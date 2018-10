Volby 2018

Úspěch občanských demokratů nejen v komunálních, ale i senátních volbách, je nesporný. Politolog Milan Znoj nicméně upozorňuje, že o něm lze hovořit především v souvislosti s velkými městy. Víkendové volby tak podle něj především ukázaly, že zde jsou občanští demokraté pro pravicového voliče opět volitelní. Otázkou podle něj ale, s kým může ODS ve velkých městech kromě TOP 09 vládnout. Pokud totiž ODS těžila z protibabišovské vlny, lze jen těžko odhadovat, co by s ní do budoucna mohla udělat aliance právě se stranou Andreje Babiše.

Přitom v Brně spolu zástupci hnutí ANO a ODS již o společné vládě – byť na širším půdorysu – začali vyjednávat. Také v Ostravě nelze podobný scénář vyloučit. V obou moravských metropolích přitom na rozdíl od Prahy vyhrálo hnutí ANO. Podle Znoje jeho lídři hledají cestu ke koalici na širším než minimálním základě proto, aby snáze předcházeli případnému koaličnímu pnutí nebo vydírání. „V Praze je ale situace jiná,“ upozorňuje politolog v exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ.



„ODS zde sice vyhrála, ale v očích Čižinského Prahy sobě, ale také Pirátů, jde ještě pořád o stranu minulé korupční éry. Tudíž ODS nejspíše skončí v opozici. Pomoci jí sice chce TOP 09, konec konců jsou to sesterské strany již z minulosti, avšak aby z toho vzešla většinová koalice, musel by se přidat někdo třetí. Nabízí se hnutí ANO, anebo Piráti,“ upozorňuje Znoj. V obou případech by ale podle jeho mínění takové spojenectví ODS otřáslo i vrchními patry celostátní politiky. V každém případě, soudí Znoj, ODS v komunálních volbách potvrdila, že má svou místní a regionální základnu.

Nicméně s tvrzením, že jde o opětovnou expanzi ODS, zase tak nesouhlasí. Žádná se podle něj totiž o víkendu nekonala. „Pozoruhodný je výsledek jenom v Praze a v Brně, kde se ODS vrací k moci. Pro pravicového voliče ve velkých městech se ODS stala znovu volitelná. To je pozoruhodná změna. K ní přispěl Petr Fiala jako předseda, který stranu vede sice národně konzervativně, ale umírněně. Rovněž třeba vzít v úvahu, že ODS pravicovému voliči tak trochu zbyla,“ uvažuje Znoj.



Především TOP 09 už se totiž podle něj postupně vytrácí z české politiky. „K přijatelnosti ODS rovněž přispěla protibabišovská vlna, která se zvedla kolem sestavování vlády a vyvolala občanský aktivismus, který zasáhl hlavně velká města. Objevila se nová politická štěpení, do nichž se ODS dokázala zapojit a získat své příznivce.“ Znoj nicméně upozorňuje, že odpor k ODS navzdory řečenému trvá. „Patrné je to v Praze, kde jak Čižinského Praha sobě, tak Piráti nechtějí s ODS do vládnoucí koalice,“ vysvětluje.



Pokud jde o kolaps tradiční levice, dal se podle Znoje očekávat. „KSČM se spoléhá na své staré voliče, že své funkcionáře zase vynesou do křesel, a na těsnou spolupráci s prezidentem Zemanem, že jim pomůže dostat se k politickému vlivu. Oboje KSČM dosud vycházelo, ale nyní se jim ztrácí základna a celá konstrukce komunistické rehabilitace se jim rozpadá pod rukama,“ nepochybuje Znoj. Také úpadek ČSSD je podle něj rovněž dlouhodobější záležitostí.

„ČSSD postupně poztrácela své voliče. Nikdo, ani mladí, ani staří, ani dělníci, ani zaměstnanci, ani městští, ani venkovští, nikdo neví, proč by zrovna tuto stranu měl volit. Jízdenky MHD zdarma, ani zvýšení platů na to nestačí. Už dlouhou dobu je strana vnitřně rozdělená,“ vypočítává Znoj. Sociální demokraté podle něj nemají jasný politický ethos, ani jasná sdělení občanům.



„Pokud místopředseda strany vykládá, že jsme se měli postavit za Orbána a za Maďarsko proti bruselskému diktátu, tak nemůže zároveň strana vykládat, že patří do evropského spolku sociálně demokratických stran, že orientuje českou politiku na Západ a k moderní levici.“ Zkrátka a dobře, v komunálních volbách, upozorňuje politolog, uspěli sociálně demokratičtí politici, kteří se osvědčili a mají důvěru svých voličů. Povětšinou s nimi ale měli spíše špatné zkušenosti. „A tak jim to ve volbách dali najevo,“ uzavírá Znoj.