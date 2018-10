Volby 2018

„Pro nás jsou to první komunální volby, i pro mě soukromě jsou to první komunální volby, kdy vedu stranu. My jsme neměli do teď žádného zastupitele,“ řekl dnes Okamura v rozhovoru pro Českou televizi. Zapomněl ovšem na minulost, ke které se nijak rád nehlásí.

Sám totiž v roce 2014 na svých webových stránkách uvedl, že jeho tehdejší hnutí Úsvit kandiduje ve 105 městech a obcích Česka. „Nosným celostátním tématem Úsvitu pro tyto komunální volby je přímá volba a odvolatelnost starostů a primátorů. V každé obci či městě pak budou konkrétní lokální témata,“ psal tehdy. Úsvit před čtyřmi lety získal v komunálních volbách 54 zastupitelů. A Okamura z něj později za neslavných okolností musel odejít.

Pro Okamurovu SPD jako pro stranu jde v letošních komunálních volbách skutečně o premiéru – právě proto, že při minulých volbách do obecních zastupitelstev byl Okamura ještě v čele Úsvitu. Senátních voleb se SPD poprvé účastnila před dvěma lety, žádný ze tří kandidátů ale tehdy nepostoupil do druhého kola. Letos kandiduje ve všech 27 volebních obvodech.

Okamura zatím průběžné volební výsledky hodnotit nechtěl. „Výsledky ještě nejsou sečteny v místech, kde jsme kandidovali. Většinou se totiž jedná o větší města. V Senátu by pro nás byl úspěchem jakýkoli postup do druhého kola. V senátních volbách mají totiž výhodu strany, které už mají starosty a vyprofilované lidi v komunální politice. Tato práce nás do budoucna ještě čeká,“ uvedl Okamura s tím, že spokojený by byl s počtem zastupitelů v rámci stovek.