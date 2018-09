Volby 2018

Brno je jedno z mála měst v republice, kde jsou Zelení tradičně relativně úspěšní. S jakou ambicí jdete do letošních komunálních voleb poté, co Zelení loni ve sněmovních volbách nedosáhli ani na 1,5 procent hlasů?



Zelení jsou součástí brněnského zastupitelstva nepřetržitě od roku 1990, máme tři starostky, z toho dvě dostaly v minulých volbách přes padesát procent hlasů. V několika dalších městských částech máme místostarosty nebo místostarostky. Pokud jde o velké zastupitelstvo, rádi bychom minimálně obhájili sedm mandátů, které jsme získali v roce 2010. Jinak řečeno, cílem je atakovat deset procent hlasů.



Je to realistický cíl?



Věřím, že ano. Máme za sebou dobré výsledky. V uplynulém volebním období se nám podařilo realizovat hodně pozitivních opatření. Zmínit mohu kancelář architekta města, která již pracuje na novém územním plánu. A to, že se nám přípravu územního plánu podařilo dostat z rukou externí firmy napojené na developery do rukou kanceláře architekta města, je nesporně pro budoucnost města a jeho občanů pozitivní zpráva.

Mezi náš další úspěch bych zařadila omezování úklidu herbicidem roundupem, o kterém se hodně mluví v souvislosti s jeho karcinogenními účinky. Dále jsme o třicet procent zlevnili šalinkartu, prosadili jsme také transparentní hlasování rady a členů komisí. Občané tak mají možnost ze zápisů z jinak neveřejného jednání rady města zjistit, jak který politik hlasoval.



Těch věcí by bylo mnohem víc, včetně projektů zpřístupňování nábřeží, výsadby stromů a revitalizace parků, zavedení barevných popelnic do domů pro usnadnění třídění včetně pilotního projektu k třídění bioodpadu a další.



Jaký je váš, pokud jde o program, hlavní předvolební tahák?



Nejdůležitějším bodem našeho programu je zvýšení množství zeleně v ulicích a celkově boj s důsledky extrémního vedra a sucha. Dalším důležitým tématem je zlepšení dopravní situace - budování záchytných parkovišť, zajištění koordinace staveb, zrychlení a zkapacitnění MHD, zlevnění jízdného i zvýšení bezpečnosti cyklistů a pěších na ulicích. Třetím prioritním tématem je pro nás výstavba nových městských bytů, do pěti let jich chceme mít postaveno dalších 1000. A čtvrtou prioritou pak rozšíření nabídka nových vzdělávacích přístupů v městských školách a školkách.



Mluvíme spolu na sklonku léta. Jak chcete řešit přehřívání centra města v časech tak ukrutných veder, jaká panovala letos?



Především je třeba říct, že je to jedna z největších hrozeb budoucnosti. Přibývá tropických dnů, letos se k tomu přidalo sucho a nedostatek vody. Ovlivňuje to život každého, zvyšuje to úmrtnost, snižuje soustředění, hůř se nám pracuje, klesá tudíž pracovní výkonnost, vliv to má na počet dopravních nehod, stoupá počet výjezdů záchranek. Vliv to má také na ekonomiku. Navrhujeme proto celou řadu opatření, jak to řešit. Je potřeba centrum města uzpůsobit tak, aby se v něm dalo i v létě žít, aby z něj lidé nemuseli utíkat.

Můžete zmínit některá opatření?



Jedním z nich je například dotační program na zatravňování střech pro občany i firmy. Zelené střechy výrazně přispívají k příznivějšímu klimatu ve městě. Absorbují vodu, která se z nich pak vypařuje. Zároveň snižují efekt bleskových povodní a přispívají k zachytávání prachu. Dalším opatřením je masivní výsadba zeleně. Často se nám do města nedaří dostat stromy, neboť to tu máme přeplněné sítěmi. Proto navrhujeme začít využívat popínavé rostliny.



Pak se nevyhneme úpravám veřejných prostor tak, aby dokázaly zachytávat vodu. Třeba parkoviště u Campusu tak upraveno už je, jednotlivé plochy jsou tam svedeny do několika příkopů, které umožňují, aby se voda mohla postupně zasakovat, a zároveň odpařovat. Dalším opatřením je například zastiňování dětských hřišť a parků či budování pítek a vodních prvků. Možná se to nezdá, ale i to jsou opatření, která jsou hodně efektivní.



