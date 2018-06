Pirátský kandidát na primátora: V Praze by mohl vzniknout porodní dům, kde by se další učili

Pirátská strana si v blížících komunálních volbách věří. Chce zopakovat úspěch z loňského podzimu, kdy bojovala o poslanecká křesla, a do klání jde tedy samostatně. Jejím kandidátem na pražského primátora je Zdeněk Hřib, expert partaje na zdravotnictví a člen správní rady VZP. „Nepřipustíme, aby tady vznikl nějaký kočkopes, kde jeden táhne hot a druhý čehí. To nedává smysl,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ k případnému vyjednávání o koalici na magistrátu. Pražané si podle něj v oblasti zdravotnictví příliš nestěžují. Prostor pro zlepšení tu ale je. „Já si dokážu představit, že by v Praze mohl vzniknout porodní dům (ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém nízkorizikovým rodičkám při porodu poskytují péči porodní asistentky – pozn. red.), tak jak ho specifikuje legislativa už dnes. Nikde ještě ale neexistuje. Mohli bychom být místem, kam se budou ostatní jezdit dívat, jak to má vypadat,“ popisuje Hřib. Jaké má další programové priority? Omezil by AirBnB? A objeví se v kampani Adriana Krnáčová s Petrem Dolínkem nad Libeňským mostem s červeným tlačítkem? Čtěte velký rozhovor pro INFO.CZ.

Chcete být pražským primátorem. Pokud byste uspěl, kam by se měla Praha posunout za čtyři roky, kdy byste byl v jejím čele?

Představoval bych si, že pohneme s infrastrukturálními záležitostmi, které tu dlouhou dobu stály, a to transparentním způsobem. To znamená, že budou vyhlášeny architektonické soutěže, budou vypořádány připomínky veřejnosti a budou provedeny transparentní soutěže. Posuneme dál digitální metropoli, nabídneme občanům možnost si vyřídit agendy z pohodlí domova. IT nebude sloužit pouze jako jejich šikana.

Máme také ambiciózní plán, že snížíme teplotu ve městě. Myslel bych tak o jeden až dva stupně díky zkvalitnění zeleně, zvýšení jejího rozsahu a vrácením vody do veřejného prostoru. Za další si myslím, že je realistické v rámci čtyř let udělat něco s veřejnými službami: zlepšit dostupnost školství nebo nabídnout v této oblasti i nějakou alternativu. Také je třeba zjednodušit veřejné služby z hlediska koncového uživatele. To se týká například záležitostí, kdy máte zdravotně-sociální problém a potřebujete využívat příslušné služby. Nyní jsou systémy rozdělené, a tím pádem je to celkem komplikovaná věc. Město to může ovlivnit tak, že předřadí zjednodušující fasádu, například službu městského koordinátora zdravotně-sociálních služeb, který je schopný ty služby integrovat.

Kdo je Zdeněk Hřib? MUDr. Zdeněk Hřib žije v Praze, kde vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Dále se zabývá návrhy a realizací rozsáhlých informačních systémů. Je členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny za Českou pirátskou stranu.

Toto město podle mě především potřebuje pirátského primátora. Myslím, že potřebujeme někoho, kdo není zatížen korupcí a je schopen věci posunout dál. A proč zrovna já? Mám zkušenosti, jsem ředitelem výzkumného institutu, který se zabývá měřením kvality a efektivity veřejných služeb. Za druhé mám zkušenosti ze správní rady VZP, což je instituce složitostí srovnatelná s magistrátem, kterou se snažím posunout do aktuálního tisíciletí. Zajímavé je to, že když se podíváte na složení rady VZP, tak je to třicet lidí, kteří rozhodují o rozpočtu 180 miliard. Když to vydělím, tak individuální odpovědnost jednoho člověka vychází na šest miliard. Rada hlavního města Prahy je jedenáct lidí, kteří rozhodují o rozpočtu sedmdesát miliard. Tedy na osobu vychází podobné číslo.

