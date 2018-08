Volby 2018

Praha nefunguje, odpovídá Hana Marvanová na otázku, proč se rozhodla vrátit po patnácti letech do politiky. Právnička a bývalá poslankyně vede kandidátku Starostů a nezávislých v hlavním městě. Zaměřit se chce především na oblast bydlení a dopravy. Podle svých slov si neumí představit, že by souhlasila s koalicí s komunisty, extrémisty a ANO. „Já ANO vůbec nevěřím. Vidím realitu. Není schopno řídit město. Ani na celostátní úrovni nedělá to, co slibovalo. Teď vytáhlo nového kandidáta na primátora. Já ho neznám, ale vím, jak to funguje dnes na radnici. Není důležité, kdo tam za ANO je, ale kdo je řídí z pozadí. A pražské ANO řídí pan Faltýnek s panem Hlínou,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Marvanová. Jak chce zastavit rozklad na magistrátu a nastartovat výstavbu? Čtěte rozhovor.

Do politiky se vracíte po patnácti letech. Proč právě teď a na komunální úrovni?

Působila jsem dlouhou dobu v advokacii. Mám velké zkušenosti především z bytových kauz. Řešila jsem případy tady v Praze, ale i po celé republice. Zabývala jsem se případem H-System nebo kauzou OKD, řešila jsem problematiku bytových družstev i obecních bytů, zastupovala jsem zahrádkářské osady. Mám k této problematice velice blízko.

A zároveň vidím, jak Praha nefunguje. Během řešení kauz jsem přicházela do styku s magistrátem a jeho výkon se každým rokem zhoršuje. Magistrát není schopen konat profesionálně. Bytovou politiku dělá někdo, kdo s ní nemá žádné zkušenosti, takže obrovský problém dostupného bydlení v Praze se v podstatě neřeší.

Myslím si, že se má člověk angažovat, když nesouhlasí s celkovou situací, která tady je, a nejen přihlížet. Já jsem se o politiku vždy zajímala, byť jako občan. Působila jsem v protikorupčních organizacích, spoluzakládala jsem Veřejnost proti korupci a Vraťte nám stát. To jsou všechno věci, s nimiž mohu pomoct i na magistrátu.

Už v dřívějších rozhovorech jste zmiňovala, že „na magistrátu nastal obrovský rozklad“. Co s tím chcete udělat?

Hlavně je důležité, aby byli zvoleni lidé, kteří tomu rozumí a nejsou jen dosazenými loutkami politických stran. Uvedu příklad: v dubnu 2016 pražská rada pouze vzala na vědomí zprávu o havarijním stavu řady mostů. Paní primátorka nebo náměstek pro dopravu pan Dolínek nejsou odborníci, takže nevím, jestli zprávu vůbec četli. Každopádně se nic nedělo, dokud loni v prosinci nespadla Trojská lávka. Přitom už je rok a půl známo, že jsou některé mosty v havarijním stavu.

Pokud bych byla zvolená já a další lidé, kteří znají svou profesi, tak by toto bylo nemyslitelné. Z takové zprávy plynou povinnosti, musí se okamžitě konat. Musí se městským firmám a úředníkům zadat úkoly. Musí se kontrolovat. To je normální princip řízení a odpovědnosti za hospodaření.

Hnutí ANO, které je dnes ve vedení města, slibovalo, že věci „zařídí“, ale nemělo žádný program ani odborníky, které by mohli na místa dosadit. Potom není divu, že si s tím neumí poradit, když přijde takovýto problém.

Vaše velké téma je bydlení. Co je za vás osobně prioritou?

Chtěla bych se věnovat bytové politice města, protože tu jsem řešila už kdysi dávno. Když jsem byla v parlamentu, tak jsem měla bytovou politiku na starosti. Pomáhala jsem zavést stavební spoření, daňové úlevy k hypotékám, transformaci bytových družstev, řešení pozemků pod domy bytových družstev. Je to problematika, kterou velmi dobře znám.

Je potřeba udělat několik věcí, aby se situace změnila. V Praze se musí stavět minimálně dvojnásobný počet bytů, než jak je tomu dnes. Metropole potřebuje ročně šest až osm tisíc bytů a staví se maximálně tři tisíce. Na trhu je málo bytů, a proto ceny rostou.

Kvůli tomu je potřeba zrychlit povolovací procesy. Podle údajů Světové banky je Česko na 127. místě v délce povolovacích procesů. Jsme na úrovni banánové republiky. Problém je ve stavebním zákonu – a ten musí změnit vláda Andreje Babiše. Na úrovni Prahy lze udělat to, že pro velké stavby bude existovat jeden stavební úřad, kde bude dostatek odborníků, kteří budou schopni rozhodovat o povoleních ve stanovených lhůtách. Málo se ví, že úřady mají lhůty – 30 dnů, 60 dnů – a ty se vůbec nedodržují, takže to trvá roky.

