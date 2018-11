Volby 2018

Co vás vedlo navzdory původní nominaci k tomu, že jste se vzdala postu radní pro kulturu na brněnském magistrátu?



Původně jsem napsala, že budu respektovat demokratické rozhodnutí místního sdružení Pirátů, ale že zároveň vyjádřím svůj individuální postoj v hlasování o koaliční smlouvě. A jak je známo, hlasovala jsem proti. Následně jsme se sešli s ostatními zastupiteli. Do té doby jsem to do určité míry brala tak, že nechci nikoho zklamat nebo zradit.

Na schůzce jsme si ale otevřeně vyjasnili vzájemné pozice a pocity, ostatní mě nabádali k tomu, abych se rozhodla tak, jak to skutečně chci já, abych se cítila v dané situaci komfortně, aby to bylo v souladu s mým přesvědčením. Postupně jsem tedy uzrála k tomu, že post radní nepřijmu.



A jaké hlavní argumenty byly původně pro, a jaké posléze proti?

Kdo je Markéta Gregorová? Vystudovala na Masarykově univerzitě obory Mezinárodní vztahy a Evropská studia. Členkou Pirátské strany je šest let. Rok po vstupu se stala vedoucí Zahraničního odboru Pirátů, což je volená pozice na dva roky. Po skončení mandátu v roce 2015 a předchozí náročné kampani do eurovoleb, kdy kandidovala ze třetího místa, se na nějakou dobu ve straně odmlčela, dokončila studia a začala pracovat jako e-commerce specialistka a testerka webových aplikací. Při nové volbě vedoucího Zahraničního odboru v roce 2017 se zúčastnila a byla opětovně zvolena. Od dubna 2018 je to její hlavní pracovní náplň. V souvislosti s tím na mezinárodní scéně reprezentuje české Piráty v Evropské pirátské straně jako místopředsedkyně a aspiruje na předsedkyni při volbě v prosinci 2018. V parlamentních volbách v říjnu 2017 pomáhala jako volební manažerka pro Jihomoravský kraj a kandidovala ze třetího místa. V komunálních volbách v roce 2018 kandidovala ze druhého místa na Magistrát města Brna a byla zvolena zastupitelkou. Ve zbývajícím volném čase občas hraje na své růžové ukulele a zpívá s kapelou Definitivní Ententýk ze svého rodného města Mostu.



Pro byly primárně dva. První spočíval v tom, že jsem se snažila být co nejvíce konstruktivní. Zcela souhlasím s tím, že v koalici budeme platnější než v opozici v tom smyslu, že nám to dá prostor naplňovat náš program. Můžeme dělat, co považujeme za přínosné pro město, můžeme kontrolovat ostatní zevnitř, můžeme efektivněji hlídat, aby se neděly nějaké nekalosti a podobně. A pak tu byl druhý argument, který spočíval v něčem na způsob loajality k většině. Vlastně bych ale ani nehovořila o loajalitě – prostě jsme ve straně přátelé. Nechtěla jsem je zradit poté, co se koalice vyjednala, tím, že do toho nepůjdu.



Pokud jde o argumenty proti, ten hlavní spočíval v tom, že bych se tam necítila správně, nejednala bych v souladu se svým přesvědčením, se svými hodnotami, se svým nastavením. Navíc si myslím, že těch konstruktivních a pragmatických lidí je tam v dobrém slova smyslu dostatek a já si tudíž mohu takříkajíc dovolit zůstat idealistkou. Myslím, že by to mělo být vždy v nějaké rovnováze. V každé organizaci by měli být zastoupeni jak ti pragmatičtější, tak idealističtější lidé.



Faktem je, že jste hlasovala proti. V čem spočívala vaše hlavní výhrada proti koalici s ODS, KDU-ČSL a ČSSD?



Hlasovalo se přísně vzato o koaliční smlouvě, i když to souviselo se souhlasem s koalicí. K tomu musím poznamenat, že jsem s koaliční smlouvou a s tím, co v ní je, spokojená. Ale zpět k otázce. Těch důvodů, proč jsem byla proti vstupu Pirátů do koalice, bylo několik. Dva hlavní jsou tyto: nezamlouvá se mi složení koalice. A to jak pokud jde o její stranické složení, tak také její personální složení.

Pokud jde o lidi, kteří byli nominovaní na jednotlivé posty, nikdo z nich za sebou sice nemá cokoli prokazatelně nelegálního, jak ostatně vyplývá z naší analýzy, ale jejich podnikatelské a jiné aktivity tvoří jejich určitý obraz. A většinou mají prostě jiný morální kompas než já. Zjevně vyznávají jiné hodnoty. Což neznamená, že někdo z nás má lepší či horší hodnoty – ale mohlo by to při společné práci způsobovat problémy.



Připočíst k tomu musím také náš volební výsledek. Vzhledem k tomu, že si celkem dost hlasů vzaly jiné liberální strany, které se ale bohužel do zastupitelstva nedostaly, jsme tam jediná liberální síla, a navíc s žádným převratným výsledkem a počtem mandátů, obzvlášť srovnáme-li to s tím, jaký jsme měli potenciál v předvolebních průzkumech, tak za této vcelku složité konstelace mi nepřijde příliš moudré se pouštět do tak náročné koalice, jako bude zcela jistě tato.



Co si budeme namlouvat, to prostředí k nám může být nemilosrdné, těžko říct, jestli se nás nebude snažit někdo podrazit. A jediný politik se zkušenostmi z toho prostředí mezi námi šesti je Tomáš Koláčný. My ostatní jsme zatím žádnou volenou politickou funkci nezastávali. O to větší je tu hrozba, že nás někdo může potopit. Potkalo to zčásti Žít Brno a obávám se, že nás v kritických momentech může potkat něco obdobného.