Do roku 2014 v Brně vládly koalice složené z tradičních politických stran. Poté uspěly nové formace. Jaká je vaše zkušenost s uskupením Žít Brno, s Piráty, anebo s hnutím ANO?



Z Brna-střed, kde jsem poslední čtyři roky působila, pro mě byli především Piráti hodně neviditelní. Pokud jde o Žít Brno, jsou tam některé zajímavé osobnosti, kterých si vážím. Problémem ale je, že jejich kandidátka vzniká opakovaně těsně před volbami. Pak nemají mnohá témata vydiskutovaná a jejich klub se následně na základě některých hlasování štěpí. Ostatně na Brně-střed vyhráli volby a v radě tam nyní jejich zájmy nehájí nikdo, jejich klub se postupně zcela rozpadl.



Starosta, který za ně byl zvolený před čtyřmi roky, je nyní lídr kandidátky hnutí ANO na Brně-střed. Pokud jde o magistrát, ani tam se klub Žít Brno neudržel kompletní. Pokud má mít strana sílu k prosazování programu, s kterým jde do voleb, tak je potřeba mít na kandidátce lidi, kteří mají vydiskutovaný program a kteří jsou schopni táhnout za jeden provaz.

A co Petr Vokřál? Je podle vás už domluvený na povolební koalici s ODS, jak se v Brně proslýchá?



Taky jsem to už slyšela. Pokud jde o Petra Vokřála, vnímám ho spíše pozitivně. Také on se zasadil o to, aby se Brno otevřelo. Vnímám, že jde o politika, který je schopný říkat také nepopulární věci. Třeba že jezdit autem do centra města není normální. Moc politiků, kteří mají odvahu říkat nepopulární věci, nemáme, a on k nim do jisté míry patří. Nepříjemnou zkušenost s ním mám, pokud jde o kauzu přesunu nádraží. V tomto případě moc netuším, co se ve skutečnosti stalo.



Jeden z nejpalčivějších problémů, které trápí obyvatele Brna, jsou stoupající ceny bydlení. Zvyšují se nájmy i ceny bytů. Co s tím?



Musím zdůraznit dvě věci: nedostatek bytů se často svaluje na územní plán. Již v současném územním plánu je ale 430 hektarů, které je možné použít na výstavbu bytů. Jejich problémem je, že jsou buď majetkově příliš rozdrobené a developerům se nechce podstupovat tu práci, kdy by museli pozemky zcelovat, jiné pozemky jsou zase infrastruktně nedovybavené. Chybí tam například kanalizace. A opět jsou to developeři, kdo by se na tom měl aspoň částečně podílet, a jim se do toho nechce. Navíc se jim v tuto chvíli ještě pořád vyplatí stavět spíše dražší bydlení, kde je poptávka ještě neuspokojená.



Pokud jde o Zelené, máme spočítáno, že by Brno mohlo v příštích pěti letech realisticky postavit tisíc obecních bytů. Máme na to vytipované konkrétní pozemky a myslíme si, že by se práce dala zrychlit tím, že by v kanceláři architekta vznikl malý projekční tým šesti až osmi lidí, kteří by se věnovali speciálně této problematice. Zároveň by ty byty mohli navrhovat tak, aby byly architektonicky kvalitní a v nízkoenergetickém standardu. Lidi totiž pochopitelně zajímá, kolik utratí za energie. V neposlední řadě budeme podporovat rozvoj družstevního bydlení. A chceme také, aby se při výstavbě bytů nemyslelo jen na mladé, ale také na seniory.

S bydlením souvisí projekty, které iniciovalo Žít Brno. Třeba zabydlování bezdomovců. Jak je hodnotíte?