Pak je možné uvolnit pozemky. Praha má mnoho pozemků, které leží ladem a na nichž by se dalo stavět. To by se ale musely zrušit stavební uzávěry.

Poté je také důležité podporovat, aby lidi na byty dosáhli. Jednou z cest je kromě podpory výstavby a rekonstrukce obecních bytů také podpora výstavby družstevních bytů. Ta může být levnější. Město může poskytnout pozemky. Praha má také finanční zdroje – má Fond rozvoje dostupného bydlení, ale zatím ho využívá velmi nedostatečně, přitom je třeba pomoci například mladým rodinám pořídit si pro ně dostupné bydlení.

Velkým tématem je, do jaké míry má Praha bojovat se sdílenou ekonomikou. Jak byste postupovala vy?

Já bych ji regulovala, ale přes platby, nikoliv tak, že by se měla úplně zakazovat. Ono je důležité, aby ti, kteří takto pronajímají byty, to dělali jen krátkodobě. Ne tak, že se jim dnes daňově i z hlediska výše poplatků vyplatí si pořídit byt a pronajímat ho jen přes AirBnB. Zatěžuje to všechny další obyvatele domu. Neustále se jim tam střídají lidé. Obtížněji se zajistí i bezpečnost a pravidla v domě.

Regulace je možná cestou vyššího zdanění – to je na úrovni státu, nebo plateb, které jdou do městské pokladny.

Další klíčovou oblastí je doprava. Vy jste se zabývala smlouvami mezi Dopravním podnikem hl. města Prahy a soukromým investorem. Současné vedení už je nestihne schválit. Pokud byste uspěla, co byste v nich chtěla změnit?

Šlo o smlouvy ke zřízení společného podniku při výstavbě metra D. My rozhodně vybudování metra D podporujeme, a proto je velmi důležité, aby vše probíhalo na základě kvalitních právních dokumentů. Ty smlouvy jsem si prostudovala na žádost kolegů, kteří se obávali, že je to právně úplně nepřipravené a pro Prahu nevýhodné. Jsem ráda, že se to zastavilo. V parlamentu byl navíc nedávno přijat zákon, který pravděpodobně situaci řeší. Ošetřuje totiž potíže s výkupem pozemků pro výstavbu metra.

Jde o zákon o liniových stavbách, který umožní urychlit výkupy pozemků, aniž skončí spor o to, jaká je cena. Výkupy byly často blokovány nedohodou mezi DPP a majiteli o ceně. Řešení ceny je důležité, ale neměla by po to dobu stát výstavba. To řeší tento zákon. To znamená, že pravděpodobně po jeho účinnosti nebude nutné kvůli zahájení výstavby metra zřizovat společný podnik. Tím by padal problém jako takový. Samozřejmě ale přednost musí mít před zákonem vždy opravdová snaha uzavřít dohody se soukromými majiteli. Zákon tedy vnímám jako pojistku.

Každopádně uděláme všechno proto, aby byla urychleně zahájena výstavba metra D.

Opravdu podle vás tento společný projekt padne? I investor v něm má své zájmy.

Já chápu, že soukromí investoři – nejen ten, který soutěž vyhrál, ale i další – mají zájem stavět v lokalitách nad stanicemi metra. Nic nebrání tomu, aby se o tom jednalo i nadále. A to nejen s vítězem, ale i dalšími. Já podporuji spolupráci města a soukromých investorů. Je to tak všude ve světě. Nemusí zdaleka všechno stavět město. Ale je důležité, aby město mělo kvalitní smlouvy a projekty neskončily jako Opencard, kdy město investovalo obrovské peníze a jen proto, že byly smlouvy nevýhodné, tak to stálo nakonec mnohem více, než muselo.

Na co byste se chtěla dál zaměřit?

Zmínila bych parkování. To je problém i můj osobní a všech lidí, co znám. Byly tu zřízeny zóny pro rezidenty, aby mohli zaparkovat. Situace se ale vůbec nezlepšila a není řešena ve prospěch Pražanů. Navíc do Prahy přijíždí příliš mnoho aut. Musí se vybudovat mnohem více záchytných parkovišť na kraji města a motivovat ty, co přijíždí zvenku, aby do Prahy vůbec nevjížděli.

Měl by existovat jednotný systém parkování pro celou Prahu tak, aby Pražané nebyli cizinci ve svém městě, protože potřebují nejen zajet domů, ale třeba i s dětmi k lékaři, pro rodiče, do práce a podobně.

