Volby 2018

Četl jsem v posledním vydání časopisu The Economist vynikající komentář, který poměrně sofistikovaně kritizuje odpůrce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Volně přeloženo jim přezdívá „nikdytrumpovci“ a předpovídá, že touha porazit republikány v následujících a velmi důležitých volbách do Kongresu zůstane nenaplněna. A to navzdory tomu, že předvolební průzkumy ukazují, že síly obou táborů jsou vyrovnané.