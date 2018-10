Volby 2018

Hnutí Praha Sobě je velkou nadějí pro Prahu, řekl novinářům neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček, který dnes přišel uskupení podpořit do jeho volebního štábu. Ocenil odbornost členů, dynamiku, nové nápady a zkušenosti z vedení Prahy 7.

„Mně se zalíbila (Praha Sobě), protože už má něco za sebou na Praze 7. Nadchla mě kombinace mladých lidí a neotřelých nápadů,“ řekl Horáček, jenž podporuje šéfa iniciativy Jana Čižinského.

Odborníci jsou podle něj stěžejním bodem pro kvalitní fungování a vedení radnice. „Podle mě tohle potřebuje celá Praha, nové nápady, dynamiku a současně dobrou oporu ve skutečném vědění,“ uvedl Horáček.

Ocenil také způsob, že hnutí bylo založeno díky občanské iniciativě. „Zejména se mi líbí, že sdílí moje přesvědčení, že člověk, který kandiduje, si má jít pro podporu přímo k občanovi. Nebýt součástí nějaké politické strany, ale stát u těch stánků a poprosit občany, aby zvážili, zda je chtějí podpořit svým podpisem. Takovou politickou činnost si představuji,“ dodal.

Horáček vyjádřil přání, aby strana mohla být ve hře o tvorbu koalic v Praze. K tomu je podle něj zapotřebí zisku alespoň 15 procent hlasů.

Komunální volby Průběžné výsledky voleb v ČR Obnovit výsledky SNK-CELK 33 905 54,77 % NK 6 232 10,07 % KDU-ČSL 3 004 4,85 % STAN+NK 1 952 3,15 % ODS 1 512 2,44 % Sečteno 92 %

Účast 45 % Praha Plzeň Brno Ostrava Jak se volilo u vás v obci Kompletní výsledky

Vedle komunálních voleb se konaly i volby do Senátu, kde se obměňuje jeho třetina. Kromě hnutí Praha Sobě Horáček vyjádřil podporu kandidátovi do Senátu Ivanu Gabalovi a ocenil jeho práci v Poslanecké sněmovně. Gabal Horáčka podpořil v prezidentské volbě. „Když jsem se připravoval na debaty v prezidentských volbách, tak on byl jeden z těch, které jsem požádal, aby mě vyučovali určité věci,“ řekl Horáček.

Sám neuvažoval o tom, že by vedle prezidentské volby zkoušel i volbu do Senátu. Kandidaturu v příštích volbách ale nevyloučil. „To je jiná disciplína. Prezidentská volba je 400 metrů překážek a tohle je skok o tyči,“ uvedl.