Jedno z našich zásadních témat je digitalizace metropole a já jsem v předchozím zaměstnání navrhnul a realizoval několik rozsáhlých informačních projektů, takže zapadám i do archetypu Pirátů jako „ajťáků“.

Jako Piráti jste se rozhodli jít do komunálních voleb – až na některé výjimky na úrovni městských částí – samostatně. Věříte si tolik po parlamentních volbách, kde jste dosáhli slušného výsledku?

Důvod je ten, že chceme nabídnout autentickou pirátskou politiku, aby volič věděl, co přesně volí, a to bez rozmělnění v koalici. Tam už vždy vzniká nějaký kompromis.

Zopakujete podzimní úspěch? Jak moc jsou podle vás tyto volby provázané?

Je pravda, že jsme na některých městských částech ve sněmovních volbách zvítězili. Co se týče výsledku, tak to je otázka na voliče, jak budou hodnotit práci našich zástupců ve sněmovně a naši nabídku, s níž jdeme do voleb. Ale ano, máme skutečně ambici se podílet na vedení Prahy. Chceme provést změny, které jsou z našeho pohledu nezbytné pro to, aby se Praha posunula do aktuálního tisíciletí a stala se vzorem pro to, jak se mají řešit problémy moderní metropole.

Jak moc si věříte, že se stanete primátorem? Určitě máte už k dispozici nějaké průzkumy.

My se na průzkumy příliš neohlížíme. Práce se symboly nám jde možná trochu méně, než je mediálně vhodné. Snažíme se jít po meritu věci. S tím souvisí i to, že volební výsledek v Praze je jedna věc a otázka toho, nakolik se pak podílíte na řízení města, potažmo zda obsazujete post primátora, je věc druhá. Dalo by se říct, že to spolu vůbec nesouvisí. Byly tu i případy i těch, kteří volby vyhráli, ale primátorem byl nakonec někdo úplně jiný.

Současná primátorka Adriana Krnáčová (ANO) se rozhodla, že se znovu nebude ucházet o post ve vedení města. Tvrdí, že nebyla spokojena s týmem lidí, s nimiž musela spolupracovat. Na magistrátu probíhá koaliční krize ohledně bourání Libeňského mostu. Jak vy byste postupoval, pokud byste byl postaven do podobné situace?

Podle mě hrají roli dva faktory. První je ten, že stávající koalice na magistrátu nemá žádnou sdílenou vizi rozvoje města. Je to takový spletenec, který drží pohromadě díky tomu, že si rozdali trafiky v městských firmách. V takovém případě se utápíte v provozních záležitostech a neposunujete se někam dopředu. Navíc, když přijde nějaká takováto záležitost jako opravit, nebo stavět, tak se to začíná lámat.

Také nefunguje tým profíků, které ANO slibovalo v předchozích volbách. To je dané tím, že na to reálně nemá hnutí lidi. Když my slibujeme jako jeden z našich programových pilířů "digitální metropoli", tak to není pro to, že by nám to vyšlo v nějakém průzkumu, že to lidé chtějí, ale pro to, že máme lidi, kteří se opravdu zabývají informačními technologiemi, a jsme schopni takovou záležitost zajistit.

V tuto chvíli sice nemůžeme vůbec předvídat, jak volby dopadnou, stejně je ale pravděpodobné, že i kdybyste uspěli, tak byste s někým koalici složit museli. Vy už jste uvedl, že jediné strany, které nepřipadají v úvahu, jsou KSČM a SPD. S ostatními byste se tedy byl schopen domluvit?

My budeme mít to, co děláme před každými volbami, tedy tzv. povolební strategii, jejíž součástí jsou i podmínky povolebních koalic. Ve sněmovních volbách jsme explicitně vylučovali podporu vlády s extrémistickými stranami. Konkrétně byly vyjmenovány SPD a KSČM. To bude zachováno i ve strategii pro komunální volby, která ještě není schválená. Myslím, že ji budeme schvalovat hned poté, co nám doběhnou primárky pro obsazení kandidátek, což bude velice brzy.

