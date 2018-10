Volby 2018

Dneska jste zveřejnili novou koaliční smlouvu. Jak hodnotíte průběh vyjednávání?



Považuju ho za velmi konstruktivní. Hledání shody nad programem bylo poměrně snadné, ukázalo se, že máme široký programový průnik. Pokud jde o nás, podařilo se nám do koaliční smlouvy prosadit všechny naše programové priority, například opravu rezidentního parkování, nebo povinnost otevřených výběrových řízení na veřejné zakázky – asi devadesát procent našeho programu. Osobně jsem s průběhem vyjednávání i s výslednou podobou koaliční smlouvy velmi spokojený.

Ptám se mimo jiné proto, že vaše pozice byla v koalici poměrně výsadní. Nabídku jste totiž dostali také od Petra Vokřála a jeho hnutí ANO. Přesto: je něco, co jste neprosadili?



Až na nějaké drobnosti, které se do koaliční smlouvy nedostaly především proto, aby nebyla až příliš podrobná, si nic nevybavuji. Všechny priority, se kterými jsme šli do voleb, a které jsou pro nás zásadní, jsme do koaliční smlouvy prosadili.



Vaše silná pozice se odrazila i v personálním obsazení: budete mít tři radní z jedenácti…



Určitě, je to pro Piráty slušný výsledek vyjednávání. Budeme mít tři radní pro oblasti majetku, kultury, participace a strategie a k tomu ještě jednoho uvolněného zastupitele pro oblast informačních technologií a digitalizace. Našim cílem je, abychom všechny gesce, které povedeme, kvalitně personálně obsadili tak, aby se nestávalo, že bude něco opomíjeno. Chceme se skutečně zasadit o kvalitní a zodpovědné vedení města.



Takže do debaty a hlasování, které vás čeká uvnitř strany, jdete optimisticky naladěný…



Ano. Kdybych si za tou koaliční smlouvou nestál, nepředkládal bych ji.

V předvolební strategii máte závazek, že otevřete městské zakázky nad 100 tisíc, v koaliční smlouvě je nad 200 tisíc. Není to tedy její porušení?



Ve volebním programu jsme měli jako dolní limit pro otevřená řízení částku 200 tisíc, v povolební strategii jsme chtěli být přísnější, ale na základě věcných argumentů v rámci povolebních jednání jsme došli k závěru, že je hranice 100 tisíc podhodnocená vzhledem k vyšším personálním a finančním nákladům otevřeného řízení a riziku zahlcení úřadu. Povinnost otevřených řízení jsme primárně navrhli jako řešení případů obcházení zákona při zadávání zakázek v hodnotě mírně pod zákonnou hranicí 6 milionů korun. Za tento ústupek se voličům omlouváme, ale díky němu jsme schopní prosadit mnoho dalších důležitých programových priorit.



Co kultura? Všechny vaše gesce lze označit za záležitosti, na kterých se Piráti profilují. Kultura je v tomto trochu bokem. Jak s ní v Brně tedy naložíte?



S tématem kultury šla do voleb naše dvojka na kandidátce, Markéta Gregorová. Obecně mohu říct, že je pro nás asi nejdůležitější stabilizovat finanční situaci v kultuře a pokusit se navázat na jednání o možnosti převést financování Národního divadla pod ministerstvo kultury tak, jak je to v případě Národního divadla v Praze, což by při zachování stejné kvality Národního divadla mohlo městu uspořit výdaje za provoz. Určitě chceme ve všech ohledech udržet kvalitu brněnské kultury, kterou nastavilo minulé vedení města.



A pokud jde o její financování?



Dohodli jsme se, že je v tuto chvíli potřeba všechno důkladně zanalyzovat a prodiskutovat s řediteli kulturních příspěvkových organizací. Nicméně už teď mohu říct, že nechceme nikde nijak zběsile škrtat, ani v provozu, ani v investicích. Pokud by se samozřejmě podařilo převést Národní divadlo pod ministerstvo kultury, pro město by to znamenalo úsporu přes 400 milionů korun ročně, které by se následně mohly promítnout v navýšení financování kultury jinde. Zcela jistě ale chceme, aby kulturní instituce fungovaly na stejné nebo vyšší úrovni kvality, jako dnes.

Jak jste připraveni čelit kritice, že se díky vám do vedení města vracejí strany, které z něj odešly před čtyřmi lety?



Ty strany se ale do vedení města nyní nedostaly díky nám. Do zastupitelstva byly zvolené ve volbách a první, kdo je přizval k jednacímu stolu o možné koaliční spolupráci, byl Petr Vokřál a jeho hnutí ANO. My jsme do jednání vstoupili až na současném půdorysu, a to zejména proto, že jsme v té původní formaci sestavované hnutím ANO nedostali možnost podílet se na vedení města a prosazovat program, se kterým jsme šli do voleb.



Další vývoj nám umožnil naše priority do koaliční smlouvy prosadit a teď to bude zejména o tom, že budeme trvat na dodržování koaliční smlouvy. Všechny strany vznikající koalice se zavázaly k transparentnímu řízení města a hospodaření s městským majetkem s péčí řádného hospodáře. Je to jedna z našich hlavních priorit a rozhodně z ní nehodláme ustupovat.