Volby 2018

Na pražském magistrátu bylo včera rušno. Zatímco zástupci Spojených sil pro Prahu, Pirátů a Prahy sobě pilovali programové detaily budoucí spolupráce, o několik dveří jinde jednali o programu špičky občanských demokratů a hnutí ANO. Obě formace podle všeho míří do opozice, v zákulisí pražské politiky lze nicméně zaslechnout, kterak se budou chtít právě tyto dva subjekty na svou stranu přetáhnout Spojené síly pro Prahu. Anebo aspoň její část. Ostatně historicky vzato by nebylo překvapivé, pokud by někteří politici zastupující TOP 09 nebo STAN měli blíže k ODS než k Pirátům. Hana Marvanová si to ale, jak vyplývá z rozhovoru pro INFO.CZ, nemyslí.

Začnu netradičně. Spojené síly pro Prahu je spojenectví několika politických subjektů. Myslíte, že udržíte řekněme za rok nebo za dva jednotu?



Já v to doufám. Uděláme pro to maximum. A musím říct, že zatím postupujeme jednomyslně.



Ptám se mimo jiné proto, že zatímco vy tady na pražském magistrátu jednáte s Piráty a Prahou sobě, na druhé straně chodby jedná ODS s hnutím ANO. V danou chvíli jsou ale obě zmíněné strany v menšině. Jak byste se ale zachovali, pokud by nabídli post primátora Jiřímu Pospíšilovi?



Nic by to na věci nezměnilo. My teď jednáme o koalici s Piráty a Prahou sobě a Jiří Pospíšil sám navrhl, abychom takto postupovali, a jednomyslně to odhlasoval i náš klub.

Takže je podle vás všechno na nejlepší cestě, aby vznikla tato trojkoalice?



Ano.



Jaký je zatím váš základní dojem z dosavadního průběhu jednání? Vyskytly se už nějaké třecí plochy, rozpory?



Ne, nic zásadního. Ladíme program spíše formulačně. Cíle máme všichni podobné. Totéž priority. Doprava, bydlení, transparentnost. Řekla bych, že se naše programy velmi dobře doplňují.



Jak byste reagovala na kritiku, že pokud vznikne koalice Spojených sil, Pirátů a Prahy sobě, bude Praha stagnovat?



Nebude stagnovat. Uděláme všechno pro to, aby nestagnovala. Pokud Praha minulé volební období stagnovala, bylo to mimo jiné tím, že se vůbec neinvestovalo. Já už teď mohu říct, že my chceme investice alespoň zdvojnásobit. Týkat se to bude velkých dopravních staveb, infrastruktury, bydlení.

Problém minulé koalice také byl, že byla aspoň poslední dva roky zmítána konflikty, jednotlivé strany se zdržely v šachu a prakticky neměly energii na nic jiného. Důsledkem byla stagnace. Něco podobného samozřejmě nechceme opakovat. Proto se taky detailně bavíme o programu. Nejsou to jednání mezi třemi nebo šesti lidmi. Nad každou oblastí debatují expertní týmy. Ta shoda je tady reálná a je hlubší v tom smyslu, že nepanuje zdaleka jenom mezi lídry.



Pojďme k některým konkrétním projektům. Co třeba doprava?



Hovoříme o těchto prioritách: urychlené zahájení stavby metra D, vnitřní a vnější okruh, dobudování některých tramvajových tras. Na tom všem jsme ve shodě. Pokud jde o dobudování okruhu, shodli jsme se, bude nutné okamžitě jmenovat pověřence, který se tomu bude denně věnovat. Bude vyjednávat se Středočeským krajem, se státem, s jednotlivými městskými částmi. Už v kampani jsme říkali, že spojenectví se Starosty a nezávislými nám usnadní vyjednávání právě se starosty jednotlivých městských částí, což bude jeden z momentů, který nám umožní výstavbu okruhu odblokovat. Doposud se s nimi totiž nikdo nebavil.



Co s bydlením?



Zrovna dneska jsme vedli debatu o sociálním bydlení. I tam jsme ve shodě. Klíčové bude maximálně urychlit povolovací procesy, aby se zvýšila nabídka bytů na trhu a ceny tolik nerostly. Až čtyřicet tisíc bytů je zablokováno právě tady. Dále musíme vytipovat nové pozemky, kde by se dalo stavět. Musíme změnit územní plán a zrušit stavební uzávěry. Chceme podporovat výstavbu jak obecních, tak soukromých nebo družstevních bytů.

A jak na tom jste, pokud jde o transparentnost, což je velké téma Pirátů?



Dohodli jsme se na vzniku pozice, který jsme nazvali ombudsman pro otevřenou radnici, který by měl zajistit přístup veřejnosti k informacím o chodu města i městských firem. Zřídíme také pražský registr smluv, shoda panuje také v tom, že do dozorčích rad městských firem budou nominování konečně experti z daného oboru. Ostatně i v té transparentnosti máme s Piráty hodně podobný program.



Musím vám tedy říct, že je pozoruhodné poslouchat vás nebo Jiřího Pospíšila, tedy politiky, kteří by měli mít historicky blíže spíše k tradičním politickým stranám, jak si notujete s Piráty…



Tak ale já už roky v žádné politické straně nejsem. V minulosti jsem navíc spolukládala protikorupční organizace a s Piráty jsem na řadě věcí už spolupracovala, jako advokátka jsem je například zastupovala v některých sporech o přístup k informacím. Mám s nimi tudíž dobrou zkušenost z dlouhodobé spolupráce. Tím je to – alespoň pokud jde o mě – dáno. A tu zkušenost musí udělat i ostatní. Ta spolupráce je možná.