Myslím, že se tam znovu objeví podmínka, že odmítáme radu, v níž by zasedli odsouzené nebo trestně stíhané osoby. Já osobně budu prosazovat, aby tam figurovala ještě jedna věc: odmítnutí kumulace funkcí. Myslím, že toto město si zaslouží, aby pro něj radní pracovali na plný úvazek. My sami jdeme příkladem. Zvolili jsme si volební kodex, který říká, že v momentě, kdy jste na kandidátce městské části i magistrátu, a na jedné z úrovní byste byl uvolněným zastupitelem, tak se musíte vzdát druhého mandátu.

Sám jste ale před chvíli mluvil o tom, že je potřebná společná vize. Tu byste opravdu zvládli najít se všemi partajemi, které splní vaše podmínky? Nebo je vám někdo ideově bližší?

Pokud to budete brát striktně, tak ve skutečnosti podmínky vlastně v tuto chvíli neplní nikdo. Co se týče kumulace funkcí, tak například lídr za ANO je poslanec (Patrik Nacher – pozn. red.).

Patrik Nacher už ale i v rozhovoru pro INFO.CZ řekl, že by poslanecký mandát opustil, pokud by byl zvolen primátorem.

To by pak byla jiná. Vycházím z aktuálního stavu. U ODS lídr ještě není jistý, ale jednou z možností je člověk, který je poslancem. Tam by opravdu záleželo na konkrétních personáliích, koho by chtěli vyslat do rady. Co se týče programového průniku, tak ten bude určitě zásadní. Nepřipustíme, aby tady vznikl nějaký kočkopes, kde jeden táhne hot a druhý čehí. To nedává smysl.

Aktuálním tématem, které Praha řeší, je dostavba metra D. DPP chce jít do společného projektu s Pentou. Vy se k tomu jako Piráti stavíte kriticky. Jde přitom o projekt, který byste mohli zdědit. Jak byste dál postupovali?

My jsme kritičtí ke specifickým částem tohoto nápadu, které potápí návrh jako celek. Možná by nebyl špatný obecně vzato. Problém je v tom, jakým způsobem se to organizuje. Jen velice namátkou: jednak jde o projekt staničního developmentu. Nejde o tunely pod zemí, ale „pouze“ o to, co se bude dít na zemi u výlezů z metra. Vůbec nechápeme, proč je nutné mít společný podnik pro všechny stanice metra najednou, proč není více subjektů, tedy pro každou stanici samostatný. Za druhé není nijak ochráněno to, aby z projektu mělo benefity město. Je postaven tak, aby byl primárně garantovaný zisk pro firmu. Kdyby se tyto problémy podařilo vyřešit, tak bychom se o tom mohli bavit, takto ne.

Vnímal byste tedy toto dědictví případně jako takovou vaší opencard?

Museli bychom se zařídit podle aktuální situace a hledat možnosti, jak z toho dostat pro město to nejlepší. Asi není nyní žádný jasný způsob, jak to dělat. Podmínky ještě nejsou natvrdo stanovené.

Zastupitelstvo v těchto týdnech o projektu jedná. Jak to podle vás dopadne?

Já osobně doufám, že rozhodnutí zůstane až na dobu po volbách. Máte čtyři měsíce do voleb. Toto je poměrně zásadní rozhodnutí, metro se tu nestaví každý den.

Současná rada se naopak může snažit projekt schválit před svým odchodem. Je to tedy jen vaše přání, nebo pro to máte i nějaká reálné podklady?

Já jsem zaznamenal hlasy, že by se to mělo řešit až po volbách. A to nejen od Pirátů. Doufám, že padnou na úrodnou půdu.

Doprava obecně je ale pro Pražany klíčové téma. Jaké jsou v ní vaše plány?