Chápu to dobře, že pokud by se Petr Vokřál po volbách rozhodl pokračovat v minulé koalici bez Zelených, Žít Brno a TOP 09, tedy s vámi a lidovci, byla byste ke koaličnímu angažmá podstatně vstřícnější? Anebo jste pro principiální odchod opozice za jakékoli konstelace?



Má to přinejmenším dvě roviny. Jednou je složení koalice ve vztahu k mým prioritám. Druhou náš výsledek, který nám neumožňuje tak silnou pozici. V kombinaci náš výsledek a ODS s ČSSD preferuji opozici. V kombinaci náš výsledek a koalice s hnutím ANO a KDU-ČSL převažuje to, že jde o strany, které už známe, se kterými jsme spolupracovali v minulém volebním období.



Máme s nimi zkušenost, tudíž bych se jich v takovém případě neobávala až tolik a podpořila bych to. Přece jen ale i v tomto případě argument, že bychom měli s naším výsledkem spíše sbírat zkušenosti a růst v opozici, vnímám. Respektuji nicméně, že ostatní do toho chtějí jít a sbírat je v koalici, to je také zcela validní přístup.



Prakticky všichni se k tomu budou nejspíš příští čtyři roky v Brně vracet, a vy jste to už zmínila. V těch volbách propadlo přes dvacet procent hlasů, z toho okolo šestnácti pro středové nebo liberální formace. Pirátům teď sice nehrozí propad pod pět procent, přesto: nestojí za to do budoucna podobnému štěpení a propadu hlasů čelit nějakou předvolební aliancí? I vaše postavení by bylo po volbách jiné, kdybyste byli součásti uskupení, jež volilo třeba patnáct nebo dvacet procent voličů…



V jistém ohledu je problémem komunálních voleb, že jsou dost osobnostní – lidé preferují kandidáty, které znají a mají vyhraněný a zřetelný názor. Stranickost jde mnohdy stranou. Z tohoto pohledu větší koalice dávají smysl. Na druhou stranu to má ale ten efekt, že jde většinou o lidi s řekněme většími egy, pro které je mnohdy nepřekročitelné se upozadit a přispět ke vzniku nějaké širší platformy.

Takže to považujete za naivní představu?



Uvidíme za čtyři roky, letos je ale má zkušenost tato. Ukázalo se prostě, že se tady lidé zatím nejsou schopni nebo ochotni domluvit na společném postupu.



Kdybych se vrátil zpět ke kultuře, kterou jste měla mít jako radní na starosti. Pokud si člověk jen zběžně pročte koaliční smlouvu a především oblasti, které budou mít Piráti na starosti, lze říct, že jde právě až na kulturu o témata, které se s vámi nějak tradičně pojí. Otázka zní: máte tedy – pokud jde o kulturu – jasnou a ucelenou představu, co budete prosazovat? Jste si jistá, že tento poměrně komplikovaný sektor zvládnete?



Předně musím vyzdvihnout, že Matěj Hollan, který měl kulturu na starosti minulé čtyři roky, je neuvěřitelně konstruktivní a ochotně nás představuje všem ředitelům příspěvkových organizací i lidem pracujícím v kulturním odvětví. Pomáhá nám, předává nám agendu a nastiňuje dosavadní priority. Považuji to z jeho strany za velmi vstřícný krok, už jenom proto, že vím o obavách, které v mnoha těch institucích panují, co se změnou vedení města přijde.



A samozřejmě platí, že se s těmi problémy postupně seznamujeme a věřím, že si je osvojíme a budeme pokračovat v dobře nastoupené cestě. A taky vnímám, že si nás lidé s kulturou příliš nespojují, na druhou stranu, ještě před rokem si nikdo Piráty nespojoval se sociální politikou, a nyní patří naše poslankyně Olga Richterová mezi nejvýraznější tváře, pokud jde o sociální agendu. Piráti jsou racionální a konstruktivní a nepochybuju, že s tímto přístupem zvládnou i kulturu v Brně.

Ptám se na to mimo jiné proto, že mi v týdnu dorazila pozvánka na tiskovou konferenci z Husy na provázku, na které se bude řešit – pokud jsem to správně pochopil – podfinancování Centra experimentálního divadla (CED), pod které kromě Husy na provázku spadá také HaDivadlo. Jinak řečeno se to jeví tak, že budete hned z kraje svého mandátu řešit poměrně svízelnou situaci dvou klíčových brněnských divadel…



Vím o tom. S šéfem Centra experimentálního divadla jsme v kontaktu a již jsme se i v posledních dnech sešli. V písemném kontaktu je s ním podle mých informací také budoucí primátorka Markéta Vaňková. Když nám agendu předával Matěj Hollan, výslovně nás upozornil, že CED je jednou ze tří klíčových priorit – spolu s brněnským Národním divadlem v souvislosti s operou a s filharmonií ve spojitosti s novým šéfdirigentem – pokud jde o navýšení rozpočtu nad běžný rámec.



Budeme se tak snažit vyjednat co nejvíce, aby bylo zabezpečeno fungování těchto organizací a neocitly se ve ztrátě. Jejich nervozitu chápu, ale možná pramení i z nedorozumění. Při kontaktování Markéty Vaňkové od ní obdrželi již schválený rozpočet minulým zastupitelstvem, pokud mám správné informace – nikoli úpravy nad běžný rámec, které nyní řešíme my – a tam navýšení pro CED nebylo. V onom rozpočtu mimo fixní položky o něm ale jednáme.