Volby 2018

Do komunálních voleb v Praze zbývá doslova pár hodin, s jakým očekáváním do nich vstupujete?

ODS chce v Praze volby vyhrát. A od prvního dne začít pracovat.

Jaké téma považujete za klíčové v těchto volbách?

Nazvala bych to střetem mezi pořádkem a anarchií. Mezi realitou a sliby. Mezi odpovědností a marnivostí. Mezi řešeními a destrukcí. Nový začátek nebo další stagnace. Praha nyní skutečně nefunguje. Přijde mi úsměvné, že různé změny hlásají nejvíce strany nebo hnutí, které na magistrátě sedí v současné koalici. Někteří z nich pochopili, že kromě blokování neudělali nic, a tak si rovnou raději založili hnutí sobě vlastní a dělají, že jsou někdo jiný.

Zmínila jste neustálý vznik nových hnutí a účelových kandidátek v Praze. Jak vnímáte tyto politické konkurenty?

Víte, politika je řemeslo. Je to o argumentech, řešeních a cestě, jak řešení realizovat. Politika má být o tvrdé práci a kompromisech, při kterých dosáhnete úspěchu a samozřejmě uděláte i chyby. Teď na nás znova koukají billboardy, které tvrdí, že je potřeba Prahu nakopnout. No, já už fakt nevím, myslím si, že ji všichni za poslední roky nakopali až dost. V Praze se opravdu za posledních šest let nestalo skoro nic zásadního. My ji nechceme nakopat ani zničit, my ji chceme nastartovat.

Máte někoho konkrétního na mysli?

Vemte si třeba uskupení zvané Trojkoalice v čele s poslancem za KDU-ČSL panem Čižinským a Zelenými. Nejprve svou absurdní antideveloperskou politikou v podstatě na čtyři roky zastaví výstavbu v Praze. Na závěr pak Zelení přijdou s návrhem, aby městské byty byly přidělovány uprchlíkům, které by do Prahy rádi přivezli. Piráti by zase nejraději každého zavřeli a psali o tom online zápisy do novin. V realitě toho ale ve finále moc neudělají. A u toho se všichni tváří jak nějací andělé. Všechny máme jenom někam na někoho pustit a bude líp.

Máte pravdu, každý by se chtěl mít líp, nebo ne?

No jasně, jenže nebude. Jen tak se nic na světe nestane. Já na všechny tyhle báchorky o spasitelích prostě nevěřím. Nevěřím na destrukci zaobalenou do marketingu. Něvěřím na rádoby zajímavé experimenty. Když si pak tihle nováčci sednou do nějaké “funkce”, vůbec nevědí, co mají dělat. Nemají životní, pracovní ani politické zkušenosti a hlavně nemají odvahu rozhodovat. Maximálně obsadí Kliniku, někoho očerní nebo něco zboří. Na tom ale budoucnost nepostavíme.

Co navrhujete místo toho?

K úspěchu potřebujeme stabilitu a předvídatelnost. A ta nemůže stát na politice, která nepřežije dvě volební období. Jinak se nic zásadního neudělá a pojede to od slibů ke slibům.

A co tedy slibuje ODS?

Nebudu slibovat ráj na zemi nebo všechno zadarmo. Budu ale slibovat normální každodenní práci. Teď si dovolím parafrázovat jednoho našeho kandidáta na starostu.: “Prahu musíš milovat, pokud tady dlouhodobě žiješ”. A proto je pro nás všechny přirozené, že se o Prahu chceme starat, jak nejlépe umíme. Jako se staráte o rodinu. A chceme v tom být ti nejlepší. Budu tedy slibovat odpovědnost a odvahu. Protože jen když se snažíte být v něčem ti nejlepší, splníte očekávání, která do vás lidé vkládají. To je celé kouzlo.

Co konkrétně nabízí ODS voličům v Praze?

Chceme fungující Prahu. Chceme zahájit konkrétně tyto klíčové dopravní stavby: Radlickou radiálu, zakryt Spořilovskou spojku, úsek městského okruhu Balabenka-Štěrboholská radiála, úsek městského okuhu Pecl/Tyrolka-Balabenka, dale Libeňskou spojku a metro D. Zavedeme jednotnou parkovací zónu a urychleně začnemě s výstavbou P+R parkovišť, konkrétně Černý most, Opatov a Depo Hostivař. Odblokujeme výstavbu v Praze, protože bytů je nedostatek, a proto neustále rostou ceny za bydlení. Chceme taky Prahu proměnit ve skutečně fungující digitální metropoli.

Kompletní program můžete najít na našich stránkách fungujicipraha.cz.

Když jsme u digitalizace, často se mluví o tzv. chytrých městech, co to znamená pro ODS?

Pro mě je to hlavně o systémovém řízení města na základě dat. Jestli je to pak konkrétně zdravá škola, chytré a bezpečné metro, přechod, náměstí, čtvrť, energeticky efektivní budova nebo digitální úřad, to už jsou jednotlivá technologická řešení.

Všechny tyto přístupy vnímáme a v rámci našich městských částí jsme již řadu řešení vyzkoušeli v praxi. Na rozdíl od těch, kteří o tom zase jen mluví. Takže ano, tzv. chytrá města jsou i vizí ODS.

Je to o tom, že i za dvacet, padesát let se občan v Praze, která bude mít třeba 2 miliony obyvatel, musí cítit dobře, sebevědomě a bezpečně. Bude mít lepší a rychlejší služby, a bude rád trávit čas uvnitř zdravějšího města.

Vysvětlete mi, proč by vám měl volič po letech znovu věřit?

Říkáme to v našem volebním klipu. Každá úspěšná cesta začíná správným rozhodnutím. To rozhodnutí musí každý zvážit sám v sobě. Každý ví, co je pro něj nejlepší. Praha si zaslouží víc, než aby ji řídili začátečníci nebo blázni.

Nechceme, aby s námi neustále někdo experimentoval. ODS prošla očistou, jakou si žádná strana u nás nedokáže představit. Když slíbíme, že něco zrealizujeme, tak to skutečně uděláme.

Máte nějaký závěrečný vzkaz pro voliče?

Určitě. Přijďte k volbám. Nenechte o svém osudu rozhodovat jiné. Auto či školu pro své děti si také vybíráte sami.

Přijďte si vybrat toho, kdo bude spravovat vaše město a komu budete důvěřovat. Vyjádřete svůj názor. Už musí skončit doba experimentů, které nikam nevedou.

Přijďte k volbám a společně vyhrajeme!