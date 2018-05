Piráti zahájili tažení na pražský magistrát. Lákají i na snížení teploty v metropoli

Česká pirátská strana půjde do kampaně před volbami do pražského zastupitelstva s požadavky na transparentní radnici, lepší služby pro rodiny, zjednodušení styku lidí s úředníky a zdravější město. Kandidáti Pirátů slibují dostupné vzdělávání i veřejné služby, chtějí, aby v městských bytech bydleli potřební, ne prominenti a úředníky prý budou digitálně obíhat data, nikoli pěšky lidé. Rádi by dokonce snížili o několik stupňů teplotu v Praze, což podle pirátských kandidátů může zajistit větší množství zelených ploch včetně vertikálních a návrat vody do ulic metropole v podobě pítek a kašen.

Novinářům to dnes řekli při zahájení kampaně pod heslem NA PRAHU ZMĚNY poslanec Jakub Michálek, lídr pražské kandidátky pro podzimní volby Zdeněk Hřib a její dvojka Adam Zábranský. "Když jsme před přibližně čtyřmi roky kandidovali, měli jsme na sobě trička, bylo to uvolněné, dokonce jsme nekandidovali na primátora s tím, že půjdeme do opozice a budeme kontrolovat magistrát. To jsme taky vydatně tři roky dělali, teď je čas na to, abychom změnili tuto taktiku a přišli s konstruktivní vizí, jak má fungovat hlavní město Praha," řekl Michálek.

Doplnil, že poslanecká klub Pirátů a pražští zastupitelé chtějí fungovat jako jeden tým, který "dodává to, co Pražanům slíbíme". "Ať už jsou to věci v oblasti zpřístupnění bydlení, dnes máme krizi na trhu s cenami bydlení, která vyžaduje řešení na úrovni státu i Prahy," zmínil jeden z bodů kampaně. Piráti ve Sněmovně navrhli podle něj konkrétní znění zákonu k airbnb a navrhují digitalizaci v oblasti stavebního práva. V otázce fungování magistrátního úřadu obecně předkládají zákon, který omezuje kumulaci funkcí. Michálek i jeho kolegové, kteří jsou ve Sněmovně, se proto vzdali funkcí v Praze.

"Slibuji, že budu město řídit s čistým štítem, že se změny doopravdy stanou a nebude z toho jen malá nebo velká domů pro spřátelené firmy," řekl volební lídr Pirátů Zdeněk Hřib. I on se chce zaměřit na otázky korupce a politických trafik, dostupného bydlení, velkých dopravních investic a školství. Pokud Piráti v komunálních volbách v Praze uspějí, budou ochotni jednat o koalici se všemi stranami kromě KSČM a SPD, řekl Hřib již dříve ČTK. Pro spolupráci však podle něj případný partner bude muset splnit podmínky. Nepřijatelní pro Piráty budou trestně stíhaní lidé, problém by mohla znamenat i kumulace funkcí. To by mohlo znemožnit spolupráci s hnutím ANO.

Piráti dnes také představili tři své kandidáty do Senátu. Mandát chce obhajovat Libor Michálek, kandiduje někdejší šéfka České inspekce životního prostředí a pražská zastupitelka, dnes místostarostka Prahy 12 Eva Tylová a ekonom Lukáš Wagenknecht, který byl v letech 2014 a 2015 krátce první náměstek ministra financí.