Nikdo vám neřekne, že metro D se stavět nemá. My ale navíc přinášíme garanci, že soutěže na zakázky proběhnou transparentně, nebude to malá domů pro kmotry, že zařídíme architektonické soutěže na stanice metra. Některé už jsou navržené, ale troufnu si tvrdit, že za veřejné peníze by měla vznikat kvalitní architektura. Toto bude potřeba podrobit ještě zkoumání.

Které další dopravní stavby pro vás představují prioritu?

Rychlodráha do Kladna a potažmo doprava na letiště. Další zásadní věcí je řešení parkování. Chybí nám značná kapacita P+R parkovišť, které je nutné budovat nejen na území Prahy, ale i Středočeského kraje. S tím souvisí dojíždění po železnici. Prioritou jsou městské okruhy, kde je nutno dosáhnout dohody s městskými částmi. Jsou tu i drobnější věci jako tramvajová propojka buď přes Vrchlického sady, nebo vrchní půlku Václavského náměstí. Studie ukazují, že to by zvýšilo kapacitu MHD o dvacet procent. Je to zásadní záležitost i pro případ poruch. Když dnes ve Spálené praskne kolej, tak to fatálně ochromí tramvajovou dopravou.

V rámci vykopnutí vaší kampaně jste mluvili také o dostupném bydlení. Čeho chcete dosáhnout?

Řešení má dvě roviny. Jedna leží na půdě Poslanecké sněmovny. A ta druhá na úrovni komunální. Na té komunální si myslím, že musíme odbrzdit rozvoj transformací brownfieldů – překládám to jako zbořeniště. Na těchto územích je možné stavět rezidenční bydlení. Nám se tady urval ze řetězu trh s bydlením, přestože ještě před pár lety fungoval relativně dobře. Rovnováha se vychýlila výrazně ve prospěch poptávky. To má více důvodů, ale zablokovaný rozvoj Prahy jde jednoznačně za magistrátem.

Praha také přiděluje byty, které jsou určené pro specifické skupiny obyvatel jako sociálně slabé, prominentům, kteří žádný problém pořídit si byt za tržní nájem nemají. Dostávali je soudci, státní zástupci nebo dobře situovaní podnikatelé, což je typický příklad toho, čemu bychom chtěli zabránit.

Víte, o jak velké procento případů se jedná? Nejsou to „jen“ jednotlivosti?

To bych si myslel, že je skoro jedno. Měla by existovat jasná kritéria, která povedou k tomu, že peníze určené k řešení nežádoucích sociálních jevů, budou vynaloženy účelně.

My jsme se snažili získat přehled pronájmů, které město poskytuje a za jaké ceny. Tam figurují záležitosti, které jsou pronajímané za ceny, které už rozhodně tržní nejsou. Bylo by potřeba to přesoutěžit, podívat se po městě, jaké jsou nemovitosti, které jsou prázdné a zasloužily by si využití. Šlo by prostě o inventuru bytů i nebytových prostor v majetku města.

To je věc, kterou byste udělali jako jednu z prvních?

Ano, je poměrně vysoko v našem plánu priorit.

Už dnes má magistrát Fond dostupného bydlení, kde „leží“ přes dvě miliardy korun. Jak podle vás funguje?

Funguje mizerně. Pokud se nepletu, tak se realizují jen dva projekty. To je klasický problém, že stávající tým profíků není schopen realizovat investice, které jsou potřeba.

O finance ale žádají městské části, není to tak? Není chyba na jejich straně?

Nejsem si jistý. Každopádně ale platí to, že pokud magistrát určil podmínky nějakým způsobem, tak měl zajistit, aby to k něčemu bylo. A to se tady zjevně nestalo. Praha peníze na investice má, ale v současné koalici je není schopná realizovat.

Adriana Krnáčová v rámci sdílené ekonomiky bojovala s Uberem. Když mluvíte o dostupném bydlení, bude to pro vás boj s platformou AirBnB, kterou někteří lidé vidí právě jako významný důvod růstu nájmů?

