj posedlí kontrolou. „Pořád chtějí něco kontrolovat, ale sami nevědí co, a navíc, my jsme radnici kontrolovali čtyři roky. Spolupráce s Piráty by byla těžká, připadají mi neefektivní a Praha 6 musí být hlavně efektivní, ne se někde dohadovat,“ dodal.