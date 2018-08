Volby 2018

Podle kandidáta Pirátů do zastupitelstva městské části Davida Bodečka radnice od dubna odmítá všechny žádosti o informace, které on a další Piráti pravidelně zasílají. "Záměr úředníků z Prahy 1 je zřejmý. Nechtějí, abychom do voleb získali jakékoliv další informace, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit současnou koalici," uvedl Bodeček. Dodal, že budou požadovat potrestání zodpovědných úředníků.

Podle mluvčí Blažkové jde o součást volebního boje. „Toto je ukázka jediné politické kampaně Pirátské strany, kterou jsou schopni vytvořit. Více se k tomu vyjadřovat nebudeme,“ sdělila ČTK.

Bodeček v minulosti podal žalobu proti městské části kvůli zrušení výběrového řízení na koupit bytu, kterého se zúčastnil. V poslední době kritizoval radnici například za ceny bytů, které podle něj znalec v minulosti před prodeji bez vysvětlení snižoval. Piráti také upozornili na prodloužení pronájmu lukrativních prostor v Pařížské ulici na Starém Městě. Podle Pirátů mělo vedení Prahy 1 chtít bez výběrového řízení prodloužit nájem firmě manželů Bakalových LBM. Radnice to odmítla a následně uvedla, že na nového nájemce tendr vypíše.