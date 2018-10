Volby 2018

V jedenáctičlenné městské radě by ANO mělo mít šest zástupců, po dvou hnutí Ostravak a ODS a jedno lidovci. ANO tudíž v radě bude mít nadpoloviční většinu. Právě to se nelíbilo hnutí Ostravak, které navíc ve srovnání s předchozím volebním období ztratilo v radě dva mandáty. Zatím tak není zcela jasné, zda se ve vedení města objeví i lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák, který dosud v radě řídil resort dopravy. Vzal si čas na rozmyšlenou, zda bude v radě pokračovat.

"Vítám přístup hnutí Ostravak, že akceptovali tu nabídku. Myslím si, že není špatná v kombinaci s těmi ostatními složkami, které ta nabídka měla, To nebylo jenom o počtu těch míst v radě. Takže bych skutečně řekl, že se odstranila ta základní překážka, která bránila dokončení," uvedl primátor. Podle něj hnutí ještě dnes připraví text koaliční smlouvy a bude jednat o jejím obsahu.

Hnutí nabízí, že do smlouvy nechá zanést klauzuli, která bude znemožňovat přehlasovávání. Macura uvedl, že pokud se koaliční smlouvu podaří podepsat tak, jak se nyní rýsuje, bude spokojen. Situaci ale nevnímá tak, že hnutí ovládlo Ostravu. "Já to tak neberu, já to tak nemám. Pro mě je Ostrava víc než nějaká stranická příslušnost, takže jsem rád, že se ten tým poskládal. Hodně jsem stál o to, aby ve vedení města pokračovalo i hnutí Ostravak," řekl Macura. P

odle něj hnutí Ostravak odvedlo dost práce a těžko by si uměl představit vedení města bez nich. Pokud by v radě nepokračoval Semerák, bylo by to podle primátora divné. "Já bych byl rád, kdyby tam byl," doplnil Macura.