Nemluvil bych o boji. Tady je otázka precizní definice toho, co je sdílená ekonomika. Když jsem se díval na web AirBnB, tak si troufnu tvrdit, že některé nabízené pronájmy nemají ve skutečnosti nic společného se sdílenou ekonomikou. Jde o investici do koupi bytu, který máte jen na pronájem. Kupoval jste si ho už s tímto cílem. To jste pak ale normální podnikatel v ubytování. Je poměrně logické, že když je byt zkolaudovaný jako byt, tak není třeba sousedům libo to, že v domě je zvýšený pohyb cizích lidí. Je nutné odlišit, co je sdílená ekonomika a co je normální podnikání, pro které legislativa dávno existuje.

Jak byste to konkrétně definoval?

Návrh, který Piráti se sněmovně aktuálně vypracovali, to odlišuje příjmem třicet tisíc korun. Nicméně to je věc, která je k diskuzi. Také je tam omezení na počet dnů. U krátkodobého pronájmu je to konkrétně šedesát. Nejsou to ale dogmata. Ale je opravdu potřeba tuto věc řešit. AirBnB už dávno neznamená to, že máte v bytě volný jeden pokoj a umožňujete krátkodobé ubytování.

Vám osobně může být blízká oblast zdravotnictví. V ní chcete metropoli někam posunout?

V rámci našich priorit máme služby pro moderní rodinu, které zahrnují i zajištění koordinace v rámci zdravotně-sociálních služeb, kterou jsem zmiňoval. Co se týče zdravotnictví jako takového, tak mám dojem, že většina Pražanů v tom necítí a priori problém. Záchranná služba jezdí, dojezdové časy jsou dobré… Problémy jsou spíše v sociálních službách.

Já si dokážu představit, že by v Praze mohl vzniknout porodní dům (ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém nízkorizikovým rodičkám při porodu poskytují péči porodní asistentky – pozn. red.), tak jak ho specifikuje legislativa už dnes. Nikde ještě ale neexistuje. Mohli bychom být místem, kam se budou ostatní jezdit dívat, jak to má vypadat.

Potažmo si dokážu představit rozvoj na poli paliativní péče. Než se bude něco slibovat, tak je ale potřeba mít jasnou představu, co se má dělat. Bude to znít morbidně, ale skutečnost je taková, že lze spočítat téměř až na postel přesně, kolik je potřeba lůžek v paliativní péči. Existuje národní onkologický registr. Můžeme tak mít přesnou představu, kolik lidí má v Praze bohužel ty diagnózy, které povedou v určitém časovém horizontu ke smrti.

Vím, že kapacit je momentálně málo a když zřídíme nějaká nová, tak chybu asi neuděláme. Ale bylo by dobré mít v tom jasno na základě dostupných dat.

Pirátská kampaň ve sněmovních volbách byla se sloganem „Pusťte nás na ně“ poměrně agresivní v tom smyslu, že útočila na některé bývalé nebo současné politiky. Bude v podobném duchu i vaše současná kampaň v Praze?

Myslím si, že naše kampaň na magistrát konfrontační nebude. Chceme k tomu přistoupit jednoznačně pozitivně. Myslím si, že je potřeba mít konkrétní vizi, tu nabídnout lidem, ať si mohou vybrat, kterým směrem se chtějí vydat. Právě přetahování je něco, kvůli čemu nefunguje stávající koalice.

Nebudou tedy koláže, v nichž Adriana Krnáčová s Petrem Dolínkem (sociálnědemokratický radní pro dopravu a náměstek primátorky) mačkají červené tlačítko nad Libeňským mostem?

Asi nebudu dávat předem vědět, co chystáme, ale řekněme, že některé věci si o vtipné zpracování samy říkají. Nebudeme to ale primárně stavět na tom, že ostatní to neumí. Chceme ukázat, že priority našeho programu my realizovat dokážeme a bude to ku prospěchu všech. A těmito prioritami jsou profesionální a transparentní radnice, digitální metropole, čisté a zdravé město a služby pro moderní rodinu.