V dopravě existuje celá řada dalších priorit: například vnější a vnitřní okruh. Za poslední čtyři roky se vůbec nezahájily tyto významné investice. To je obrovský dluh současného vedení Prahy, že nic z toho, co slibovalo, se ani nenastartovalo.

Také bychom chtěli, aby Praha byla kulturní. Musí tu vznikat významné stavby. Chceme, aby se zahájila výstavba koncertního sálu. To by sem přitáhlo i kultivované turisty.

Některé vaše návrhy mají legislativní přesah. Do pražských komunálních voleb jdete společně s TOP 09 a lidovci. Nabízela by se tedy spolupráce i na parlamentní úrovni. Je to reálné?

Byla bych velmi ráda, kdyby to fungovalo. Nejsem pro tříštění sil politických stran. Když mají malou podporu, tak ani nejsou schopny prosadit, co jejich voliči chtějí. Snažím se spolupůsobit, abychom sladili naše názory.

Program jsme tvořili společně. Můžu říct, že z 90 procenty jsou názory velmi blízké. Rozdíl je velmi malý.

Ale spolupráce se musí vyzkoušet na nižší úrovni a uvidíme, zda by to fungovalo posléze i na celostátní úrovni.

Mluví o tom i lídr TOP 09 v Praze Jiří Pospíšil. Výsledek v Praze podle něj bude důležitý pro další spolupráci. Vidíte letošní volby také jako test?

Ano, já mám na to stejné názory.

V současnosti nejste členkou STAN. Vstoupíte časem do strany?

V tuto chvíli jsem nezávislá za STAN a takto mi to vyhovuje. Nemyslím si, že je skutečně podstatné, jestli je člověk členem strany, ale zda zůstává konzistentním v názorech. Hnutí Starostové a nezávislí je mi názorově velmi blízké, takže jsem této spolupráci ráda.

Je pro vás komunální úroveň prvním stupněm pro návrat do vyšší politiky?

Já vždy přemýšlím nad tím, co aktuálně dělám. Komunální problematika je mi profesně blízká a je tu tolik úkolů, že se nezabývám žádnými plány do budoucna. Před námi je, doufám, úkol ovlivňovat město po další čtyři roky, aby fungovalo a rozvíjelo se mnohem lépe než dnes.

Už dnes se mluví o možných koalicích na pražském magistrátu. Vyloučili jste spolupráci s komunisty a extrémisty. Co ANO? Na poslední chvíli provedlo změny na kandidátce. To pro vás nepředstavuje problém?

Já ANO vůbec nevěřím. Vidím realitu. Není schopno řídit město. Ani na celostátní úrovni nedělá to, co slibovalo. Teď vytáhlo nového kandidáta na primátora. Já ho neznám, ale vím, jak to funguje dnes na radnici. Není důležité, kdo tam za ANO je, ale kdo je řídí z pozadí.

A pražské ANO řídí pan Faltýnek s panem Hlínou. To je právník, který dnes má zakázky u Dopravního podniku a je u všech důležitých rozhodnutí. Takto já si nepředstavuji transparentní řízení města, takže vylučuji, že bychom chtěli být součástí toho, že v Praze budou tahat za nitky nějací lidé napojení na Agrofert. To je nepřijatelné. Zatím ANO v Praze nepředvedlo, že by to umělo jinak.

Shodnete se na tom i s TOP 09 a lidovci? Od nich tak silná vyjádření nezaznívají.

Myslím, že se shodneme. Kromě shody na programu jsou důležití lidé. Neznám názor pana Stuchlíka (Petr Stuchlík, lídr kandidátky ANO v Praze – pozn.red.). Zajímalo by mě, co říká na to, že si ANO dosadilo své lidi, kteří nejsou žádnými odborníky na danou problematiku, za tučné odměny do městských firem, čili dále provozuje systém trafik. A jaký je jeho názor na to, že DPP zadává zakázky různým lidem, kteří ovlivňují, co bude DPP dělat. A vše to vede k lidem z Agrofertu.

Pokud pan Stuchlík řekne, že se s tímto vypořádá a takové praktiky opravdu skončí, pak jsem s ním ochotná jednat.

Zákulisní ovlivňování a trafiky by neměly dělat žádné strany, nejen ANO. Byly tady v době Pavla Béma, kdy to ve skutečnosti řídili úplně jiní lidé z pozadí. Toto nesmí pokračovat a je mi jedno, kdo to dělá. S takovými lidmi je nepřijatelné skládat koalici.

Ona se ale i TOP 09 uměla na pražském magistrátu domluvit s různými stranami.

TOP 09 se v Praze velmi personálně obměnila. To byl i důvod, proč jsme se domluvili na společné kandidátce na magistrát. Bylo garantováno, že někteří lidé, kteří se v minulosti nechovali průhledně, tam nebudou. Někteří TOP 09 dokonce i opustili.