My je podporujeme a také jsme pro ně hlasovali. Nejen že nechceme, aby rodiny s dětmi končily na ulici, víme ale také, že je pro společnost levnější, ty lidi začlenit. A mimochodem, když dělám veřejné projednání s lidmi, tak jsou to často právě bezdomovci, kteří lidem ve veřejném prostoru nejvíc vadí. Přitom se naše společnost většinově tváří, že jim nechce pomáhat, zároveň to ale čekají od politiků. Je v tom trochu rozpor. Zdůraznit musím také to, že město musí pomáhat i lidem, kteří dneska sice bydlení mají, mohou se ale velice snadno dostat do situace, kdy o něj přijdou. Matky samoživitelky, lidé, kteří onemocní, senioři a podobně. Do takové situace se může dostat většina z nás. V této oblasti nás čeká ještě hodně práce.



Pak je tady spousta jiných občanů, kteří řeší, jak se každé ráno nebo odpoledne neocitnout v pasti kolon a ucpaných silnic, případně jak a kde ve městě zaparkovat. Co nabízíte jim?



Máme přeautováno. Nejen pro Brno, ale prakticky pro všechna města platí, že nejsou dimenzována na takový počet aut, kolik se po nich pohybuje. Pokud jde o parkování, existují desítky, možná stovky měst v Evropě, která zavedla rezidentní parkování. Je to metoda, která lidem zaručí, aby zaparkovali blízko svého domu. Zároveň má řadu dalších pozitivních efektů, například zvýšení bezpečnosti na ulicích zejména pro ty nejslabší - maminky s kočárky, seniory a děti tím, že se začnou respektovat rozhledové trojúhelníky u přechodů a na křižovatkách.



Samozřejmě potřebujeme dostavět městský okruh a záchytná parkoviště a zcela jistě budeme muset regulovat osobní dopravu v centru, i kvůli čistotě ovzduší. Podporovat musíme bezpečná cyklistická opatření a pěší chůzi, z jiných měst víme, že to přináší potřebný efekt. Chceme významně posílit tým, který se cyklodopravě věnuje a navýšit finanční prostředky na jejich realizaci. Navrhujeme, aby se součástí šalinkarty stala možnost využívat systémy sdílených kol v Brně. Městu se to na uvolněných silnicích a čistějším ovzduší vyplatí.

V končícím volebním období byl odhlasován přesun nádraží, přestože se to zpočátku jevilo spíše tak, že budou koaliční strany proti. Nakonec to bylo jedno z témat, na kterém se koalice štěpila…



Zůstali jsme konzistentní a hlasovali jsme proti odsunu nádraží. Pokud jde o aktuální situaci, vše nasvědčuje tomu, že nebude splněna podmínka týkající se souběžné výstavby diametru a že Brno bude mít v odsunutém nádraží novou Zvonařku.



Tím naznačujete, že hnutí ANO může po volbách tlačit na přesun nádraží i bez diametru? Protože tím, pokud bych se měl vrátit na začátek, do značné míry potvrzujete spekulaci o povolební spolupráci hnutí ANO s ODS. Na čem jiném by se tyto dva subjekty mohly asi tak hladce shodnout, jako je přesun nádraží?



To, že pokud bude odsun, bude bez diametru, je už nyní jasné. Hnutí ANO vyjednalo se státem takový text memoranda, ze kterého to plyne. Jestli ale směřují do koalice s ODS právě kvůli nádraží, to bych si nemyslela, pro odsun hlasovala totiž i ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Je ale fakt, že ten projekt odsunu nádraží má tolik chyb a vad, že k jeho realizaci ještě pořád nemusí vůbec dojít. A pokud jde o tramvajový diametr, ten naopak budeme muset v budoucnu postavit tak jako tak. Pokud budeme podporovat veřejnost, aby využívala v centru veřejnou dopravu, bez posílení a zrychlení MHD v centru se neobejdeme. A posílit ji bez podzemní dráhy už není prakticky možné.



Jaká je vaše pozice, pokud jde o Velkou cenu Brna a její financování?



Tady se naše pozice nemění. Je to komerční akce, město by do ní tedy nemělo dávat žádné peníze. Je to podnik, který by si na sebe měl vydělat. Za ty peníze, které do toho město dává, bychom mohli vybudovat řadu dětských hřišť, anebo vysázet v centru množství zeleně.



Co hokejová hala fotbalový stadion?



Určitě nepůjde stavět obojí naráz. Město by se mělo podílet na stavbě nové multifunkční haly pro Kometu. Fotbalový stadion v tuto chvíli rozhodně není na pořadu dne.