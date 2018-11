Volby 2018

Oblast bydlení by na pražském magistrátě měla mít na starosti i Hana Marvanová ze Spojených sil pro Prahu. Její plán je jasný: pomoct dosáhnout na byt především těm skupinám, které hlavní město potřebuje. Navrhuje proto fond, který by ručil za hypotéky třeba učitelům nebo zdravotním sestrám.

Do připravovaného programového prohlášení se vám podařilo prosadit městské ručení za hypotéky. Pro koho by to bylo?

Máme v návrhu programu, že bychom to spustili jako pilotní projekt pro lidi v profesích, které Praha nutně potřebuje. Jsou to například hasiči, policisté, učitelé, zdravotní sestry a tak dále. Tam bychom rádi tento projekt vyzkoušeli. Uvidíme, jaký bude o to zájem a jak to může pomoci. Je to jedna z možností. Ráda bych připomněla, že ručení za hypotéky bylo využíváno dokonce za první republiky.

Jiná města v České republice, včetně Brna, využívají nějaké finanční nástroje k podpoře bydlení. Třeba poskytují půjčky nebo jinak pomáhají lidem, aby mohli rekonstruovat nebo si pořídit bydlení.

Takže Praha by měla toto také dělat ve vztahu k profesím, které nezbytně potřebuje a kde ty platy nejsou takové, aby si pracovníci mohli pořídit vlastní bydlení. Měl by se zároveň podporovat pronájem obecních bytů tam, kde o to budou mít tyto profese zájem.

Město by tedy ručilo svým majetkem?

Ručilo by nějakým fondem pro podporu dostupného bydlení. Buď by se zřídil nový, nebo se využil stávají fond. Ručil by těmi prostředky, které by do toho fondu vložil. Máme předběžnou kalkulaci, že by se tam mohlo vložit třeba pět set milionů, ty peníze by tam byly a sloužily by pouze na to ručení. Ale o tom je ještě brzy mluvit. Záleželo by na tom, kolik lidí by o to mělo zájem. V tom fondu by pak musely být prostředky, které umožňují, aby ten fond ručil.

Co se stane, když daný člověk dostane hypotéku, ale půjde pracovat do jiného odvětví?

Mělo by to být vázáno tím, že ten člověk chce pracovat pro město. Ty podmínky se teprve budou upřesňovat. V té koaliční smlouvě je dohoda o tom, že by se na tom mělo pracovat. Ta konkrétní podoba se bude rozpracovávat až po ustavující schůzi zastupitelstva a až bude zvolena rada.

A když lidé nebudou moci splácet, je tam nějaká představa, jak by se to řešilo?

Pokud by se ten dotyčný ocitl v situaci, kdy nebude schopen splácet, tak možností je, že město koupí jeho byt a nechá ho tam bydlet jako nájemníka. Ti lidé by se nemuseli ocitnout na dlažbě. Je to varianta i proto, že Praha nemá dostatek městských bytů, aby mohla těmto profesím byty pronajímat. Většina bytů je obsazená, navíc jich je málo nebo nejsou zrekonstruované. Toto je tak nástroj, který může pomoci hned.

