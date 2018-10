Volby 2018

Piráti vyjednávájí v Brně o koalici s ODS, lidovci a ČSSD. Andrej Babiš hovoří o podrazu na vítězné hnutí ANO a Piráty kritizuje za to, že umožňují návrat kmotrů k moci. „Od megakmotra Babiše beru označování konkurence za návrat kmotrů jako úsměvné, obzvlášť v situaci, kdy s ODS i ČSSD jednalo hnutí ANO den před tím a nikdo s tím neměl problém,“ reaguje na kritiku v rozhovoru pro INFO.CZ lídr Pirátů v Brně Tomáš Koláčný. A dodává, že prostřednictvím analytického týmu poslaneckého klubu Pirátů prověří pozadí možných uchazečů o místo v radě a nepodpoří nikoho, kdo by měl korupční minulost.

Bezprostředně po volbách to vypadalo, že skončíte spolu s SPD v opozici. Co se mezitím semlelo?



V pondělí, přibližně ve 22:40 jsme byli dotázání, zda bychom chtěli jednat o koaliční spolupráci na platformě ODS, KDU, Piráti a ČSSD. Okolo půlnoci jsme potvrdili zájem jednat, jelikož nám tato varianta dávala větší smysl, než nemožnost prosazovat program z opozice.



Lídr ANO Petr Vokřál vám nabídl místo v koalici, avšak bez zastoupení v radě. Co jste mu na schůzce řekl a jak reagoval na to, že je to pro vás neakceptovatelné?



Sdělil jsem mu, že podpora široké koalice bez zastoupení v radě nám nedává smysl, ale že v případě zastoupení v radě města jsme připraveni jednat o rozšíření široké koalice. A že námi v té době preferovaná varianta je pokračování v současném rozložení. Hnutí ANO následně zveřejnilo, že bude sestavovat koalici bez nás.

Nakonec vznikla k překvapení veřejnosti dohoda mezi vámi, ODS, ČSSD a lidovci. Kdo a s jakou nabídkou vás kontaktoval?



Jak jsem již řekl, nechci ukazovat prstem, jelikož emoce kolem odchodu tří stran od jednání s hnutím ANO byly vypjaté, ale mohu říct, že sociální demokracie se k současným jednáním přidala až později.



Zatím jste podepsali dohodu o koaliční spolupráci. Co z ní plyne? Jaké jsou programové priority vznikající koalice a co budou mít na starosti Piráti?



Dohoda o koaliční spolupráci zejména stvrdila vůli pracovat na koaliční smlouvě. Sepsali jsme rovněž základní teze programového prohlášení.



Dohodu jste uzavřeli se stranami, které v Brně vládly pětadvacet let a jejichž postupná diskreditace Pirátům pomohla expandovat. Neobáváte se kritiky, se kterou už ostatně přišel Andrej Babiš, že pomáháte kmotrům zpět k moci?



Od megakmotra Babiše beru označování konkurence za „návrat kmotrů“ jako úsměvné, obzvlášť v situaci, kdy s ODS i ČSSD jednalo hnutí ANO den před tím a nikdo s tím neměl problém. Za Piráty jsem ovšem deklaroval, že prostřednictvím analytického týmu poslaneckého klubu Pirátů prověříme pozadí možných uchazečů o místo v radě a nepodpoříme nikoho, kdo by měl korupční minulost.

Celý manévr musí ještě projít vnitrostranickým fórem Pirátů. Jakými argumenty budete vstup Pirátů do koalice uvnitř strany hájit? Kde spatřujete klady a kde zápory takového postupu?



Postup vyjednávacího týmu průběžně konzultuji i s členskou základnou a mám její podporu. Pokud se do programu podaří prosadit všechny naše priority, neočekávám při schvalování problém.

Hlavní teze programového prohlášení vznikající brněnské koalice